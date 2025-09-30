Trung tâm thương mại Aeon Tân An mở cửa đón khách

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng mà còn là bước đi chiến lược, khẳng định tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn tại thị trường bán lẻ Việt Nam đầy tiềm năng.

Mô hình trung tâm thương mại quy mô vừa, một điểm đến tiện lợi

Với tổng vốn đầu tư lên đến 1.000 tỷ đồng, Aeon Tân An tọa lạc tại số 84 Quốc lộ 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Vị trí liền kề Quốc lộ 1A và chỉ cách khoảng 1km so với đường cao tốc TPHCM - Trung Lương mang đến lợi thế giao thông vượt trội, giúp việc di chuyển trở nên nhanh chóng và thuận tiện.

Nằm tại vị trí đắc địa, Aeon Tân An được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu của người dân Tây Ninh nói riêng và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung (Ảnh: Aeon Việt Nam).

Với tổng diện tích sàn khoảng 27.000m2, Aeon Tân An hướng tới phục vụ khu vực dân cư trong bán kính khoảng 15 phút lái xe. Mô hình trung tâm thương mại quy mô vừa này cũng cho phép Aeon mở rộng đến các địa phương, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của cộng đồng trong phạm vi dân cư vừa phải.

Được phát triển theo mô hình một điểm đến, quy tụ hơn 30 thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế trên 4 tầng rộng lớn, bao gồm cả trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị Aeon, trung tâm thương mại Aeon Tân An không chỉ là nơi mua sắm, vui chơi giải trí mà còn là điểm đến hàng ngày để gắn kết gia đình và cộng đồng, được kỳ vọng sẽ phục vụ không chỉ cư dân phường Long An và tỉnh Tây Ninh (mới) mà còn cả cư dân từ các tỉnh thành lân cận.

Mỗi tầng tại Aeon Tân An sẽ mang tới trải nghiệm riêng cho người tiêu dùng. Tầng trệt (GF) là khu siêu thị bách hóa tổng hợp, khu sự kiện, ẩm thực và đồ uống (F&B). Tầng 1 (1F) bao gồm các thương hiệu thời trang, phụ kiện, trang sức, du lịch, đồ gia dụng, và ẩm thực nhẹ. Tầng 2 (2F) là khu vực nhà sách, khu vui chơi trẻ em, khu ẩm thực, giải trí. Tầng 3 (3F) sẽ có rạp chiếu phim Galaxy.

Làn gió mới, nâng tầm trải nghiệm mua sắm và giải trí cho cộng đồng địa phương

Aeon Tân An mang đến một hệ thống cửa hàng phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Từ thời trang, phụ kiện, sản phẩm nhà cửa, đến sách và văn phòng phẩm, tất cả đều được tích hợp nhằm tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm.

Khu vực siêu thị tại Aeon Tân An được tập trung đáp ứng chất lượng và tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, các sản phẩm sơ chế sẵn (RTC) và chế biến sẵn (RTE) tiếp tục đáp ứng nhu cầu nấu ăn tiện lợi, tiết kiệm thời gian của người tiêu dùng hiện đại.

Quầy thực phẩm tươi ngon, chất lượng tại khu vực siêu thị (Ảnh: Aeon Việt Nam).

Tại Aeon Tân An, không gian ẩm thực đa sắc màu, quy tụ từ các chuỗi cà phê và đồ uống, ẩm thực nhanh và món ăn thường ngày, đến hương vị Việt Nam và quốc tế đậm đà, cùng những món ăn vặt độc đáo, đáp ứng trọn vẹn mọi khẩu vị và trải nghiệm ẩm thực của khách hàng. Một trong những điểm nhấn tại Aeon Tân An là khu ẩm thực Delica ở tầng trệt với diện tích 750m2 với sức chứa lên đến 188 chỗ ngồi.

Aeon Tân An còn hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm giải trí hàng đầu khu vực, nổi bật với các hoạt động trong nhà tại khu vui chơi Aeon Fantasy và một trong những rạp chiếu phim lớn nhất khu vực là Galaxy Cinema, góp phần nâng tầm chất lượng dịch vụ giải trí cho người dân nơi đây.

Hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng, tại trung tâm thương mại Aeon Tân An, khách hàng có thể sử dụng hệ thống đỗ xe tự động, tủ khóa thông minh nhận diện khuôn mặt và bảng chỉ dẫn điện tử giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi và tối ưu hóa quy trình mua sắm.

Các tiện ích khác như phòng chăm sóc trẻ em và xe lăn góp phần tạo nên một môi trường mua sắm thân thiện cho tất cả mọi đối tượng khách hàng.

Aeon mang đến những tiện ích hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng (Ảnh: Aeon Việt Nam).

Aeon Tân An khai trương vào ngày 4/10, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mua sắm và giải trí hàng đầu, mang đến những giá trị thiết thực và bền vững cho cộng đồng địa phương Long An nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung.