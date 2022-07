Ra mắt dự án Highway5 Residences với triển vọng "Lợi nhuận đường chim bay"

"Ngôi sao" trên thị trường bất động sản Thủ đô

Dựa trên sự tương đồng về mô hình thương mại sầm uất nơi đại lộ, Highway5 Residences được phát triển theo mô hình shophouse kiểu Mỹ, lấy cảm hứng từ Fifth Avenue - đại lộ lớn ở trung tâm quận Manhattan - New York, Mỹ. Nơi đây được mệnh danh là "con phố đắt nhất trên thế giới", quy tụ nhiều bất động sản cao cấp, một trong những biểu tượng về sự giàu có và thịnh vượng của New York.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô đang ngày càng khan hiếm, thị trường thiếu nguồn cung mới và chính sách siết chặt tín dụng cho vay bất động sản (BĐS), chủ đầu tư cho biết Highway5 Residences là dự án đủ điều kiện pháp lý ra mắt thời điểm này, đáp ứng "cơn khát" của thị trường về các sản phẩm đầu tư thấp tầng nội đô.

Theo bà Hồ Anh Thư, đại diện đơn vị phát triển dự án VLand Việt Nam: "Đối lập khó khăn của phần lớn các dự án trên thị trường đang bị siết chặt tín dụng cho vay bất động sản, việc dự án được hỗ trợ tài chính bởi ngân hàng BIDV cũng là một điểm cộng đắt giá hút giới đầu tư. Chính vì vậy, Highway5 Residences khi ra mắt thị trường với chính sách hỗ trợ tài chính ưu việt sẽ được đón nhận một cách tích cực".

Tiên phong khái niệm "lợi nhuận đường chim bay"

Với lợi thế "thiên thời, địa lợi", Highway5 Residences hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm đầu tư phía Đông Hà Nội, đón sóng tăng giá, mang lại "lợi nhuận đường chim bay".

Theo đơn vị phát triển dự án VLand Việt Nam, khái niệm này được hiểu là khoản đầu tư sẽ sinh lời trong khoảng thời gian nhanh nhất song lại chắc chắn và an toàn. Nhà đầu tư thu lợi nhuận bởi những "đường thẳng ngắn nhất" được bảo hành bởi pháp lý, quy hoạch, hạ tầng, tiến độ hoàn thiện xây dựng thực tế, tránh những "đoạn gấp khúc rủi ro" nhờ chiến lược đón đầu sóng hạ tầng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án tự tin mang lại khoản "lợi nhuận đường chim bay" cho các nhà đầu tư bởi sở hữu vị trí chiến lược cùng bệ phóng hạ tầng trong bối cảnh BĐS khu Đông Hà Nội đang trong chu kỳ phát triển ngoạn mục.

Cụ thể, Highway5 Residences tọa lạc trên mặt đường Nguyễn Mậu Tài, đón đầu quy hoạch tại "quận Gia Lâm tương lai", gần kề với các tiện ích "khủng" như Biển hồ nước mặn đầu tiên ở Việt Nam, Đại đô thị Vinhomes Ocean Park và siêu tổ hợp vui chơi giải trí VinWonders đầu tiên tại Hà Nội. "Đây là những tiện ích mà mọi dự án bất động sản đều khao khát, với chỉ 1 trong 3 tiện ích này, giá trị bất động sản đã được định vị ở một tầm vóc hoàn toàn khác", chủ đầu tư cho biết.

Bên cạnh đó, những cư dân Highway5 Residences còn dễ dàng tiếp cận với các tiện ích ngoại khu đa dạng, khi chỉ mất 5 phút di chuyển tới hệ thống các cơ sở giáo dục từ mầm non tới Đại học: ĐH Nông Nghiệp, Trường TH và THCS Hanoi Victoria, trường TH Cao Bá Quát, Trường Mầm non Vinschool, Trường liên cấp Vinschool, Trường ĐH VinUni… và chỉ cách Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm và Trung tâm hành chính Gia Lâm 100 m.

Về hạ tầng giao thông, khi cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và cầu Trần Hưng Đạo được hoàn thiện sẽ giúp Highway5 Residences dễ dàng kết nối tới trung tâm Hà Nội. Mặt khác, nằm ngay cạnh đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cùng mạng lưới các quốc lộ lớn như 1A, 5A… từ Highway5 Residences, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển tới sân bay Nội Bài và hướng đi các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh hay trục Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng Sơn,...

Ngoài ra, thông tin Gia Lâm lên quận vào năm 2023 hay việc TP Hà Nội phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và 17 cây cầu qua sông đã và đang hoàn thiện sẽ là đòn bẩy cho bờ Đông thành thành phố trung tâm phía Đông, góp phần mở ra chân trời thịnh vượng mới cho BĐS Gia Lâm trong tương lai gần.

"Năm 2022, bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn, tiềm năng sinh lời. Dòng sản phẩm shophouse có diện tích linh hoạt, thiết kế tối ưu, vị trí đón đầu quy hoạch hạ tầng lại có pháp lý hoàn chỉnh như Highway5 Residences sẽ là khẩu vị ưa chuộng, hấp dẫn các nhà đầu tư bởi tính thanh khoản cao", đại diện VLand Việt Nam chia sẻ.

Theo chủ đầu tư, trong bối cảnh siết tín dụng BĐS, Highway5 Residences giành ưu thế khi có chính sách bán hàng ưu việt từ Hợp đồng hợp tác toàn diện với Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV. Cụ thể, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% cho khoản vay lên đến 60% giá trị đất và phí dịch vụ. BIDV còn hỗ trợ tỷ lệ cho vay lên tới 70% tổng giá chuyển nhượng (gồm VAT và xây dựng) với thời hạn vay vốn lên tới 20 năm, ân hạn nợ gốc trong vòng 12 tháng.

Ngoài ra, khách hàng nhận ngay chiết khấu 3% giá trị đất và phí dịch vụ khi thanh toán chuẩn bằng vốn tự có và 5% giá trị đất và phí dịch vụ khi thanh toán sớm bằng vốn tự có. Việc sở hữu một căn shophouse đón sóng đầu tư trước thềm Gia Lâm lên quận đã trở nên dễ dàng hơn. "Đây được đánh giá là một trong những chính sách hỗ trợ có lợi với người mua, giúp hiện thực hóa giấc mơ về đầu tư một cách nhanh, thuận lợi nhất", chủ đầu tư cho biết.

