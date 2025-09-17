"Đại gia” Malaysia mua quỹ đất gần 1 ha tại TPHCM, dự kiến xây tháp 40 tầng

Nhà phát triển bất động sản SkyWorld Malaysia đã ký thỏa thuận mua quỹ đất tại TPHCM với giá 136 triệu RM (864 tỷ đồng) và dự kiến xây căn hộ.

SkyWorld tăng tốc thâu tóm quỹ đất tại Việt Nam

Trong hồ sơ gửi lên sàn giao dịch, quỹ đất này rộng khoảng 9.429 m2 sẽ được quy hoạch để xây dựng một tòa tháp căn hộ cao tầng, tích hợp tiện ích thương mại và dịch vụ. Dự kiến, tòa tháp có chiều cao 40 tầng với hơn 1.200 căn hộ, theo The Edge Malaysia.

Biên bản ghi nhớ (MoU) của dự án được ký kết giữa SkyWorld Vietnam và Công ty TNHH MTV Vina An Thuận Phát (tên cũ là Công ty TNHH MTV Hàm Rồng), trong đó ông Lê Văn Phong là cổ đông duy nhất của công ty.

Thông qua các điều khoản của MoU, SkyWorld có 3 tháng để tiến hành thẩm định chi tiết và đàm phán độc quyền về các điều khoản chủ chốt của thương vụ bao gồm giá cả, cấu trúc giao dịch cũng như các điều kiện khác.

SkyWorld cho biết thỏa thuận này đóng vai trò là cơ sở cho các cuộc thảo luận tiếp theo nhằm tiến tới ký kết hợp đồng chính thức để triển khai dự án.

Khu đất trên tọa lạc tại phường Lái Thiêu, gần siêu thị Lotte Mart, bệnh viện quốc tế và nhiều khu công nghiệp lớn như Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), Tân Cảng và Sóng Thần.

An Thuận Phát từng chào bán dự án này với lời giới thiệu dự án đang xin giấy phép xây dựng, chưa đóng tiền sử dụng đất và giá bán được chủ đầu tư đưa ra là 900 tỷ đồng.

Khu đất trên tọa lạc tại TPHCM (phường Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương cũ) (Ảnh: SkyWorld).

Nhiều doanh nghiệp lớn trong nước như Tập đoàn Hà Đô, Phú Đông Group, MIK Group, Khải Hoàn Land… đã từng có ý định mua khu đất này nhưng sau đó từ bỏ.

Về SkyWorld, được biết đến là tập đoàn bất động sản lớn tại Malaysia với nhiều dự án nhà ở cao tầng, thương mại và các khu dân cư giá tầm trung (affordable housing) tại các khu vực như Setiawangsa, Setapak, Setapak Sentul, Taman Desa… Tại Việt Nam, SkyWorld trước đó đã có thương vụ mua bất động sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Nhiều đại gia Malaysia vung tiền thâu tóm bất động sản Việt

Hồi tháng 8, một tập đoàn Malaysia khác là UOA Vietnam đã chi 68 triệu USD (khoảng 1.700 tỷ đồng) để thâu tóm 100% cổ phần của Công ty cổ phần VIAS Hồng Ngọc Bảo, thông tin được ghi nhận từ dữ liệu từ Grant Thornton về các giao dịch M&A trong 7 tháng đầu năm 2025.

Cụ thể, Tập đoàn United Overseas Australia Ltd (UOA Group) thông qua công ty con UOA Vietnam đã chi 68 triệu USD (gần 1.700 tỷ đồng) để thâu tóm 100% cổ phần VIAS Hong Ngoc Bao JSC - pháp nhân đang nắm giữ quyền phát triển khu đất vàng hơn 2.000 m2 tại quận 1, TPHCM. Khu đất này dự kiến được dùng để xây dựng tòa nhà văn phòng thương mại với diện tích sàn khoảng 20.000 m2.

Giao dịch trên giúp UOA nắm toàn quyền kiểm soát tài sản cốt lõi và duy nhất của công ty mục tiêu, đó là quyền phát triển khu đất rộng hàng nghìn m2 trên đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định - một trong những vị trí đắc địa hiếm hoi còn lại tại lõi trung tâm quận 1.

UOA Vietnam cũng vừa chi 68 triệu USD thâu tóm đất vàng Võ Thị Sáu, TPHCM (Ảnh: IT).

UOA Group là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Malaysia. Tập đoàn được thành lập và niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tại Australia năm 1987. Theo thông tin tự giới thiệu, UOA hiện là một trong những tập đoàn đầu tư và phát triển bất động sản lớn trên thị trường trong nước cũng như trong khu vực.

Tại Việt Nam, UOA có mặt từ năm 2017, ghi dấu với sự ra mắt một tòa nhà văn phòng tọa lạc tại vị trí đắc địa tại trung tâm đô thị Phú Mỹ Hưng, hiện đã đi vào hoạt động ổn định. UOA Việt Nam còn hợp tác với Hongkong Land phát triển dự án The MarQ - căn hộ hạng sang ngay quận 1.

Một “đại gia” Malaysia khác là Gamuda Land cũng không giấu tham vọng đầu tư thêm hàng tỷ USD vào Việt Nam.

Gamuda Land gia nhập thị trường Việt Nam năm 2007. Đến nay, công ty đã phát triển loạt khu đô thị, căn hộ quy mô lớn như dự án Celadon City với 82 ha tại Tân Phú và Eaton Park ở TP Thủ Đức (TPHCM); Artisan Park ở Bình Dương hay Gamuda Gardens hơn 260 ha ở Hà Nội.

Mới đây, doanh nghiệp này đề xuất được tham gia giai đoạn triển khai ý tưởng quy hoạch, kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.

Ngoài lĩnh vực bất động sản, Gamuda Land còn quan tâm đến hạ tầng giao thông, với đề xuất được nghiên cứu tuyến metro kết nối TPHCM và sân bay Long Thành cùng các tuyến đường sắt đô thị khác trên địa bàn.

Những thương vụ trên đồng thời tiếp nối làn sóng đầu tư săn đón của các nhà đầu tư nước ngoài đối với các quỹ đất sạch hiếm hoi còn lại tại khu vực lõi trung tâm TPHCM.