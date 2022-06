Căn hộ cao cấp ven biển: Xu hướng mới của giới đầu tư

Sở hữu căn hộ cao cấp ven biển đang dần trở thành một xu hướng mới của giới đầu tư. Đời sống nâng cao, con người ngày càng chú ý đến vấn đề an cư, nghỉ dưỡng. Bất động sản ven biển đáp ứng yêu cầu này với không khí biển mát mẻ, ôn hòa, tầm nhìn rộng rãi cùng những cơn gió nhiệt đới mát lành…

Loại hình bất động sản này cũng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng đang tìm kiếm nơi an cư thật sự độc đáo, giá trị cao. Do nguồn cung luôn ít hơn nhu cầu, căn hộ cao cấp ven biển không nhiều về số lượng, nhưng chất lượng, mang lại giá trị sinh lời trong tương lai.

The 6nature Danang ghi dấu ấn ở phân khúc căn hộ cao cấp ven biển tại Đà Nẵng (Ảnh: The 6nature Danang).

Thị trường bất động sản căn hộ cao cấp ven biển tại Đà Nẵng cũng không ngoại lệ. Là thành phố trung tâm miền Trung, Đà Nẵng đang hồi sinh diệu kỳ sau đại dịch với những hoạt động kinh tế, du lịch sôi nổi. Trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng thu hẹp, việc xuất hiện những dự án như The 6nature Danang được quan tâm.

"Ngoài ưu thế về vị trí, xây dựng, đây còn là dự án cho phép sở hữu pháp lý lâu dài và cho phép người nước ngoài mua (đón sóng đầu tư bất động sản nước ngoài) đã khiến The 6nature Danang được giới đầu tư nhìn nhận đầy hứa hẹn", chủ đầu tư cho biết.

The 6nature Danang - tháp ngà bên cung đường biển

Là hệ thống phức hợp khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp mặt biển The 6nature Danang, The 6nature Danang nằm trên cung đường ven biển đẹp nhất Đà Nẵng, đối diện bãi biển Mỹ Khê (top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh), cùng với vị trí dễ dàng di chuyển vào trung tâm cũng như tỏa ra các địa điểm du lịch khác trong con đường di sản miền Trung.

Vị trí đắc địa còn giúp cư dân tại The 6nature Danang có thể dễ dàng tham gia các hoạt động văn hóa nổi tiếng tại Đà Nẵng như: Ngắm nhìn lễ hội pháo hoa quốc tế từ tầng cao, tham gia các giải marathon quốc tế…

The 6nature Danang: Tạo nên những chuẩn mực mới của cuộc sống thượng lưu

Tập hợp những tên tuổi lớn về kiến tạo, thiết kế và quản lý bất động sản, The 6nature Danang đang trên hành trình tạo nên những chuẩn mực sống thượng lưu mới nơi thành phố biển xinh đẹp này.

The 6nature kiến tạo những chuẩn mực mới về đời sống thượng lưu (Ảnh: The 6nature Danang).

Những căn hộ tại The 6nature Danang sẽ mang tới cảm giác hiện đại, sang trọng nhưng cũng không kém phần riêng tư. Ban công rộng hướng về phía trung tâm thành phố cho phép cư dân không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện quan trọng nào, thả mình ngắm pháo hoa hay chứng kiến một Đà Nẵng lung linh về đêm.

Thiết kế nội thất đồng bộ tạo cảm giác ấm cúng, cùng sự phân chia khoa học các không gian sống trong nhà đã tạo nên một nét rất riêng cho các căn hộ nơi đây. Mỗi phòng đều có cửa sổ hướng sáng tạo cho cư dân cảm giác như đang ở trong một cuộc thưởng ngoạn, kết hợp giữa kiến trúc, ánh sáng, cùng khí hậu ven biển tuyệt vời.

View ngắm lễ hội pháo hoa tại The 6nature Danang (Ảnh: The 6nature Danang).

Không khí nghỉ dưỡng thượng lưu còn được thể hiện qua những tiện ích nội khu đẳng cấp dành cho cư dân The 6nature Danang. Cư dân có thể an tâm trở về mái ấm với bãi đỗ xe định danh; sải những bước dài qua sảnh đậm phong cách Art Gallery; bồng bềnh giữa bể bơi vô cực cùng tầm nhìn bát ngát; nhâm nhi ly rượu vang và đắm mình trong những giai điệu âm nhạc của Club Lounge; tự yêu quý bản thân với những bài tập sức khỏe tại khu gym cao cấp… Những đặc quyền thường thấy ở các khu nghỉ dưỡng cao cấp, giờ đây đã sẵn sàng phục vụ cư dân của The 6nature Danang khi các căn hộ sẽ bắt đầu vận hành vào năm 2022.

Nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng

Chủ đầu tư cho biết, với giá từ 56 triệu đồng/m2, The 6nature Danang đang là dự án được khách hàng và nhà đầu tư quan tâm, khi có pháp lý sở hữu lâu dài và cho phép người nước ngoài mua nhà.

Khách hàng đặt cọc sớm còn được hưởng ưu đãi lên tới 12% giá trị căn hộ. Những cư dân của dự án sẽ sớm được trải nghiệm không gian sống đẳng cấp và tiện nghi khi dự án sẽ được vận hành trong năm 2022 bởi Savills.

Bên cạnh đó, khách hàng mua căn hộ tại dự án được miễn phí dịch vụ quản lý trong vòng 24 tháng, đồng thời được tư vấn về các gói vay hỗ trợ từ ngân hàng với lãi suất hấp dẫn.

"Hãy chạm tới cuộc sống thượng lưu ngay từ lúc này bằng cách sở hữu 1 căn hộ tại The 6nature Danang - dự án đáng sống tại Đà Nẵng hiện tại", chủ đầu tư chia sẻ.

Thông tin thêm về dự án: 1800.6630

Website: https://the6naturedanang.com.vn

