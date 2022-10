Phong cách sống thượng lưu của giới siêu giàu

Lựa chọn không theo số đông

Xu hướng sống bên những không gian gần mặt nước, yên tĩnh và riêng tư, như sông, biển, thậm chí trên các hòn đảo, luôn là ưu tiên hàng đầu của giới thượng lưu.

Mark Zuckerberg - ông chủ đế chế Facebook - không tiếc tiền đầu tư điền trang rộng 283 ha trên hòn đảo Kauai thuộc quần đảo Hawaii với giá 100 triệu USD (năm 2014). Tỷ phú Richard Branson mua hòn đảo Necker (thuộc quần đảo Virgin, Anh) với giá 180.000 USD (năm 1978) và biến nó thành khu nghỉ dưỡng gia đình. Hay ca sĩ Shakira mua đảo Bonds Cay (phía bắc Bahamas) với giá 16 triệu USD. Trong khi đó, nữ danh ca Celine Dion chi 7 triệu USD để mua một biệt thự trên đảo Jupiter (bang Florida, Mỹ).

Đảo Necker thuộc Qquần đảo Virgin, Anh (Ảnh: dreamstime).

Sự tĩnh tại, biệt lập nhưng dễ dàng kết nối và đầy đủ tiện nghi với những tiện ích riêng biệt luôn được giới "one percent" - thuật ngữ chỉ tầng lớp siêu giàu trên thế giới - đặc biệt đề cao khi chọn nơi an cư, bên cạnh yêu cầu khắt khe về cảnh quan môi trường sinh thái. Nhóm người chiếm đến 38% tài sản cá nhân trên toàn thế giới (theo nghiên cứu của World Inequality Lab) sở hữu gu thẩm mỹ riêng, không bị dẫn dắt bởi hiệu ứng đám đông. Họ có xu hướng rời bỏ những khu vực ồn ào và chật chội để kiếm tìm không gian sống riêng tư, thoáng đãng, đẳng cấp và an nhiên giữa sông nước, cỏ cây, nắng gió.

Đó là một phong cách sống riêng biệt, đề cao giá trị trải nghiệm: sống thượng lưu, đầy đủ tiện ích giữa thiên nhiên. Ngôi nhà lúc này cũng chính là nơi nghỉ dưỡng, một home resort đúng nghĩa với những căn biệt thự rộng lớn giữa cỏ cây xanh biếc, không gian mặt nước yên bình cùng những chiếc du thuyền ngạo nghễ neo đậu trước nhà.

Phong cách home resort với du thuyền đậu trước cửa ngày càng được giới thượng lưu ưa chuộng (Ảnh: dreamstime).

Nhắc đến Port Adriano, ai cũng sẽ hình dung ngay đến bến du thuyền xinh đẹp, hiện đại bậc nhất Địa Trung Hải, nơi quy tụ hàng trăm du thuyền của giới nhà giàu cùng vô số các cửa hàng, cửa hiệu sang trọng. Ít ai biết rằng, những bất động sản tại Port Adriano đều nằm ở mức cao nhất trên đảo Mallorca.

Từ năm 2012, sau khi được xây mới, Port Adriano thu hút lượng lớn người nước ngoài đến định cư, chủ yếu là người Đức và Anh. Các dự án bất động sản hạng sang được xây dựng như biệt thự và căn hộ ở mặt tiền Cap Adriano. Những biệt thự trị giá hàng triệu euro nằm dọc theo vách đá nhìn ra cảng cũng nhanh chóng có chủ. Phong cách sống thượng lưu tỏa ra từ bến cảng, ngay bên cạnh là các căn hộ hiện đại, các cửa hàng lộng lẫy và nhà hàng cao cấp.

Bến du thuyền xa hoa nhất đảo Mallorca đã tăng thêm sức nóng cho các bất động sản vốn có số lượng giới hạn tại khu vực này. Bến du thuyền được đánh giá là yếu tố nâng tầm bất động sản, trở thành khối tài sản mà nhiều người giàu khao khát.

