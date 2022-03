Phú Yên thu hút đầu tư bất động sản

Cảnh sắc Phú Yên thu hút nhiều du khách (Ảnh: L'Aurora Phu Yen).

Lượng du khách đang tăng nhanh

Phát biểu tại tọa đàm "Luồng xanh cho du lịch cất cánh" được tổ chức mới đây, lãnh đạo Tổng Cục Du lịch cho biết, trong tháng 2/2022, lượng du khách nội địa đã đạt 9,6 triệu lượt, tăng 380% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có hơn 6 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng số khách du lịch nội địa đạt khoảng 17,6 triệu lượt... Những con số này cho thấy nhu cầu du lịch của người dân trong nước là rất lớn.

Bên cạnh đó, lượng khách quốc tế tìm kiếm thông tin về du lịch Việt Nam cũng tăng mạnh. Theo dữ liệu phân tích từ công cụ Google Destination Insights, lượng tìm kiếm từ đầu tháng 12/2021 đến 1/1/2022 tăng 222% so với tháng trước và tăng 248% so cùng kỳ 2021. Từ đầu năm đến nay, lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không Việt Nam luôn duy trì ở mức cao, như ngày 21/1 tăng 425%, ngày 3/2 tăng 374% so cùng kỳ 2021. Đây là tín hiệu đầy khả quan về chặng đường phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ của ngành du lịch Việt trong năm nay, tạo đà thuận lợi cho kế hoạch và lộ trình mở cửa du lịch quốc tế.

Những thị trường thu hút mạnh du khách vẫn là các địa phương ven biển, đặc biệt là những thị trường mới, đang chú trọng thúc đẩy phát triển du lịch như Phú Yên. Nơi đây sở hữu cảnh quan sinh thái phong phú, bờ biển dài 189 km, nhiều vịnh, bãi, vũng, đầm phá, gành mang vẻ đẹp hoang sơ như: Đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan, vịnh Vũng Rô, hòn Yến… hay Tháp Nhạn 800 năm tuổi; cao Nguyên Vân Hòa với cảnh sắc tương tự Đà Lạt; dưới biển là những rạn san hô đẹp… rất phù hợp để phát triển cả du lịch nghỉ dưỡng lẫn khám phá.

Phú Yên phù hợp để phát triển du lịch nghỉ dưỡng lẫn khám phá (Ảnh: L'Aurora Phu Yen).

Bên cạnh những tài nguyên du lịch tự nhiên, Phú Yên còn là một vùng đất có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa, gồm 94 di tích cùng 185 di sản văn hóa phi vật thể... Hơn nữa, giao thông kết nối giữa Phú Yên với các địa phương khác rất thuận tiện, bằng đường bộ, đường sắt, hàng không (tuyến quốc Lộ 1, quốc lộ 29, quốc lộ 25, tuyến đường sắt Bắc Nam, cảng hàng không quốc tế Tuy Hòa…).

Phú Yên cũng đang nỗ lực thu hút các nhà đầu tư thông qua việc hoàn thiện quy hoạch tỉnh, quy hoạch liên kết vùng và quy hoạch chi tiết, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; tạo dựng cơ chế, chính sách; hoàn thiện hạ tầng giao thông, bố trí quỹ đất cho các dự án...

Nhờ đó, lượng du khách cũng như các nhà đầu tư đến với Phú Yên cũng ngày một tăng. Trong tháng 2 vừa qua, đã có 89.000 lượt du khách đến Phú Yên, tăng 98% so với cùng kỳ. Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 200 dự án đầu tư ngoài ngân sách. Trong đó có những dự án của các đại gia bất động sản như Vingroup, Cloud Gate, Đất Xanh Miền Trung, Vinaconex…

L'Aurora Phu Yen: Dự án hứa hẹn kiến tạo những dấu ấn tiên phong

Phối cảnh L'Aurora Phu Yen (Ảnh: L'Aurora Phu Yen).

Với sự xuất hiện của các "ông lớn", thị trường bất động sản Phú Yên dần sôi động, giá cả cũng tăng. So với vài năm trước, giá đất một số khu vực đã tăng 2-3 lần. Từ đầu năm 2022 đến nay, các nhà đầu tư đến đây tìm kiếm điểm đến, cơ hội đầu tư giàu tiềm năng mới, đón đầu đà phục hồi của du lịch biển. Và những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản, có tiềm năng sinh lời luôn ở trong tầm ngắm của họ.

