Sau CapitaLand và Sunset, Taseco hợp tác chiến lược với tập đoàn Sojitz Nhật Bản

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Tập đoàn Taseco và Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) diễn ra ngày 16/10 (Ảnh: Taseco).

Theo thỏa thuận hợp tác ngày 16/10, Taseco và Sojitz sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu, đầu tư và triển khai các dự án quy mô lớn, tận dụng tối đa lợi thế sẵn có của mỗi bên.

Với quỹ đất dồi dào và năng lực triển khai linh hoạt, Taseco Land - thành viên chủ lực của Tập đoàn Taseco sẽ đóng vai trò đầu mối tại thị trường Việt Nam, trong khi Sojitz - tập đoàn đa ngành hàng đầu Nhật Bản mang đến nguồn lực tài chính, kinh nghiệm quốc tế và hệ sinh thái kinh doanh toàn cầu.

Tập đoàn Sojitz được biết đến là tập đoàn thương mại tổng hợp hàng đầu Nhật Bản, có trụ sở ở Tokyo, hoạt động trong nhiều lĩnh vực trên toàn cầu, bao gồm sản xuất, xuất nhập khẩu nhiều loại sản phẩm, bên cạnh việc cung cấp dịch vụ và đầu tư vào các hoạt động kinh doanh đa ngành, cả ở Nhật Bản và nước ngoài. Tại Việt Nam, Sojitz đã có 38 năm hoạt động, với 25 công ty thành viên, bao gồm lĩnh vực thương mại, sản xuất xuất nhập khẩu, trung tâm logistics đến đầu tư khu công nghiệp, hệ thống bán lẻ.

Một trong những trọng tâm hợp tác lần này là mảng phát triển khu công nghiệp - lĩnh vực mà Taseco Land xác định là động lực tăng trưởng chiến lược trong giai đoạn tới. Sojitz, với kinh nghiệm hàng chục năm đầu tư và vận hành hạ tầng công nghiệp tại nhiều quốc gia, sẽ hỗ trợ Taseco mở rộng chuỗi giá trị từ phát triển đến thu hút nhà đầu tư, quản lý vận hành và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hai bên cũng hướng đến nâng cấp hệ thống dịch vụ phi hàng không tại các sân bay và chuỗi khách sạn đô thị. Sự tham gia của Sojitz trong các dự án thuộc lĩnh vực này không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn kỳ vọng tạo ra những mô hình tổ hợp sân bay - thương mại - lưu trú đẳng cấp, gia tăng hiệu quả khai thác hệ sinh thái giao thông - du lịch.

Bên cạnh đó, lĩnh vực phát triển hạ tầng hàng không và các hoạt động kinh doanh liên quan đến lĩnh vực hàng không là nội dung hợp tác quan trọng trong thỏa thuận. Với tiềm lực về công nghệ và mối quan hệ sâu rộng trong ngành hàng không quốc tế, Sojitz sẽ đồng hành cùng Taseco trong việc nghiên cứu đầu tư, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và từng bước hình thành chuỗi giá trị hàng không nội địa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Taseco và Sojitz (Nhật Bản) tại lễ ký kết (Ảnh: Taseco).

Đây là thỏa thuận hợp tác chiến lược thứ ba Tập đoàn Taseco ký kết với các đối tác quốc tế trong tháng 10. Trước đó, vào ngày 7/10, Taseco đã ký kết với Tập đoàn Sunset - thương hiệu quản lý khách sạn và phong cách sống hàng đầu đến từ Dubai; ngày 10/10 là thỏa thuận hợp tác chiến lược với CapitaLand Development - một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu châu Á.

Ba thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực cốt lõi (bất động sản nhà ở, bất động sản công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng - giải trí) được ký kết trong vòng hai tuần cho thấy quyết tâm của Taseco trong việc xây dựng hệ sinh thái bất động sản toàn diện, tiêu chuẩn quốc tế, với sự đồng hành của những đối tác ngoại hàng đầu thế giới. Đây là bước chuyển mình quan trọng, khẳng định vị thế của Taseco - một trong những doanh nghiệp tiên phong trong xu hướng liên kết toàn cầu để kiến tạo giá trị bền vững tại thị trường Việt Nam.