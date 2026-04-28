Những món đồ tưởng vô hại nhưng đang đánh cắp giấc ngủ của bạn

Phòng ngủ vốn là nơi cơ thể tái tạo năng lượng, nhưng trong thực tế lại thường bị gánh quá nhiều chức năng như làm việc, ăn uống, chứa đồ.

Theo các chuyên gia nội thất, chính sự lộn xộn và đa nhiệm này khiến não bộ luôn ở trạng thái cảnh giác, khó thư giãn hoàn toàn, từ đó làm giảm chất lượng giấc ngủ.

Muốn ngủ ngon hơn, việc đầu tiên bạn làm không phải mua thêm gì mà là loại bỏ đúng thứ.

Một phòng ngủ đúng nghĩa không cần quá nhiều đồ, chỉ cần đủ để bạn nghỉ ngơi trọn vẹn (Ảnh: Ideal Home).

Góc làm việc và thiết bị công nghệ

Mang laptop lên giường hay để bàn làm việc ngay cạnh chỗ ngủ là thói quen phổ biến, đặc biệt ở người trẻ. Nhưng một chiếc bàn đầy giấy tờ hay màn hình còn sáng dở dang chính là “lời nhắc” về deadline chưa xong.

Chưa kể, ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính bảng có thể ức chế hormone melatonin khiến bạn trằn trọc hàng giờ.

Giới chuyên môn khuyên rằng, hãy cố gắng tách biệt góc làm việc khỏi nơi nghỉ ngơi. Nếu diện tích nhà quá nhỏ bắt buộc phải đặt bàn trong phòng ngủ, hãy sử dụng một tấm bình phong nhỏ hoặc rèn thói quen cất gọn mọi giấy tờ, gập kín laptop vào ngăn kéo ngay khi kết thúc ngày làm việc.

Ghế chất quần áo và đồ ăn vặt

Một chiếc ghế đầy quần áo mặc dở gần như là “đặc sản” của mọi phòng ngủ. Nhưng đống đồ này không chỉ gây rối mắt mà còn mang theo bụi bẩn, mùi cơ thể phá vỡ cảm giác sạch sẽ cần có.

Thói quen ăn vặt trên giường cũng không khá hơn: vụn bánh, mùi thức ăn dễ thu hút côn trùng và tạo cảm giác bức bối.

Hãy trả giỏ đồ bẩn về đúng vị trí ở khu vực giặt giũ và giữ thói quen thưởng thức bữa ăn tại bàn ăn.

Ánh sáng sai lầm

Nhiều gia đình sử dụng chung một loại đèn tuýp LED ánh sáng trắng lạnh cho toàn bộ ngôi nhà, kể cả phòng ngủ. Thực tế, ánh sáng trắng có cường độ mạnh sẽ khiến cơ thể luôn trong trạng thái tỉnh táo. Để tạo bầu không khí thư giãn, hãy chuyển sang sử dụng đèn có ánh sáng vàng ấm, dịu nhẹ.

Ngoài ra, rèm cửa mỏng cũng là vấn đề lớn bởi ánh đèn đường hoặc nắng sớm có thể đánh thức bạn bất cứ lúc nào. Một bộ rèm vải dày dặn, có lớp cản sáng tốt là khoản đầu tư vô cùng xứng đáng cho sức khỏe.

Máy tập thể dục và đồ cồng kềnh

Chiếc máy chạy bộ hay xe đạp tập thể dục đặt trong góc phòng ngủ thường có chung một số phận là biến thành giá treo quần áo đắt tiền nhất nhà. Những thiết bị cồng kềnh này gây vướng víu tầm nhìn và vô tình tạo ra áp lực tâm lý ép buộc bản thân phải tập luyện.

Không gian ngủ nên nhẹ nhàng, không phải nơi nhắc nhở về nghĩa vụ.

Vật sắc nhọn

Những món đồ như kéo, dao rọc giấy hay bấm móng tay thường bị bỏ quên trên tủ đầu giường. Dù nhỏ, chúng vẫn mang lại cảm giác nguy hiểm và “năng lượng lạnh” theo cả góc nhìn tâm lý lẫn phong thủy.

Để có giấc ngủ ngon, bạn hãy dọn sạch các vật sắc nhọn khỏi khu vực ngủ và giữ tủ đầu giường tối giản, dễ chịu.