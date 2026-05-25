Tăng tốc thi công, nút giao Long Thành được khai thác toàn bộ cuối tháng 5

Chiều 25/5, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) phối hợp với Ban Quản lý dự án 85 cùng các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế hiện trường, thống nhất phương án tổ chức giao thông và quyết tâm thông xe toàn bộ các nhánh còn lại nút giao Long Thành (phường Long Thành, TP Đồng Nai) vào cuối tháng 5.

Các đơn vị cũng thống nhất nhiều giải pháp bổ sung như lắp đặt thêm biển báo, biển cấm, biển hướng dẫn phân luồng, sơn vạch kẻ đường và hoàn thiện hệ thống cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Nút giao Long Thành dự kiến thông xe các nhánh còn lại vào cuối tháng 5 (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Ban Quản lý dự án 85, việc hoàn thiện nút giao Long Thành sẽ tăng cường kết nối giữa cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Từ giai đoạn đầu vận hành đến nay, nút giao Long Thành mới cho xe đi theo lộ trình TPHCM - Vũng Tàu, Vũng Tàu - TPHCM và Vũng Tàu - Dầu Giây

Dự kiến cuối tháng 5, cơ quan chức năng thông xe các nhánh còn lại, gồm: Dầu Giây - Biên Hòa; Biên Hòa - Dầu Giây, TPHCM - Biên Hòa; Biên Hòa - TPHCM và Dầu Giây - Vũng Tàu.

Các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng và Cục CSGT kiểm tra thực tế tại nút giao Long Thành chiều 25/5 (Ảnh: Phú Việt).

Nhằm đảm bảo an toàn khi vận hành nút giao Long Thành, cơ quan chức năng đề xuất tăng cường dải phân cách cứng, cọc tiêu, tổ chức chia làn từ sớm để tài xế dễ quan sát khi nhập tuyến.

Đồng thời, hệ thống sơn vạch kẻ đường sẽ được làm nổi bật hơn, bổ sung biển báo chỉ dẫn và cảnh báo từ xa, kết hợp điều tiết giảm dần tốc độ khu vực chuyển hướng để hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông.

Việc sớm khai thác toàn bộ các nhánh của nút giao Long Thành sẽ tháo gỡ điểm nghẽn kết nối hiện hữu, phát huy hiệu quả của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đồng thời giúp việc đi lại giữa thành phố Đồng Nai, TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ thuận tiện hơn.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, vốn đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng, gồm ba dự án thành phần. Tuyến đường được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian đi từ TPHCM đến Vũng Tàu còn khoảng 70 phút. Giai đoạn đầu, cơ quan chức năng chỉ cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80km/h.