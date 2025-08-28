Ninh Bình tìm chủ đầu tư 2 dự án khu đô thị 7.500 tỷ đồng

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình vừa phát đi thông báo mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư cho 2 dự án khu đô thị, tổng vốn đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng.

Trong đó, dự án khu đô thị sinh thái phường Ninh Mỹ (nay là phường Hoa Lư) có vốn đầu tư khoảng 4.899 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 20,3ha, với diện tích đất ở 7,76ha. Dự kiến, dự án sẽ xây dựng hơn 308.000m2 sàn nhà ở, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.324 người.

Dự án khu đô thị sinh thái Ninh An tại xã Ninh An (nay là phường Nam Hoa Lư) có tổng vốn đầu tư khoảng 2.623 tỷ đồng, quy mô đất gần 29,8ha, trong đó đất ở khoảng 12,4ha. Dự án này dự kiến cung cấp 229.694m2 sàn xây dựng nhà ở, phục vụ nhu cầu của khoảng 6.766 người.

Một khu vực tại tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Cả hai dự án đều có tiến độ triển khai từ năm nay đến hết quý I/2029, trong đó thời gian xây dựng cơ bản và đưa vào vận hành dự kiến là 36 tháng kể từ khi được bàn giao đất.

Trước đó, vào tháng 6, tỉnh Ninh Bình cũng phát đi thông báo tìm nhà đầu tư dự án khu đô thị sinh thái tại phường Ninh Khánh và xã Ninh Khang (nay là phường Hoa Lư). Dự án có diện tích 163ha, tổng vốn đầu tư 16.440 tỷ đồng

Dự án cung cấp tổng cộng 7.661 sản phẩm nhà ở, bao gồm 1.745 căn nhà liền kề cao 4-6 tầng, 459 căn biệt thự cao 3-5 tầng, 1.573 căn hộ thương mại tại tòa chung cư cao 15 tầng và 3.884 căn hộ nhà ở xã hội tại các tòa nhà cao tối đa 15 tầng. Dự kiến dự án triển khai giai đoạn 2025–2032.