Đẳng cấp của "cộng đồng văn minh"

Golden Triangle (Greenwich, Mỹ) với mức thu nhập trên 600.000 USD/hộ gia đình, Greenhaven (Rye, Mỹ) với mức thu nhập trên 500 ngàn USD/hộ gia đình hay khu Downtown Vancouver 3 mặt giáp biển với những chiếc du thuyền trên bến Vancouver sầm uất… là những khu vực được ví von như "công xã nhà giàu", nơi tập trung cộng đồng cư dân thành đạt với những chuẩn mực riêng. Chính gu chọn nơi ở "khác người" và khắt khe, nên giới nhà giàu thường quần tụ trong một cộng đồng riêng, nơi họ dễ dàng tìm thấy những người láng giềng cùng đẳng cấp, cùng sở thích và gu hưởng thụ.

Những đô thị sang trọng bên sông là nơi quy tụ cộng đồng cư dân giàu có (Ảnh minh họa).

Không nằm ngoài xu hướng, giới nhà giàu Việt cũng luôn kiếm tìm những cộng đồng cùng đẳng cấp. Đó là những khu đô thị sang trọng dành riêng cho giới thượng lưu, nơi không gian cây xanh, mặt nước được nâng tầm thành những tiện ích đỉnh cao, mang đến phong cách sống như nghỉ dưỡng 5 sao.

Đà Nẵng - đô thị đáng sống hàng đầu Việt Nam, thành phố của những cây cầu, những con sông tuyệt đẹp - đang được nhiều người giàu lựa chọn, đặc biệt là từ khi xuất hiện dự án khu đô thị cao cấp ven sông Sunneva Island trên đảo Đồng Nò, quận Ngũ Hành Sơn. Sự xuất hiện của Sun Property (thương hiệu bất động sản cao cấp thuộc Tập đoàn Sun Group) với quần thể "Thành phố hội nhập - cộng đồng văn minh" tại khu vực Đông Nam Đà Nẵng, trong đó "trái tim" là Đảo Ánh Dương Sunneva Island đã "đánh thức" những dòng sông thơ mộng bên danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Sunneva Island là khu đô thị hạng sang của thành phố đáng sống với vị trí đắc địa trên đảo Đồng Nò biệt lập, bao quanh là 30 ha mặt nước - như một "ốc đảo" căng tràn sức sống với bầu không khí trong lành hiếm có. Bên cạnh vị trí độc đáo, Sunneva Island gây chóng ngợp bởi hệ tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế cho gần 400 chủ nhân như khu tập golf mặt nước, bến du thuyền, bể bơi vô cực, clubhouse, khu thể thao đa năng cùng hệ thống đường dạo bộ dài 2,2 km quanh đảo, 5 ha công viên ven sông… Hơn 50 tiện ích nội khu và hệ thống cảnh quan chiếm tới 16 ha trên tổng quy mô 26 ha. Chuỗi tiện ích còn kéo dài ra ngoại khu với công viên Hyde Park quy mô 50 ha bên kia sông Cổ Cò, cùng khu thương mại dịch vụ cao cấp Hoàng Trà kế bên.

Sunneva Island với tham vọng trở thành biểu tượng cho phong cách sống thượng lưu ở Đà Nẵng (Ảnh minh họa).

Sunneva Island hứa hẹn là nơi quy tụ cộng đồng doanh nhân, nghệ sỹ, người nổi tiếng, đội ngũ chuyên gia quốc tế… cùng an cư, nghỉ dưỡng, tận hưởng chất sống thượng lưu bên những dòng sông. "Với sứ mệnh thăng hoa giá trị sống, tiên phong cập nhật xu hướng, Sun Property mang đến những home resort sang trọng bên hệ tiện ích cao cấp, cùng thương hiệu quản lý vận hành chuyên nghiệp Sun Property Management. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo nên một biểu tượng phong cách sống thượng lưu giữa lòng thành phố đáng sống", đại diện Sun Property chia sẻ.

Với những quyền lợi dành riêng cho giới thượng lưu, "ốc đảo" Sunneva Island được kỳ vọng tôn vinh phong cách sống, khẳng định đẳng cấp, vị thế của chủ nhân - như cách những bất động sản đắt đỏ trên thế giới chinh phục giới siêu giàu.