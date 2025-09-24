The Global City: Hệ sinh thái bất động sản đa dạng tại TPHCM

The Global City đang khẳng định vị thế khu đô thị phức hợp biểu tượng quốc tế tại TPHCM với nhiều dự án bất động sản, đáp ứng đa nhu cầu của nhà đầu tư và an cư thế hệ mới.

Phối cảnh tổng thể khu đô thị The Global City (Ảnh: CĐT).

Nhà phố SOHO - đa công năng theo chuẩn quốc tế

Là khu nhà phố đa công năng nằm ngay mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, SOHO đã hiện hữu, bàn giao cho cư dân và được xem như trung tâm ẩm thực, giải trí của The Global City.

Vào tháng 3, SOHO được niêm yết trên mạng lưới bất động sản hạng sang toàn cầu CIRE nhờ vào các điểm cộng như: tiềm năng thị trường, vị trí, uy tín của các thương hiệu liên kết phát triển sản phẩm, thiết kế và chất lượng, tiện ích, dịch vụ và tính độc quyền.

Nhà phố SOHO vừa là không gian an cư vừa là mặt bằng kinh doanh và cho thuê giữa lòng đô thị hiện đại (Ảnh: CĐT).

Masteri Grand View - Định hình phong cách sống thời thượng tại giao điểm đa sắc màu

Ngay từ quy hoạch tổng thể, Masteri Grand View đã được xác định là một trong những mảnh ghép trọng điểm mở đầu cho phân khúc cao tầng cao cấp của The Global City. Tọa lạc tại vị trí giao điểm giữa mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp và đường Liên Phường, như một “cửa ngõ” của The Global City, Masteri Grand View sở hữu lợi thế di chuyển đa chiều từ nội khu đến các khu vực lân cận.

Masteri Grand View sở hữu vị trí “cửa ngõ” The Global City khi toạ lạc tại hai mặt đường Liên Phường và Đỗ Xuân Hợp (Ảnh: CĐT).

Với hai tòa tháp Spark và Glow, Masteri Grand View mở ra không gian sống thời thượng, tiện nghi dành cho cộng đồng cư dân ưu tú. Thiết kế hai tòa tháp chú trọng đến yếu tố tối ưu không gian và tầm nhìn: mật độ chỉ 8 căn hộ mỗi sàn, mỗi căn đều sở hữu góc nhìn thoáng với diện tích đón sáng lớn, bảo đảm trải nghiệm riêng tư và thông thoáng hiếm thấy ở phân khúc căn hộ cao tầng.

Chất sống tinh anh giữa tâm điểm phồn hoa tại Lumière Midtown

Lumière Midtown tại trung tâm The Global City, tiện ích đa dạng bao quanh và tầm view (tầm nhìn) thoáng đãng (Ảnh: CĐT).

Lumière Midtown là sự kết hợp cảm hứng giữa kiến trúc New York hiện đại và không gian sống cân bằng, tái tạo cùng thiên nhiên. Điểm nhấn nổi bật của dự án chính là hệ tiện ích đặc quyền nội khu với 34 tiện ích trong nhà và ngoài trời theo chuẩn resort. Đồng thời thừa hưởng hệ tiện ích 360 độ của The Global City như trung tâm thương mại 123.000m² ngay đối diện, kế cận kênh đào nhạc nước lớn bậc nhất Đông Nam Á, trường học quốc tế, bệnh viện, công viên…

SOLA - Bán đảo villa biệt lập ba mặt sông

Nếu các phân khu khác tại The Global City mang âm hưởng sôi động của một đô thị hiện đại, thì SOLA là nhịp thở sâu, nơi cư dân tìm thấy sự tĩnh tại giữa khu đô thị hiện đại. Là phân khu biệt lập đầu tiên tại The Global City, SOLA hiện diện như một “bán đảo” khi nằm trên quỹ đất sở hữu ba mặt sông tự nhiên hiếm có giữa trung tâm.

Không phô trương hay ồn ào, SOLA khẳng định vị thế bằng sự riêng tư, kết hợp cùng không gian và hệ tiện ích được “may đo” dành riêng cho cộng đồng tinh tuyển thành đạt, văn minh. Tại SOLA, gia chủ không chỉ khẳng định vị thế cá nhân mà còn sống giữa một bản giao hưởng của thiên nhiên.

Bán đảo villa compound (khép kín) dành riêng cho cộng đồng tinh tuyển (Ảnh: CĐT).

Ngay trong nội khu biệt lập, chủ nhân SOLA sẽ được tận hưởng đặc quyền sống giữa hệ công viên chủ đề độc bản - nơi đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của các thế hệ thành viên trong gia đình, từ trẻ em đến người lớn tuổi. Trải đều trong các công viên nội khu là các tiện ích được “may đo” cho từng nhu cầu cá nhân, từ clubhouse riêng tư, khu vực dining lounge sang trọng, cùng hệ thống an ninh nhiều lớp…

The Global City - điểm đến an cư và đầu tư dành cho cộng đồng tinh anh

Từng dự án bất động sản tại The Global City đều sở hữu vị trí chiến lược trong tổng thể quy hoạch bài bản, dễ dàng tiếp cận hệ tiện ích hiện hữu và có tiềm năng đón đầu làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ khi hạ tầng khu vực được hoàn thiện đồng bộ.

Được thiết kế độc bản bởi Foster+Partners và phát triển bởi Masterise Homes trên quỹ đất hiếm hoi rộng tới 117,4ha, The Global City là một trong những khu đô thị biểu tượng của phong cách sống thành thị quốc tế và điểm đến đầu tư của giới tinh anh với tầm nhìn dài hạn.

The Global City không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn phục vụ đa dạng nhu cầu đầu tư, thể hiện qua danh mục sản phẩm phong phú như nhà phố thương mại SOHO, phân khu cao tầng Masteri Grand View, Lumière Midtown, và sắp tới là phân khu bán đảo villa compound SOLA cùng nhiều dự án sắp ra mắt khác.

Tìm hiểu thêm về The Global City tại https://masterisehomes.com/the-global-city.