4 việc dọn nhà cần tuyệt đối tránh làm ban đêm

Nhịp sống hiện đại khiến nhiều người có thói quen dồn việc nhà vào cuối ngày. Tuy nhiên, không phải việc nhà nào cũng nên làm vào tối muộn.

Các chuyên gia chăm sóc nhà cửa đều cảnh báo rằng việc cố gắng làm sạch không gian sống vào ban đêm đôi khi lại mang đến tác dụng ngược.

Dưới đây là những việc nên tránh làm vào ban đêm và vì sao bạn nên để đến sáng hôm sau.

Sử dụng hóa chất tẩy rửa mạnh

Làm sạch phòng tắm hay mặt bếp bằng các dung dịch tẩy rửa chứa nhiều hóa chất vào ban đêm là một thói quen tai hại. Buổi tối là lúc các gia đình thường đóng kín cửa sổ, kéo rèm và bật điều hòa để nghỉ ngơi.

Việc sử dụng hóa chất lúc này khiến mùi hắc và các luồng khí độc hại không thể thoát ra ngoài. Chúng quẩn quanh trong không gian sống và bay thẳng vào phòng ngủ gây ra tình trạng đau đầu hoặc kích ứng hô hấp.

Dùng thuốc tẩy hay dung dịch vệ sinh đậm đặc vào buổi tối là một thói quen cần thay đổi (Ảnh: Orlichem).

Xu hướng nội thất hiện đại luôn đề cao tính an lành và bảo vệ sức khỏe. Nếu bắt buộc phải xử lý một vết bẩn nhỏ trong bếp sau bữa tối, bạn hãy ưu tiên các nguyên liệu tự nhiên như baking soda, giấm trắng.

Những đợt tổng vệ sinh dùng đến chất tẩy rửa mạnh nhất định phải được thực hiện vào ban ngày, khi nhà cửa có thể mở toang các cánh cửa để đón gió và luân chuyển không khí.

Hút bụi và giặt giũ quần áo

Việc chạy máy hút bụi, robot lau nhà hay bật máy giặt ngoài ban công vào đêm muộn rất dễ phá vỡ không gian yên tĩnh. Tiếng động cơ truyền qua các bức tường không chỉ làm gián đoạn giấc ngủ của chính gia đình bạn mà còn gây phiền toái lớn cho hàng xóm xung quanh.

Bên cạnh đó, các chuyên gia thiết bị gia dụng cũng khuyên rằng máy giặt hay máy sấy nên được vận hành khi có người thức để kịp thời xử lý các sự cố rò rỉ nước hay chập điện. Nếu cần dọn dẹp sàn nhà gấp rút vào buổi tối, một chiếc chổi mềm hoặc cây lau khô tĩnh điện sẽ là lựa chọn văn minh và êm ái hơn rất nhiều.

Lau sàn nhà bằng chổi ướt sũng

Việc lau sàn ướt vào buổi tối khi nhiệt độ hạ thấp sẽ khiến nước bay hơi rất chậm. Đối với những căn hộ sử dụng sàn gỗ công nghiệp hay sàn nhựa giả gỗ, nước đọng qua đêm chính là tác nhân hàng đầu gây ra tình trạng phồng rộp, cong vênh và nấm mốc ở các khe hở.

Ngay cả với sàn gạch men, độ ẩm lưu lại cũng tạo ra mùi ngai ngái khó chịu và biến mặt sàn thành một sân trượt băng nguy hiểm cho người già và trẻ nhỏ nếu vô tình thức giấc giữa đêm. Để giữ gìn tuổi thọ vật liệu nội thất, bạn chỉ nên dùng chổi lau sợi microfiber vắt thật kiệt nước để lấy đi bụi mịn.

Lau sàn gỗ bằng chổi ướt sũng vào ban đêm là nguyên nhân chính khiến bề mặt sàn nhanh chóng bị cong vênh và giảm tuổi thọ (Ảnh: The Spruce).

Sắp xếp lại nội thất

Nhiều người thường nổi hứng sắp xếp lại phòng khách hay dời vị trí chiếc tủ áo vào ban đêm để làm mới không gian. Dưới góc nhìn văn hóa và phong thủy của người Á Đông, việc di dời đồ đạc nặng, tạo ra tiếng động lớn vào ban đêm là điều khá kiêng kỵ vì dễ làm xáo trộn trường năng lượng đang cần sự tĩnh lặng.

Xét về mặt thực tế, điều kiện ánh sáng nhân tạo buổi tối thường đánh lừa thị giác. Bạn rất dễ va vấp gây chấn thương hoặc làm trầy xước những món đồ nội thất đắt tiền, xước mảng tường mới sơn mà không hề hay biết.

Những công việc đòi hỏi sức lực và sự căn chỉnh tỉ mỉ này luôn cần ánh sáng tự nhiên của ban ngày để đạt hiệu quả thẩm mỹ tốt nhất.