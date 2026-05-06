6 thói quen nhỏ giúp phòng tắm luôn sạch, thơm như khách sạn

Trong thiết kế nội thất hiện đại, phòng tắm không còn là không gian phụ mà trở thành nơi tái tạo năng lượng. Vì vậy, việc duy trì sự gọn gàng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian dọn dẹp mà còn nâng cao chất lượng sống rõ rệt.

Nếu bạn thấy phòng tắm vừa dọn xong đã nhanh chóng bừa bộn, có thể vấn đề không nằm ở việc bạn lau dọn chưa đủ kỹ, mà ở cách bạn lưu trữ và sử dụng đồ đạc trong không gian này (Ảnh: The Spruce).

Chia nhỏ không gian trong ngăn kéo

Thói quen nhét tất cả mỹ phẩm và đồ dùng vào một ngăn kéo tưởng tiện nhưng lại khiến mọi thứ nhanh chóng rối tung. Giải pháp đơn giản là dùng khay chia ngăn hoặc hộp nhỏ để phân loại.

Mỗi món đồ có “chỗ ở” riêng sẽ giúp bạn dễ tìm, dễ cất và quan trọng hơn là hạn chế vết bẩn lan rộng khi mỹ phẩm bị đổ. Việc lau chùi lúc này chỉ mất vài giây thay vì phải dọn cả ngăn kéo.

Đưa đồ dự trữ ra khỏi phòng tắm

Một trong những lý do khiến phòng tắm luôn chật chội là thói quen tích trữ giấy vệ sinh, sữa tắm cỡ lớn hay mỹ phẩm dự phòng.

Hãy chuyển những món chưa dùng tới ra khu vực lưu trữ riêng. Khi chỉ giữ lại đồ dùng hằng ngày, không gian sẽ thoáng hơn, dễ kiểm soát hơn và luôn tạo cảm giác sạch sẽ như phòng tắm khách sạn.

Tận dụng vòi sen cầm tay

Ít ai để ý rằng vòi sen chính là công cụ vệ sinh cực kỳ hiệu quả. Sau khi tắm, bạn chỉ cần xả nước nóng nhanh lên tường gạch và vách kính.

Thao tác chưa tới một phút này giúp cuốn trôi cặn xà phòng và dầu thừa - nguyên nhân chính gây ố bẩn và nấm mốc. Làm đều đặn mỗi ngày, bạn gần như không cần cọ rửa sâu thường xuyên.

Tối giản chai lọ quanh khu vực tắm

Khu vực quanh vòi sen hay bồn tắm càng bày biện nhiều chai lọ thì nguy cơ tích tụ vi khuẩn và nấm mốc càng cao, nhất là trong thời tiết nồm ẩm đặc trưng của Việt Nam.

Giải pháp tốt nhất là chỉ giữ lại đúng chai dầu gội và sữa tắm đang dùng dở. Những món đồ thỉnh thoảng mới đụng tới như muối tắm hay tẩy tế bào chết nên được cất gọn vào một chiếc giỏ khô ráo. Khi bề mặt thông thoáng, việc vệ sinh sàn và kệ trở nên nhanh chóng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Luôn để sẵn khăn lau đa năng

Thay vì chờ đến cuối tuần, hãy biến việc lau chùi thành thói quen “tiện tay”. Một chiếc khăn vải sợi vi mảnh hoặc khăn giấy đặt sẵn gần bồn rửa sẽ giúp bạn xử lý ngay vết nước sau khi sử dụng.

Mỗi buổi sáng sau khi đánh răng, bạn chỉ cần tiện tay lau nhẹ mặt bàn đá và vòi nước. Thói quen này giúp loại bỏ ngay các giọt nước bắn ra ngoài, ngăn chặn tình trạng ố vàng hay cặn canxi đóng vảy khó trị.

Nâng cấp chiếc thùng rác nhỏ

Một chiếc thùng rác có nắp đậy không chỉ giúp che đi sự lộn xộn mà còn ngăn mùi hiệu quả. Đây là chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến cảm giác tổng thể của không gian.

Mẹo hay là lót sẵn túi rác dự phòng dưới đáy thùng. Khi thay túi, bạn không cần tìm kiếm, giúp quy trình dọn dẹp liền mạch và nhanh gọn hơn.