Salacia Villas kiến tạo không gian sống nghỉ dưỡng, triển vọng cho thuê

Giao lộ kết nối ba lực đẩy: Cơ hội sinh lời

Nằm tại giao lộ của ba lực đẩy - công nghiệp, cảng biển, giao thông liên vùng - Phú Mỹ vươn lên thành một cực phát triển mới, đóng vai trò trung tâm kinh tế biển, trung chuyển hàng hóa quốc tế và là điểm đến của tầng lớp chuyên gia cấp cao.

Hiện nay, Phú Mỹ hiện có 10 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp tập trung, với hơn 140.000 lao động, trong đó khoảng 15.000 chuyên gia và quản lý cấp cao từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… Nhu cầu nhà ở tăng cao, tỷ lệ lấp đầy các dự án căn hộ đã đạt 90%, tỷ suất sinh lời cho thuê có thể lên tới 7,6%/năm. Trong khi đó, nguồn cung bất động sản cao cấp, nhất là biệt thự để ở và cho thuê chưa nhiều.

Salacia Villas tọa lạc tại giao lộ kết nối ba lực đẩy ở Phú Mỹ - TPHCM mở rộng.

Cảng Cái Mép - Thị Vải đang trên lộ trình được nâng tầm thành trung tâm logistics và thương mại tự do lớn nhất Đông Nam Á. Cụ thể, cảng nước sâu này đáp ứng 6/8 tiêu chí cảng trung chuyển quốc tế, có khả năng tiếp nhận tàu mẹ trọng tải 250.000 tấn và là một trong 19 cảng biển có sản lượng container cao nhất thế giới. Song song đó, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải và cầu Phước An được đẩy nhanh tiến độ, kết nối trực tiếp tới cao tốc Bến Lức - Long Thành, tạo hành lang huyết mạch cho sự phát triển đột phá của khu vực.

Một khi chuỗi hạ tầng này hoàn thiện, dòng vốn - chuyên gia - cư dân từ khu vực trung tâm TPHCM dễ dàng dịch chuyển về Phú Mỹ, hình thành nên một cộng đồng quy mô lớn cần không gian sống chất lượng.

Salacia Villas: Bất động sản “3 trong 1”

Salacia Villas trở thành điểm sáng đầu tư khi sở hữu lợi thế đắc địa tại trung tâm thương cảng Phú Mỹ - TPHCM mở rộng. Dự án có diện tích 7,2ha với chỉ 333 căn biệt thự giới hạn, mật độ xây dựng 35%, cảnh quan tropical resort (phong cách nhiệt đới) nhiều tầng xanh, với điểm nhấn biểu tượng Super Coral, kiến tạo phong cách sống như nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị.

Salacia Villas phát triển theo mô hình bán compound (khép kín), phong cách nghỉ dưỡng nhiệt đới.

Khác biệt với phần lớn dự án trên thị trường, Salacia Villas được phát triển theo mô hình bán compound vừa biệt lập vừa kết nối.

Thiết kế biophilic mang âm hưởng nghỉ dưỡng cùng hệ tiện ích đa thế hệ đáp ứng tất cả mọi nhu cầu sống cao cấp, từ khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em, vườn học thiên nhiên, sân vận động sáng tạo, sân tập yoga, vườn thiền, đường dạo bộ, khu thể thao đa năng, cho đến tổ hợp phong cách sống tích hợp spa, phòng gym cao cấp, nhà hàng, khu BBQ ngoài trời, khu trò chơi giải trí, co-working space (không gian làm việc chung)… Đây là những yếu tố cốt lõi đưa Salacia Villas trở thành chốn an cư của các gia đình trung - thượng lưu, đồng thời tài sản có thể khai thác cho thuê dài hạn - đặc biệt phù hợp với giới chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp, cảng biển lân cận.

Giá trị từ việc sử dụng “công năng kép” để ở và cho thuê giúp Salacia Villas có thể trở thành kênh tích lũy tài sản. Trên góc độ tài sản, những dòng sản phẩm biệt thự giới hạn, biệt lập, mang phong cách “nghỉ dưỡng tại nhà” được cá nhân hóa như Salacia Villas được quan tâm, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống. Bên cạnh đó, dự án có lợi thế pháp lý, với sổ hồng từng lô, đảm bảo sự minh bạch và an tâm sở hữu cho khách hàng.

Không gian sống đẳng cấp tại Salacia Villas thu hút các chuyên gia và gia đình trung - thượng lưu.

Giữa thị trường đang tái cấu trúc theo quy hoạch và hạ tầng, Salacia Villas đón đầu xu thế dịch chuyển dân cư, nguồn cầu dài hạn và giá trị tài sản tích lũy. Đây là mô hình bất động sản “ba trong một”: vừa sinh lời từ cho thuê, vừa có triển vọng tăng giá, vừa kiến tạo không gian sống xứng tầm cho giới thành đạt.

Quan trọng hơn, Salacia Villas được phát triển bởi VinaLiving - thương hiệu bất động sản của VinaCapital, tập đoàn Quản lý quỹ hàng đầu với gần 20 dự án chất lượng trải dài khắp Việt Nam, từ Da Nang Beach Resort, Hoiana, Fusion Resort & Villas Da Nang, The Ocean Resort Quy Nhon, cho đến The Grand Ho Tram, The Nine South Estates… xây dựng niềm tin vững chắc trong cộng đồng cư dân cao cấp suốt hơn một thập kỷ qua.