Sunshine tham vọng thâu tóm loạt dự án từ Bắc vào Nam

Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine (mã chứng khoán: KSF) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, với kỳ vọng kinh doanh tăng trưởng cao cùng định hướng mở rộng hoạt động trong thời gian tới.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 40.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15.000 tỷ đồng. Tập đoàn dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 17%, tương ứng phát hành thêm tối đa gần 153 triệu cổ phiếu.

Sunshine khởi công một loạt dự án thời điểm đầu năm (Ảnh: BTC).

Để triển khai kế hoạch này, tập đoàn dự kiến tăng cường hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A), tập trung vào một số dự án và doanh nghiệp cụ thể. Tập đoàn này nêu sẽ tham gia đầu tư vào dự án Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận (Phúc Thọ, Hà Nội), đồng thời nắm trên 50% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư Big Gain và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bách Giang DCI.

Tập đoàn này tiếp tục nhận chuyển nhượng cổ phần để nắm quyền sở hữu tổ hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng kết hợp nhà ở cao tầng tại các lô CT05-HH và CT06-HH thuộc khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn 3.

Doanh nghiệp còn lên kế hoạch nhận chuyển nhượng hàng loạt dự án khác, bao gồm: Khu du lịch Đại Dương (Vũng Tàu); lô đất TM13 khu đô thị Nam Thăng Long; khu nhà ở Thái Hà Spring Garden; tổ hợp thương mại nhà ở 189 Trần Bình cùng Khu dân cư Phú Hữu (Đồng Nai).

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào các khu vực có hạ tầng phát triển, đồng thời triển khai khoảng 20.000 sản phẩm nhà ở trong năm 2026, hướng đến nhu cầu ở thực tại các đô thị lớn.

Bên cạnh mảng bất động sản, doanh nghiệp vẫn duy trì chiến lược phát triển hệ sinh thái đa ngành, tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ, tài chính và giáo dục.

Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch chuyển niêm yết toàn bộ cổ phiếu KSF từ HNX sang HoSE. Theo doanh nghiệp, việc chuyển sàn kỳ vọng sẽ giúp tăng thanh khoản cổ phiếu, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư và nâng cao vị thế trên thị trường chứng khoán.