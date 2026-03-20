Phát Đạt ra mắt Lusso Saigon - Tòa tháp Branded Residences vận hành bởi WorldHotels

Lusso Saigon được vận hành bởi WorldHotels, thương hiệu khách sạn thuộc mô hình soft brand (thương hiệu liên kết dành cho các khách sạn độc lập) trong hệ sinh thái toàn cầu của BWH® Hotels.

Lusso Saigon ra mắt, quy tụ gần 2.500 đại sứ tham dự sự kiện (Ảnh: Phát Đạt).

Toà tháp Branded Residences được vận hành bởi WorldHotels

Ông Bùi Quang Anh Vũ - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt chia sẻ, trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng bền vững, hành vi của người mua nhà đang thay đổi, nhất là tại phân khúc chung cư cao cấp.

Thay vì bị chi phối bởi thiết kế và cảnh quan, khách hàng ngày càng đặt trọng tâm vào chất lượng sản phẩm thực, năng lực triển khai, yếu tố vận hành bài bản. Bên cạnh các lợi thế như quy hoạch "All-in-one" - Tất cả trong một, tiện ích cao cấp, vị trí đắc địa, người mua sẵn lòng trả mức giá cao hơn với điều kiện sản phẩm đáp ứng được tiêu chí vận hành quốc tế ngay từ khi phát triển. Đây là yếu tố quyết định chất lượng lâu dài, khả năng giữ giá và hiệu quả khai thác của một dự án tiềm năng.

Nhà phát triển Phát Đạt ký kết hợp tác với WorldHotels ngay tại sự kiện (Ảnh: Phát Đạt).

Ông Cyrill Czerwonka - Tổng giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) - BWH Hotels cho biết, tại Lusso Saigon, cư dân sẽ được thụ hưởng sự kết hợp giữa tiêu chuẩn dịch vụ khách sạn quốc tế và không gian sống của một khu căn hộ cao cấp. Điều này bao gồm đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên nghiệp, dịch vụ concierge (trợ giúp), cùng hệ thống vận hành và bảo trì theo chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó là mô hình quản lý chuyên nghiệp cùng hệ tiện ích định hướng dịch vụ, mang lại trải nghiệm sống tiện nghi và đẳng cấp. Đồng thời, sự kết nối liền mạch với hệ sinh thái toàn cầu của BWH Hotels cũng mang đến cho cư dân những đặc quyền thành viên độc quyền cùng chất lượng dịch vụ đồng nhất tại các điểm đến trên toàn thế giới.

“Thông qua WorldHotels Residences, chúng tôi mang đến một chuẩn mực sống nâng tầm, nơi kết hợp giữa sự riêng tư và tiện nghi của một ngôi nhà với các dịch vụ chuyên nghiệp, hệ tiện ích cao cấp cùng những đặc quyền thương hiệu toàn cầu của một khách sạn đẳng cấp thế giới", đại diện WorldHotels nhấn mạnh.

Tài sản trú ẩn, có tiềm năng tạo dòng tiền

Gia nhập bộ sưu tập WorldHotels Residences, Lusso Saigon trở thành một trong số ít tòa tháp Branded Residences mang thương hiệu quốc tế tại TPHCM. Dự án được đầu tư không gian sống và hệ tiện ích như những "chuyến du hành thẳng đứng" từ tầng trệt đến tầng mái, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân cao cấp.

Đô thị "All-in-one" với thế giới tiện ích mua sắm - giải trí - sức khỏe - giáo dục tại Lusso Saigon, cư dân có thể tiếp cận dễ dàng chỉ trong một nút bấm thang máy (Ảnh: Phát Đạt).

Tại Lusso Saigon, cư dân tận hưởng mô hình đô thị "All-in-one", mở ra hệ sinh thái từ mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe, giáo dục ngay dưới chân nhà. Chỉ với một lần bấm thang máy, mọi tiện ích đều trong tầm tay: rạp chiếu phim vận hành bởi thương hiệu hàng đầu, 20.000m² thương mại với phố mua sắm phong cách Nhật - Hàn - Việt, phòng khám Nhật Bản, 2 trường học nội khu chuẩn quốc tế, hồ bơi Sky Pool tầng 20, sân Pickleball…

Cư dân còn sở hữu riêng trung tâm thương mại 3 tầng Lusso Plaza, tạo dòng khách, gia tăng trải nghiệm và góp phần nâng cao giá trị, tính thanh khoản cho dự án.

Bên cạnh hệ tiện ích, dự án còn sở hữu lợi thế hạ tầng khi nằm trên mặt tiền đại lộ mới rộng 60m của TPHCM (quốc lộ 13 mở rộng). Đoạn trước dự án đã hoàn thành và toàn tuyến dự kiến mở rộng vào giai đoạn 2027-2028, trùng thời điểm bàn giao nhà. Từ đây, cư dân chỉ mất 5 phút đến AEON Mall, Lotte Mart, sân golf Sông Bé… và khoảng 20 phút để kết nối cầu Ba Son, trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM.

Tòa tháp còn sở hữu quy hoạch trạm metro ngay trước thềm nhà. Theo giới phân tích, khả năng tiếp cận hạ tầng chiến lược là tiêu chí quan trọng khi các thương hiệu toàn cầu lựa chọn phát triển Branded Residences, bởi yếu tố này tác động trực tiếp đến hiệu suất khai thác cho thuê, tính thanh khoản và dư địa tăng giá dài hạn của tài sản.

Khu vực tọa lạc dự án đang tập trung cộng đồng khoảng 45.000 chuyên gia nước ngoài và lao động chất lượng cao làm việc tại các doanh nghiệp FDI, tập đoàn lớn. Nguồn cầu sẵn có tạo dòng tiền tốt nhờ tỷ lệ lấp đầy và cho thuê giá tốt hơn đối với sản phẩm căn hộ chất lượng cao, nhất là phân khúc được quản lý theo chuẩn quốc tế như Lusso Saigon.

"Với bảo chứng vận hành quốc tế từ WorldHotels Residences cùng hệ thống dịch vụ, quản trị và kiểm soát chất lượng theo chuẩn quốc tế, Lusso Saigon được kỳ vọng mang đến chuẩn sống ổn định cho cư dân, đồng thời góp phần bảo toàn giá trị tài sản, tạo dòng tiền khai thác bền vững và tính thanh khoản cao cho nhà đầu tư", đại diện nhà phát triển Phát Đạt chia sẻ.