Tây Hồ Tây: Động lực từ metro, bất động sản tiếp đà bứt phá

TOD - Tái định nghĩa “vị trí vàng” trong bất động sản hiện đại

Khái niệm “vị trí vàng” trên thị trường bất động sản đã có những biến đổi lớn trong những năm gần đây. Tái cấu trúc đô thị đã mở ra đa chiều không gian sống và vị trí vàng trong bất động sản cũng dịch chuyển cùng các không gian, gắn với các CBD (trung tâm tài chính - thương mại) mới và sự bùng nổ của hạ tầng, đặc biệt là mô hình TOD (Transit Oriented Development - Phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).

TOD đã trở thành “chìa khóa” kiến tạo những thành phố đáng sống, bền vững và thịnh vượng. Hơn 70 năm trước, thành phố Stockholm (Thụy Điển) đã tiên phong áp dụng mô hình này theo hướng quy hoạch các khu đô thị nơi nhà ở, thương mại và mảng xanh được bố trí hài hòa quanh các tuyến tàu điện. Nhờ đó, thành phố duy trì tỷ lệ xe cá nhân thấp, không khí trong lành và chất lượng sống luôn ở mức cao.

Tại châu Á, nhiều đô thị cũng đã áp dụng thành công mô hình TOD. Tại Hồng Kông (Trung Quốc), quy hoạch đô thị gắn chặt với hệ thống đường sắt, giúp duy trì tỷ lệ sở hữu xe cá nhân thấp và mang về hàng tỷ USD mỗi năm từ giao thông công cộng. Tokyo, Seoul và Singapore tiếp tục chứng minh sức mạnh của TOD khi xây dựng mạng lưới các trung tâm kết nối liền mạch, đem lại sự thuận tiện trong di chuyển và chất lượng sống cao cho cư dân.

Ở Việt Nam, mô hình TOD bắt đầu thu hút sự chú ý khi các tuyến metro dần thành hình, tạo nên mạng lưới giao thông công cộng ngày càng hoàn thiện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các khu vực xung quanh nhà ga metro, trở thành tâm điểm mới, gia tăng giá trị bất động sản.

Theo số liệu từ Savills, giá đất tại khu vực quanh ga Nhổn (quận Bắc Từ Liêm) đã tăng trên 40% trong vòng 1 năm từ quý III/2023 so với quý III/2024. Những dự án nằm gần ga metro Cát Linh hoặc Văn Miếu cũng ghi nhận lượng giao dịch tăng mạnh kể từ khi tuyến metro chính thức vận hành.

Theo số liệu từ Techsci Research, có đến hơn 60% người mua nhà ở thành thị hiện nay ưu tiên vị trí gần phương tiện giao thông công cộng khi lựa chọn nơi ở.

Tây Hồ Tây - vươn mình đón sóng metro

Trong bối cảnh “vị trí vàng” ngày càng gắn liền với khả năng kết nối, Tây Hồ Tây đang vươn lên trở thành một trong những tâm điểm chiến lược của Thủ đô. Khu vực này được quy hoạch hai tuyến metro trọng yếu: Tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) và tuyến metro số 6 (Nội Bài - Ngọc Hồi), đặc biệt, khi tuyến metro số 2 vừa được Hà Nội phê duyệt phương án, sẽ khởi công vào ngày 10/10 năm nay.

Đây sẽ là “đòn bẩy kép” giúp Tây Hồ Tây định hình vị thế vùng lõi TOD trọng điểm trong tương lai. Đồng thời cũng tạo lợi thế giúp các dự án khu vực này thu hút khách hàng và nhà đầu tư nhờ tiềm năng tăng giá, tỷ lệ khai thác cao và thanh khoản vượt trội.

Tây Hồ Tây được quy hoạch hai tuyến metro trọng điểm số 2 và số 6 (Ảnh: CĐT).

Sức hút của Jade Square trên bản đồ metro Tây Hồ Tây

Tọa lạc tại vị trí tâm điểm kết nối nơi Tây Hồ Tây, tổ hợp căn hộ cao cấp Jade Square sở hữu lợi thế nằm liền kề nhà ga tuyến metro số 6 trên đường Nguyễn Đình Tứ và chỉ cách nhà ga C1 (Nam Thăng Long) tuyến metro số 2 khoảng 5 phút di chuyển.

Jade Square - Dự án đón đầu xu hướng TOD, gần kề tuyến metro số 2 và số 6 (Ảnh: CĐT).

Jade Square còn tiếp giáp hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch như: Vành đai 3, Vành đai 2,5, Vành đai 2 và đại lộ Tây Thăng Long, thuận tiện kết nối linh hoạt với trung tâm thành phố và các vùng kinh tế lân cận khác.

Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược, Jade Square còn nổi bật với kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ ngọc bích - biểu tượng của tinh hoa và sự bền vững của văn hoá phương Đông. Lấy cảm hứng từ lối sống xanh và phát triển bền vững, dự án vừa kiến tạo một không gian sống đẳng cấp, đồng thời định hình một biểu tượng kiến trúc của khu vực.

Jade Square là tổ hợp gồm 3 tòa căn hộ chung cư cao cấp với 3 tầng khối đế thương mại (Ảnh: CĐT).

Phát triển trên quỹ đất 6,6ha, Jade Square gồm ba tòa chung cư cao cấp, mỗi toà cao 26 tầng với 747 căn hộ. Dự án được phát triển đa dạng loại hình căn hộ từ 2 đến 4 phòng ngủ với diện tích dao động từ 70m2 đến 155m2 có thể đáp ứng linh hoạt nhu cầu của người trẻ thành đạt đến gia đình đa thế hệ.

Tại Jade Square, hệ thống dịch vụ tiện ích cũng được đầu tư bài bản, mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn với: quảng trường Ngọc Bích, thác nước, bể bơi bốn mùa, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em, vườn cảnh quan, thư viện, coworking space (không gian làm việc chung), trường học, shophouse, gym, yoga đài vọng cảnh, trạm sạc xe điện nhanh tại tầng hầm… Mỗi tiện ích là một mảnh ghép tạo nên cuộc sống vừa tiện nghi hiện đại, vừa ngập tràn cảm hứng.

Kiến tạo một không gian sống lý tưởng, cộng hưởng với những động lực tăng trưởng từ quy hoạch và hạ tầng, nhất là các tuyến metro, Jade Square không chỉ là đáp án của bài toán an cư mà còn là khoản đầu tư sinh lời vượt trội, hấp lực mạnh mẽ với cả người mua ở thực và giới đầu tư.