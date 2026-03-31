Ông lớn địa ốc muốn huy động 2.000 tỷ đồng để đi gom dự án

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố các tờ trình họp đại hội cổ đông thường niên sắp tới.

Một trong những nội dung đáng chú ý là công ty lên kế hoạch huy động tối đa gần 2.000 tỷ đồng từ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:5. Tức là 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, mỗi cổ đông nắm giữ 5 cổ phiếu sẽ được hưởng 5 quyền mua, mỗi 5 quyền mua được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm.

Số tiền thu được phần lớn được doanh nghiệp tính toán để thực hiện dự án (1.550 tỷ đồng), bằng cách góp vốn mua cổ phần một doanh nghiệp có dự án ven sông Hàn (Đà Nẵng). Khu đất ven sông Hàn mà Phát Đạt nhắm tới nằm tại các lô A1-12, A1-13, A1-14 đường Như Nguyệt, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, 300 tỷ đồng khác khi được huy động dự kiến để thu mua cổ phần công ty là chủ đầu tư một dự án tại Cách Mạng Tháng Tám, TPHCM. Theo kế hoạch, thương vụ này sẽ được giải ngân trong quý II năm nay. Dự án được định hướng phát triển thành tổ hợp chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng với tổng mức đầu tư khoảng 5.500 tỷ đồng.

Song song với kế hoạch huy động vốn, công ty cũng sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, cổ đông sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương ứng tối đa gần 120 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.