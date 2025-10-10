Một công ty của Thaco đề xuất làm loạt dự án hơn 8.500 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Ngày 10/10, Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo liên quan đến việc triển khai các dự án của Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải - Thaco) trên địa bàn.

Trong đó, công trình đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở sẽ nạo vét luồng tàu tiếp nhận tàu đến 50.000 DWT (chiều dài tuyến 6km, bề rộng 140m); xây dựng kè chắn sóng, kè bảo vệ bờ, thiết lập vùng đón trả hoa tiêu và lắp đặt hệ thống báo hiệu đồng bộ.

Một góc của Cảng biển quốc tế Chu Lai (Ảnh: Hoài Sơn).

Đối với công trình cầu kết nối khu bến Tam Hiệp, Tam Hòa sẽ có chiều dài khoảng 1,97km, mặt cắt ngang 4 làn xe cơ giới với vận tốc thiết kế 60km/h.

Khu công nghiệp Việt Hàn và đường Võ Chí Công sẽ được đầu tư kết nối bởi đường cấp III đồng bằng, bề rộng nền 22m với vận tốc thiết kế 80km/h.

Các công trình nằm ở các xã Núi Thành, Tam Anh, Tam Hải, Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Các dự án có hình thức đầu tư hợp đồng BT với kinh phí khoảng 8.573 tỷ đồng, chưa gồm chi phí dự kiến ứng trước cho bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 3.520 tỷ đồng.

Phương án thanh toán được đề xuất đổi bằng quỹ đất tại khu phi thuế quan gắn với bến cảng Tam Hòa, diện tích khoảng 744ha và khu đô thị Tam Hòa Tam Tiến, diện tích khoảng 664ha, thanh toán bằng ngân sách nhà nước.

Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đề xuất này đang ở giai đoạn lập đề xuất, lấy ý kiến địa phương và lấy ý kiến bộ, ngành Trung ương.

Theo đánh giá của Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp Quảng Nam, các dự án có quy mô và hình thức đầu tư phù hợp.

Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp Quảng Nam cũng nhận định, các dự án là động lực phát triển khu vực Nam Đà Nẵng, thúc đẩy hạ tầng, logistics, thu hút đầu tư, tạo việc làm.

Tuy nhiên, hiện nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT chưa được ban hành nên Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp Quảng Nam chưa có cơ sở để hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh đề xuất dự án.