Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo tăng tốc dự án kết nối sân bay Long Thành

Huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 259 ngày 25/5 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc kiểm tra tiến độ thi công các dự án cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và công tác vận hành, khai thác nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là không thay đổi, bắt buộc phải thực hiện. Qua báo cáo và thị sát thực tế trên công trường Dự án, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan rà soát, tập trung chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Để Dự án hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác hiệu quả, yêu cầu toàn bộ các hạng mục từ hệ thống giao thông kết nối, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, các công trình kỹ thuật, đài kiểm soát không lưu đến trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước phải hoàn thành đồng bộ. Chỉ cần một hạng mục chưa hoàn thành cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận hành chung của dự án.

Do đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu đôn đốc các nhà thầu thi công huy động tối đa nguồn lực, trang thiết bị, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, công trình, bảo đảm phải hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2026.

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý, quá trình triển khai lắp đặt các thiết bị phục vụ khai thác Dự án phải được kiểm tra, kiểm soát chất lượng, vận hành chạy thử theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tình trạng phát sinh sự cố ngay sau khi đưa công trình vào khai thác.

Trong đó ưu tiên, tập trung thi công hoàn thành hạng mục tuynel và cấp điện cho các công trình trước ngày 10/6, cơ bản hoàn thành hạng mục nhà ga hàng hóa trong tháng 10 năm 2026. Hằng tuần có báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Xây dựng và Lãnh đạo Chính phủ để theo dõi, kịp thời chỉ đạo.

Hạng mục Nhà ga hành khách cũng đòi hỏi đội ngũ công nhân có tay nghề cao và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị. Do vậy, ACV phát huy vai trò điều phối tổng thể, chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công phối hợp thực hiện các hạng mục, công việc đồng bộ, nhịp nhàng, đúng tiến độ, chất lượng.

Bộ Xây dựng cần kịp thời tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình của Dự án đủ điều kiện theo quy định; thường xuyên theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND TPHCM và Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, ACV để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án. Ưu tiên bố trí nguồn vật liệu, hỗ trợ nhân lực cho Dự án để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Phó Thủ tướng Thường trực nghe báo cáo về tiến độ nhà ga hàng hóa số 1, số 2 của Dự án sân bay Long Thành (Ảnh: VGP).

Trước 20/6, bàn giao mặt bằng sạch cho Dự án đường bộ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Về Dự án đường bộ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, thông báo nêu rõ rằng dự án có vai trò rất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực TPHCM và thành phố Đồng Nai; đặc biệt trong việc kết nối giao thông giữa trung tâm các thành phố với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo kế hoạch, Dự án hoàn thành trong năm 2026 (riêng cầu Long Thành hoàn thành trong quý I/2027) để đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

UBND TPHCM và Đồng Naii đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho Dự án trước ngày 20/6.

Bên cạnh đó hỗ trợ các thủ tục để ưu tiên nguồn vật liệu phục vụ thi công Dự án; kịp thời cập nhật, điều chỉnh thông báo giá nguyên nhiên liệu, giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đối với khu vực thực hiện dự án, phù hợp mặt bằng giá thị trường và tình hình biến động giá trong khu vực.

Về công tác vận hành, khai thác nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong quá trình mới đưa vào khai thác có phát sinh một số tồn tại liên quan đến chất lượng công trình, tuy nhiên đã được ACV kịp thời khắc phục.

Trong thời gian tới để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư Nhà ga, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu ACV khắc phục triệt để các vấn đề kỹ thuật đã được phát hiện.

Đồng thời rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, không để phát sinh lỗi kỹ thuật mới, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công tác khai thác, vận hành thông suốt. Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong công tác quản lý, kinh doanh, vận hành khai thác nhà ga. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung liên quan đến công tác vận hành, khai thác Nhà ga trước ngày 27/5.