Đồng Nai quy hoạch khu công nghệ số tập trung Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 với Khu công nghệ số tập trung tại địa bàn xã Phước An và Bình An.

Theo quy hoạch, khu vực nghiên cứu có diện tích hơn 119ha, trong đó phần lập quy hoạch khoảng 117ha. Khu vực quy hoạch tiếp giáp các khu dân cư hiện hữu và các tuyến đường quy hoạch, trong đó có đường song hành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Phước Tuần).

Mục tiêu của quy hoạch là hình thành trung tâm về công nghệ thông tin, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ số; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin; hình thành trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm công nghệ thông tin, phục vụ cho việc đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ số; thu hút và phát triển các dịch vụ công nghệ số.

Bên cạnh đó dự án sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế trọng điểm, quan trọng của quốc gia.

Việc phát triển khu công nghệ số cũng nhằm tạo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Quy mô lao động dự kiến cho toàn khu công nghệ số khoảng 9.500-10.500 người. Khu vực sẽ được tổ chức thành 2 nhóm chức năng chính gồm khu hoạt động công nghiệp công nghệ số và khu cung cấp dịch vụ hỗ trợ.

Do liên quan đến công trình có chức năng đặc thù Khu công nghệ số, tầng cao tối đa xây dựng là 45m, sẽ được xác định trong bước lập quy hoạch chi tiết và phải được sự đồng ý, chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.