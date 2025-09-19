Sunshine Group lần đầu đưa dự án cao cấp tại TPHCM lên sóng livestream ngày 19/9

Đó là bộ đôi căn hộ S3.27.06 và S3.29.06, cùng diện tích thông thủy 69,78m² có giá khởi điểm 4,7 tỷ đồng, mở ra cơ hội cho những ai đang tìm kiếm chốn an cư và đầu tư tại phường Tân Mỹ, TPHCM.

Tọa lạc tại tầng 27 và tầng 29 của tòa S3, 2 căn hộ S3.27.06 và S3.29.06 sở hữu thiết kế 2 phòng ngủ cùng ban công hướng Đông Bắc, mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng sông Sài Gòn (Ảnh: CĐT).

Không chỉ ghi điểm với tiêu chuẩn bàn giao nội thất liền tường cao cấp, căn hộ còn tích hợp hệ sinh thái Smart Home - Smart Living hiện đại, mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp quốc tế. Nội thất và thiết bị nhập khẩu từ những thương hiệu toàn cầu: Duravit, Hansgrohe, Hafele,... 100% căn hộ được trang bị kính Low-E kịch trần chạm sàn, cùng gạch ốp lát cao cấp Marazzi/Atlas, đảm bảo tính thẩm mỹ và bền vững vượt trội.

Hiện tại, tòa S3 đã cất nóc, tiến độ hoàn thiện được đẩy nhanh, sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán và dự kiến bàn giao từ quý I/2026.

Sunshine Sky City - Tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ theo chuẩn khách sạn 4.0

Là tổ hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ theo chuẩn khách sạn 4.0, Sunshine Sky City bao gồm 9 tòa tháp cao 26-36-38 tầng, mang đến thị trường hơn 3.000 căn hộ cao cấp, hội tụ các giá trị của Sunshine về vị trí, thiết kế, tiện ích, công nghệ…

Phối cảnh 9 tòa tháp Sunshine Sky City (Ảnh: CĐT).

Tọa lạc tại ngã tư Phú Thuận và Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú (nay là phường Tân Mỹ - TPHCM), liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng, kế bên dòng sông Cả Cấm, Sunshine Sky City vừa hưởng lợi từ dòng chảy ôn hòa của sông nước, vừa hòa vào dòng chảy giao thương sôi động của khu Nam TPHCM.

Các tòa tháp Sunshine Sky City được bố trí theo hình thái 3 mặt hướng sông, có 12.000m2 cây xanh, mặt nước mang đến chuẩn sống Wellness Resort giữa lòng đô thị.

Hệ thống mặt nước hòa cùng đường dạo bộ ven sông, các chòi nghỉ xinh xắn tạo nên không gian sống xanh giữa lòng đô thị hiện đại (Ảnh: CĐT).

Sau khi hoàn thiện và đi vào vận hành 9 tòa tháp, Sunshine Sky City mang đến hơn 50 tiện ích theo chuẩn quốc tế, với các dịch vụ đẳng cấp như: nhà hàng Á - Âu, vườn nướng BBQ, trung tâm thương mại ở khối đế, rạp chiếu phim, Rooftop Bar, King Club, CLB Golf 3D, bể bơi Rooftop - Sky Pool, trung tâm Spa - Fitness, thư viện công cộng... đáp ứng nhu cầu đa thế hệ.

Cùng với hệ tiện ích nội khu, vị trí đắc địa của Sunshine Sky City tạo điều kiện cho cư dân có thể tiếp cận hệ tiện ích ngoại khu với trung tâm thương mại, 3 bệnh viện quốc tế, 12 trường học quốc tế, hàng trăm spa - nhà hàng… trong bán kính 1,5km.

Bể bơi Rooftop - Sky Pool tại Sunshine Sky City (Ảnh: CĐT).

Dự án được tích hợp hệ sinh thái Smart Living thời thượng với 4 nhóm giải pháp: Hệ thống bãi giữ xe thông minh (smart parking); hệ thống an ninh, bảo mật thông minh (smart security); giải pháp nhà thông minh (smarthome); quản trị dữ liệu thông minh (smart management) mang đến cuộc sống tiện nghi, hiện đại.

MC Huyền Trang đồng hành cùng chương trình (Ảnh: CĐT).

Không chỉ là cơ hội săn căn hộ cao cấp giá tốt, livestream NobleGo ngày 19/9 còn có vòng quay may mắn dành cho khán giả trị giá 100 triệu đồng trong thẻ Visa KienlongBank Elite cao cấp. MC Huyền Trang (Mù Tạt) sẽ đồng hành cùng chương trình với phong cách dẫn dắt cuốn hút, năng lượng tích cực và duyên dáng đặc trưng đã tạo nên sức hút cho hàng loạt phiên phát sóng gần đây.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine); truyền hình trực tiếp trên kênh On InfoTV phát sóng trên VTVcab và các nền tảng liên kết VTVgo, SCTV, MyTV, TV360…

Tải và cài đặt Noble App tại đây: https://noble.vn/qr-code/

Hướng dẫn tham gia đặt giá trên NobleGo

Fanpage: https://www.facebook.com/NobleGroupOfficial

Website: https://noblego.noble.vn/