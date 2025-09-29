Mô hình mới tại trung tâm thương mại dành cho startup bán lẻ

Pop-up store: Xu hướng toàn cầu đáp ứng nhu cầu của startup

Thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2025 tiếp tục duy trì quỹ đạo tăng trưởng tích cực. Theo Vietnam Briefing, quy mô bán lẻ Việt Nam 2025 được định giá khoảng 252,9 tỷ USD, cho thấy tiềm năng lớn cho các thương hiệu mở rộng hiện diện.

Riêng 8 tháng đầu năm 2025, theo Tổng cục Thống kê, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 4,58 triệu tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ 2024, khẳng định sức bật tiêu dùng nội địa, tạo điều kiện thuận lợi để các thương hiệu trẻ tham gia cuộc đua giành thị phần.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội, startup lại đối mặt nhiều thách thức. Khách hàng ngày càng ưu tiên trải nghiệm trực tiếp và mong muốn được “chạm tay” vào sản phẩm trước khi ra quyết định. Điều này khiến việc hiện diện offline (trực tiếp) trở nên cần thiết với nhiều thương hiệu mới.

Song, chi phí thuê mặt bằng dài hạn, cam kết tài chính lớn và rủi ro vận hành khiến nhiều startup khó có thể triển khai cửa hàng truyền thống. Đây chính là khoảng trống thị trường cần một giải pháp vừa linh hoạt, vừa hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh đó, pop-up store tại các trung tâm thương mại lớn đã nổi lên như một xu hướng toàn cầu. Từ New York, London đến Seoul, ngày càng nhiều startup chọn pop-up store làm bước đi chiến lược để thử nghiệm sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Với ưu điểm chi phí tối ưu, thời gian thuê ngắn hạn và khả năng tùy biến không gian cao, pop-up store cho phép doanh nghiệp trẻ nhanh chóng tiếp cận khách hàng mục tiêu mà không cần gánh nặng đầu tư ban đầu.

Theo Euromonitor, đến cuối 2024, hơn 65% startup F&B và thời trang ở các thành phố lớn châu Á từng triển khai ít nhất một pop-up store để thử nghiệm hoặc ra mắt sản phẩm mới.

Xu hướng này đang dần lan tới Việt Nam, nơi hành vi tiêu dùng cũng chuyển dịch mạnh theo hướng ưu tiên trải nghiệm và tương tác thương hiệu tại điểm bán.

Pop-up store trong trung tâm thương mại - Lựa chọn linh hoạt dành cho các startup

Khi nhu cầu về một mô hình kinh doanh linh hoạt, có độ nhận diện cao, chi phí hợp lý trở nên cấp thiết đối với các startup. Đây chính là lý do trung tâm thương mại ngày càng được chú ý như một lựa chọn ưu tiên, khi không chỉ mang lại môi trường vận hành ổn định mà còn cung cấp hạ tầng đồng bộ cùng dòng khách hàng tập trung.

Theo CBRE, thời gian khách hàng lưu chân tại trung tâm thương mại trung bình cao hơn 30-40% so với cửa hàng truyền thống, nhờ sự kết hợp giữa mua sắm, giải trí và ẩm thực. Điều này tạo thêm nhiều điểm chạm và cơ hội tiếp cận, giúp thương hiệu trẻ nhanh chóng xây dựng kết nối với khách hàng mục tiêu.

Không gian và lượng khách đông đúc tại trung tâm thương mại trở thành điểm hẹn để thương hiệu kết nối khách hàng mục tiêu (Ảnh: Vincom).

Nắm bắt xu hướng này, Vincom đã phát triển mô hình Pop-up store như một dự án thử nghiệm tiên phong, “may đo” cho cộng đồng startup và doanh nghiệp Việt, nhất là những thương hiệu lần đầu tiên hiện diện tại trung tâm thương mại hiện đại hoặc gia nhập hệ sinh thái Vincom.

Các thương hiệu có thể linh hoạt lựa chọn kiosk mở hoặc gian hàng đóng, với thời hạn từ 3 tháng đến 1 năm.

Đây chính là cơ hội để doanh nghiệp trẻ kiểm chứng sức hút sản phẩm, thử nghiệm mô hình kinh doanh trong môi trường bán lẻ chuyên nghiệp, đồng thời tích lũy kinh nghiệm trước khi mở rộng quy mô.

Sở hữu mạng lưới 90 trung tâm thương mại tại 31 tỉnh thành, ở các vị trí đắc địa và trung tâm nhất tại các tỉnh, thành phố lớn, thu hút hơn 180 triệu lượt khách mỗi năm, Vincom trở thành bệ phóng quy mô lớn giúp startup vừa tiếp cận khách hàng, vừa đo lường phản ứng thị trường để có thể hoàn thiện sản phẩm của mình trước khi mở rộng kinh doanh.

