The Emerald 68: Chuỗi tiện ích đa tầng nâng tầm chuẩn sống thượng lưu

Thiết kế đa tầng - đa tầm này biến mỗi bước chân cư dân thành hành trình trải nghiệm khác biệt so với quy hoạch thông thường.

Hệ tiện ích trải dài từ mặt đất lên đến tầng mây

Nếu các khu căn hộ thông thường chỉ sử dụng 2 tầng tiện ích mang đến cảm giác đông đúc, đôi khi quá tải thì The Emerald 68 lại chọn cách tiếp cận khác: phân bổ tiện ích trải đều gắn liền với nhịp sống đa thế hệ.

Đơn cử, dự án thông thường chỉ có 1 tầng hầm hoặc tận dụng tầng trệt làm nơi để xe thì The Emerald 68 có tới 3 tầng hầm liên thông hiện đại, vượt chuẩn 1,6 lần. Ngoài tầng trệt hay tầng 3 như thông lệ, The Emerald 68 còn tích hợp thêm tiện ích tầng 20 và tầng thượng, nơi nhiều dự án thường bỏ qua vì chi phí đầu tư và vận hành cao.

Không gian tầng trệt tại The Emerald 68 được khai thác tối ưu với chuỗi tiện ích vận động ngoài trời đa dạng, liên hoàn và không lặp lại (Ảnh: CĐT).

Khởi đầu ngày mới từ tầng trệt, cư dân hòa mình vào không gian vận động ngoài trời đa dạng, xen kẽ là dãy shophouse thương mại cao cấp, nơi cư dân dễ dàng mua sắm, thưởng thức cà phê, nạp thêm năng lượng trước khi bước vào guồng công việc. Trẻ nhỏ đến trường trong vài phút, người lớn nhanh chóng kết nối với dòng chảy công việc nhờ lợi thế ngay mặt tiền Quốc lộ 13 và tuyến Metro 2 đang quy hoạch.

Buổi chiều, tầng 3 trở thành điểm hẹn cho gia đình. Hồ bơi vô cực xanh mát, phòng bida - bóng bàn, thư viện, không gian âm nhạc tạo nên “khoảng dừng” lý tưởng. Đây là nơi cha mẹ thư giãn, con trẻ vui đùa, và các thế hệ kết nối bên nhau trong bầu không khí ấm áp.

Nhờ lối thiết kế khoa học, phân bổ tiện ích đa tầng hiếm có, cư dân The Emerald 68 được tận hưởng mọi tiện ích đắt giá ngay tại nhà (Ảnh: CĐT).

Chiều muộn, khi thành phố lên đèn, tầng 20 trở thành trung tâm sôi động. Các gia đình quây quần bên bữa tiệc BBQ, cùng nhau thưởng thức phim ngoài trời; người cao tuổi thảnh thơi với bàn cờ, giới trẻ bùng nổ năng lượng tại trung tâm gym, còn các em nhỏ lại có riêng một khu vui chơi để thỏa sức sáng tạo.

Ngụ ý thiết kế đầy tinh tế từ bộ đôi chủ đầu tư Lê Phong và Coteccons với ban công lồi độc đáo, tạo sự cộng hưởng khi chiêm ngưỡng tầm view (tầm nhìn) “triệu đô”: Sông Sài Gòn - Landmark 81 hoa lệ - pháo hoa đa điểm mỗi dịp lễ, Tết (Ảnh: CĐT).

Khi đêm về, tầng 37 mở ra một khoảng trời riêng. Giữa tầng không, vườn nhiệt đới xen lẫn ghế nghỉ có mái che, khu BBQ ngoài trời và vườn thư giãn "triệu đô" mang đến phút giây thăng hoa. Chuỗi tiện ích không tách biệt, mà đan xen thành hành trình sống trọn vẹn: từ học tập, đi làm, vận động, nghỉ ngơi đến giải trí giúp mỗi nhu cầu đều được đáp ứng liền mạch. Đây là nghệ thuật sắp đặt vượt chuẩn, nơi tiện nghi và cảm xúc hòa làm một, mang lại cho cư dân trải nghiệm trọn vẹn từ bình minh đến đêm muộn.

Vị trí đắt giá - Chính sách tài chính vượt trội

Nếu tiện ích đa tầng là điểm cộng đầu tiên, thì vị trí của The Emerald 68 lại là yếu tố khẳng định giá trị bền vững.

Dự án tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13 có kế hoạch được mở rộng dự kiến hoàn thành vào 2028 rút ngắn ít nhất 50% di chuyển về lõi trung tâm. Đây cũng là dự án gần phường Sài Gòn nhất (chỉ 11,5km) so với tất cả dự án đang triển khai dọc tuyến Quốc lộ 13 tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt. Ba mặt giáp sông mang đến tầm nhìn “triệu đô” cùng lợi thế về mặt hạ tầng hiếm có, trong khi metro số 2 mở rộng đã được quy hoạch, đảm bảo khả năng kết nối lâu dài và gia tăng giá trị tài sản.

Sở hữu vị trí độc tôn cùng chính sách thanh toán ưu việt: chỉ cần thanh toán 6,8% ký hợp đồng mua bán (HĐMB); 20% đến khi nhận sổ; ngân hàng cho vay 80%, ân hạn gốc đến khi nhận nhà và hỗ trợ lãi suất đến 5 năm; cashback (hoàn tiền) ngay 22% khi thanh toán nhanh và miễn 12 tháng phí quản lý… The Emerald 68 giúp khách hàng tự tin sở hữu tổ ấm trong mơ (Ảnh: CĐT).

Trong khi đó, mức giá của The Emerald 68 chỉ từ 52 triệu đồng/m2 - được xem là “mềm” trong bối cảnh thị trường. Thực tế, nhiều dự án sắp ra mắt trong khu vực đã được dự kiến dao động 65-75 triệu đồng/m2, nhưng ít dự án nào cùng lúc hội tụ đầy đủ các ưu điểm: gần lõi trung tâm, mặt tiền Quốc lộ 13, tuyến Metro 2 chạy ngang, chất lượng xây dựng bảo chứng bởi Coteccons. The Emerald 68 lại nắm trọn tất cả, một sự kết hợp hiếm có khó tìm.

Với bộ sưu tập giới hạn đẹp nhất dự án, chủ đầu tư đang áp dụng chính sách chưa từng có tiền lệ: Chỉ 6,8% ký hợp đồng mua bán; Thanh toán 20% đến khi nhận... sổ hồng; Trả góp chỉ từ 10 triệu đồng/tháng; Ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà và hỗ trợ lãi suất lên tới 5 năm. Ngoài ra, khách hàng còn được hoàn tiền 22% khi thanh toán nhanh và miễn 12 tháng phí quản lý.

Với hệ tiện ích đa tầng, vị trí đắc địa cùng chính sách tài chính hiếm có, The Emerald 68 không chỉ là nơi an cư mà còn là cơ hội đầu tư chắc thắng.