Tọa lạc tại vị trí đắt giá trên đường Độc Lập, tiếp giáp với 3 trục đường chính là Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Võ Trứ, ngay trước mặt là công viên biển sôi động, L'Aurora Phu Yen là sự kết hợp giữa không gian nghỉ dưỡng riêng biệt và trung tâm kết nối mọi tiện ích. L'Aurora còn là dự án cận biển quy mô bậc nhất Phú Yên nhờ sở hữu 250m đường bờ biển cùng bãi tắm đầy thơ mộng.

L'Aurora Phu Yen là sự kết hợp giữa không gian nghỉ dưỡng riêng biệt và trung tâm kết nối mọi tiện ích (Ảnh: L'Aurora Phu Yen).

Chủ đầu tư cho biết, là dự án 5 sao tiêu chuẩn quốc tế tại Phú Yên, L'Aurora Phu Yen mang đến đa dạng các tiện ích cao cấp, hiện đại, gồm: Tuyến phố đi bộ và mua sắm, bể bơi trung tâm, pool bar, spa & gym, hệ thống nhà hàng cao cấp, CLB dành cho trẻ em Kids Club, khuôn viên đọc sách, vườn hoa bốn mùa…

Khối khách sạn chính được thiết kế khơi gợi hình ảnh du thuyền sang trọng đang hướng ra biển lớn với đầy đủ tiện ích như sky bar, bể bơi vô cực trên cao... mang lại cảm giác thượng lưu cho du khách khi trải nghiệm dịch vụ tại đây.

Dự án này còn đánh dấu sự hợp tác giữa chủ đầu tư Cloud Property, thành viên tập đoàn Cloud Gate với các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn và nghỉ dưỡng: Tư vấn thiết kế quy hoạch EWD, tư vấn thiết kế nội thất khối khách sạn & biệt thự KAZE Interior Design Studio, tổng thầu xây dựng Cofico, đơn vị quản lý và vận hành khối khách sạn biệt thự Sailing Club Leisure Group… Mỗi đối tác đều mang đến cho L'Aurora Phu Yen màu sắc mới mẻ, tạo nên sự khác biệt.

Cloud Property dự kiến đưa ra chính sách bán hàng linh hoạt: Tặng 2 năm phí dịch vụ quản lý, phí bảo hiểm nhân thọ cho 1 năm đầu tiên trị giá 25 triệu đồng; ngân hàng hỗ trợ cho vay lên đến 100% giá trị, tối đa 35 năm, ân hạn nợ gốc tối đa lên đến 36 tháng. Riêng với biệt thự nghỉ dưỡng, chủ đầu tư hỗ trợ mua lại lãi suất 15%/năm; đối với shophouse và boutique hotel ven biển, các chủ sở hữu sẽ được tặng gói hỗ trợ kinh doanh lên đến 600 triệu đồng.

Khối khách sạn chính được thiết kế khơi gợi hình ảnh du thuyền hướng ra biển (Ảnh: L'Aurora Phu Yen).

Dự kiến khi hoàn thành vào cuối năm 2023, L'Aurora Phu Yen cung cấp 1.000 phòng khách sạn 4-5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng, boutique hotel và shophouse ven biển sở hữu 2 đến 3 mặt tiền đắt giá, đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp.

"Mặc dù có nhiều lợi thế nhưng thời gian qua, du lịch Phú Yên vẫn chưa phát triển xứng với tiềm năng do thiếu các cơ sở lưu trú cao cấp, thiếu các dịch vụ vui chơi, giải trí trên biển, hoạt động giải trí về đêm… Do đó, khi những dự án đi đầu thuộc đẳng cấp 5 sao được hoàn thiện, chắc chắn sẽ thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến với Phú Yên, đồng thời tạọ lực hút mạnh mẽ đối với giới đầu tư bất động sản", đại diện Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định.

Là một địa phương giàu tiềm năng, lại nằm giữa hai thị trường năng động là Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Yên có nền tảng để trở thành một trung tâm du lịch mới. Tuy nhiên, giá bán các bất động sản nghỉ dưỡng một số nơi tại đây hiện còn thấp so với sản phẩm cùng phân khúc ở các địa phương khác, nên dư địa tăng giá vẫn còn.

Thông tin chi tiết dự án xem tại

https://www.cggroup.com.vn/du-an/laurora-phu-yen/

Hotline 0917585803.