Mô hình này được kỳ vọng sẽ là “bước đệm” mở ra cơ hội mở rộng độ phủ và xây dựng thương hiệu bền vững.

Thương hiệu thời trang Hàn Quốc NERDY lựa chọn pop-up store tại Vincom Đồng Khởi khi gia nhập thị trường Việt Nam (Ảnh: Vincom).

Không chỉ dừng lại ở chi phí và vị trí, pop-up store tại Vincom còn mang lại hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện. Các thương hiệu khi hiện diện tại đây được thừa hưởng dịch vụ vận hành đồng bộ, từ an ninh, vệ sinh, ánh sáng, điều hòa đến chỗ đỗ xe, đồng thời được hưởng lợi từ chuỗi sự kiện, lễ hội và các hoạt động truyền thông do trung tâm thương mại tổ chức.

Chính yếu tố này giúp startup không còn phải tự xoay sở trong việc kéo khách, thay vào đó có thể tập trung vào sản phẩm, trải nghiệm và chiến lược phát triển thương hiệu.

Hơn thế nữa, trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ (SME), mô hình pop-up store tại Vincom trở thành bước đi đồng hành thiết thực, giúp các thương hiệu trẻ dễ dàng tiếp cận hạ tầng bán lẻ hiện đại và hòa nhịp cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Với ưu thế ngắn hạn, chi phí tối ưu và linh hoạt về diện tích cũng như hợp đồng, pop-up store mang đến cho startup cơ hội thử nghiệm sản phẩm trong môi trường thực tế, từ đó đo lường phản ứng khách hàng, hoàn thiện mô hình kinh doanh và từng bước xây dựng thương hiệu bền vững.

Pop-up store của thương hiệu arttoy nổi tiếng tại Vincom Mega Mall Royal City (Ảnh: Vincom).

Cơ hội mùa lễ hội cho thương hiệu trẻ

Theo báo cáo của Euromonitor, chi tiêu bán lẻ tại Việt Nam trong quý IV thường tăng 15-20% so với trung bình cả năm, nhờ tác động cộng hưởng từ Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Đây là giai đoạn mà nhu cầu mua sắm, giải trí và trải nghiệm của người tiêu dùng tăng cao nhất, với sự tham gia mạnh mẽ từ cả khách hàng trẻ lẫn các hộ gia đình. Thị trường bán lẻ cuối năm, vì vậy, luôn được coi là “mùa vàng” để các doanh nghiệp khai thác.

Thời điểm cuối năm, khi nhu cầu mua sắm, ăn uống và giải trí tăng mạnh tại các trung tâm thương mại (Ảnh: Vincom).

Đối với startup, cơ hội này càng trở nên rõ rệt khi các trung tâm thương mại đồng loạt tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn. Từ các lễ hội ẩm thực, hoạt động giải trí, chương trình ưu đãi đến những sự kiện countdown và lễ hội ánh sáng, mỗi trung tâm thương mại trở thành điểm đến văn hóa - mua sắm - giải trí, thu hút lượng khách tăng đột biến.

Khi đặt pop-up store trong môi trường này, startup không chỉ tận dụng được dòng khách khổng lồ mà còn có lợi thế khi thương hiệu của mình được đặt cạnh những tên tuổi lớn.

Với tính linh hoạt, pop-up store mở ra cơ hội để thương hiệu kịp thời bắt sóng nhu cầu khách hàng (Ảnh: Vincom).

Việc “đứng trên vai người khổng lồ” này vừa gia tăng độ tin cậy trong mắt khách hàng, vừa giúp startup lan tỏa hình ảnh rộng rãi hơn mà không cần đầu tư mạnh cho marketing độc lập.

Khi kết hợp với dòng khách mùa lễ hội, pop-up store trở thành nền tảng để startup không chỉ gia tăng doanh số ngắn hạn, mà còn củng cố vị thế thương hiệu trong mắt người tiêu dùng, tạo đà cho chiến lược phát triển dài hạn trong năm tiếp theo.

Với nhiều lễ hội, sự kiện diễn ra liên tục, các trung tâm thương mại Vincom trở thành điểm đến thường xuyên của hàng nghìn du khách (Ảnh: Vincom).

Giai đoạn cuối năm đang đến cũng là thời điểm các thương hiệu trẻ có thể đón đầu cơ hội vàng khi tham gia pop-up store tại Vincom. Doanh nghiệp không chỉ được hưởng ưu đãi hấp dẫn khi đăng ký sớm, mà còn có lợi thế xuất hiện trong chuỗi mega sale lớn nhất năm, đồng hành cùng các hoạt động quảng bá quy mô trên hệ thống truyền thông Vincom và toàn bộ hệ sinh thái Vingroup.

