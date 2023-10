The Diamond City hưởng lợi từ trục động lực mới Lương Hòa - Bình Chánh

Hạ tầng kết nối các đô thị vệ tinh gia tăng giá trị cho The Diamond City

The Diamond City có vị trí giao thoa tại Đức Hòa - Bến Lức, giáp Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi. Nơi đây có mặt tiền đường tỉnh 824 và 830 giao Hựu Thạnh - Tân Bửu, mất 5 phút di chuyển vào trục động lực mới Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh.

Từ đây kết nối về đại lộ Võ Văn Kiệt với 15 phút di chuyển. Đây là một trong 6 trục động lực mới được Long An ưu tiên đầu tư và hoàn thiện trước năm 2030. Điểm bắt đầu của trục đường là cửa khẩu Mỹ Quý Tây, điểm cuối tại đường Mai Bá Hương giao với đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài.

Tuyến liên kết này giúp kết nối vùng đô thị, công nghiệp ở TPHCM từ huyện Bình Chánh lên đến biên giới tỉnh Long An.

Đường Lương Hòa - Bình Chánh đoạn TPHCM (Mai Bá Hương) đã thi công gần hoàn thiện, cách một cây cầu là Lương Hòa (Long An), ảnh chụp ngày 23/9 (Ảnh: Thắng Lợi Group).

Từ The Diamond City cách 10 phút đến Vành Đai 3 (liên kết 5 tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, TPHCM - Mộc Bài, TPHCM - Chơn Thành); 10 phút đến Vành Đai 4 (kết nối 5 đô thị xuyên tâm với TPHCM - Bà Rịa Vũng Tàu - Đồng Nai - Bình Dương - Tây Ninh - Long An); 13 phút đến Quốc lộ 1A (trục huyết mạch quốc gia Bắc - Nam).

The Diamond City - vị trí cửa ngõ khu tây Sài Gòn, kết nối TPHCM với 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các đô thị vệ tinh (Ảnh minh họa: Thắng Lợi Group).

Bên cạnh đó, Long An cũng đang chú trọng cải tạo, nâng cấp 53 tuyến đường tỉnh hiện hữu và xây mới 29 tuyến đường tỉnh; ưu tiên nâng cấp, xây dựng các tuyến: đường tỉnh 827E, trục động lực Đức Hòa, đường song hành Quốc lộ 62, đường Tân Tập - Long Hậu.

Chị Thúy Nga, khách hàng mua The Diamond City cho biết: "Tôi ấn tượng với The Diamond City vì khả năng kết nối với 6 trục động lực và một trục kết nối nhanh vào TPHCM nên quyết định xuống tiền để đầu tư".

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Khu vực miền Nam Batdongsan.com.vn cho rằng, chiến lược phát triển hạ tầng giao thông kéo theo sự song hành của các dự án bất động sản. Khu vực vùng ven và các đô thị vệ tinh phát triển phụ thuộc vào hệ thống giao thông liên vùng. Việc quá trình phát triển hạ tầng giao thông thúc đẩy mặt bằng giá bất động sản tăng, đó là xu hướng chung.

Lợi thế của shophouse tại The Diamond City

Bên cạnh hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, The Diamond City còn nằm ở khu vực có hơn 20 các khu công nghiệp (KCN) và cụm KCN lớn trong khu vực với tổng diện tích lên đến 6.500ha.

Trong đó, có 11 KCN đã đi vào hoạt động, 9 KCN đã được duyệt và dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2025 - 2030. Các KCN đã thu hút nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư như: Coca Cola, Pepsico, Aeon Mall… Trong tương lai, khu vực cần đáp ứng nhu cầu dịch vụ và nhà ở cho khoảng 100.000 chuyên gia, công nhân tại chỗ.

The Diamond City rộng 12,3ha, hướng đến tiện ích "Live - Work - Play" (Sống trong The Diamond City, làm việc tại cụm khu công nghiệp, tận hưởng tiện ích tại The Diamond City). Thắng Lợi Group cho biết, dự án đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ bản, pháp lý dần hoàn thiện và đã có sổ đỏ.

Shophouse tại dự án The Diamond City (Ảnh phối cảnh: Thắng Lợi Group).

Vừa qua, đơn vị phát triển và đầu tư dự án The Diamond City vừa giới thiệu rổ hàng đẹp nhất với 92 sản phẩm shophouse, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Loại hình shophouse tại The Diamond City nổi bật với 3 yếu tố là: kinh doanh, khai thác cho thuê và đầu tư phục vụ cho lực lượng lao động trong các KCN và cư dân tại chỗ.

The Diamond City đang có chính sách bán hàng có lợi cho dòng tiền của khách hàng. Cụ thể, thanh toán ban đầu chỉ 18%, tương đương 360 triệu đồng; sau đó giãn tiến độ 1%/tháng trong 12 tháng và 1,5-3%/2 tháng trong 12 tháng tiếp theo.

Thắng Lợi Group cho biết, dự án được ngân hàng VPBank, MB Bank, TPBank hỗ trợ với tỷ lệ vay 70%-85%. Với những khách hàng chọn thanh toán nhanh nhận chiết khấu lên đến 20%.

Thông tin dự án: The Diamond City

Vị trí: mặt tiền đường tỉnh 830, 824, Đức Hòa và Bến Lức, tỉnh Long An.

Website: www.thediamondcity.vn