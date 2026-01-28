Những yếu tố quyết định giá trị bất động sản trong giai đoạn sàng lọc

Đầu năm, thị trường bất động sản thường sôi động trở lại khi nhiều chính sách bán hàng được tung ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh phân hóa ngày càng rõ nét, ưu đãi không còn là thước đo an toàn cho quyết định đầu tư. Thay vào đó, nhà đầu tư cần nhận diện đúng các yếu tố nền tảng quyết định sức bền giá và tiềm năng tăng giá của tài sản, bộ lọc giúp tránh rủi ro và hướng tới giá trị thực, thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn.

Các yếu tố tạo nên sức bền của tài sản

Theo những nhà đầu tư lâu năm, trong những chu kỳ biến động của thị trường, bất động sản nội đô thường cho thấy khả năng giữ giá và khai thác ổn định hơn so với khu vực vùng ven. Những dự án nằm gần trung tâm hành chính - thương mại - dịch vụ có lợi thế kép: vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa thu hút nhóm khách thuê dài hạn.

Ông Ngọc Minh (Hải Phòng), nhà đầu tư có hơn 12 năm kinh nghiệm trên thị trường, nhận định vị trí vẫn là yếu tố khó có thể thay thế trong chiến lược nắm giữ dài hạn. Theo ông, ở giai đoạn thị trường bước vào sàng lọc, tài sản nội đô thường mang lại cảm giác an toàn và bền vững hơn.

Bên cạnh vị trí, nhu cầu thực trong tương lai là yếu tố then chốt quyết định khả năng vận hành của dự án. Giới đầu tư đánh giá, người mua ở thực tạo nền giá bền vững, trong khi nhóm thuê dài hạn, như chuyên gia, quản lý nước ngoài quyết định dòng tiền ổn định.

“Nếu dự án không hình thành được hai nhóm nhu cầu này, việc tăng giá và cho thuê hiệu quả sẽ rất khó, kể cả khi giá bán ban đầu hấp dẫn”, ông Minh nhấn mạnh.

Dự án trung tâm nội đô đáp ứng nhu cầu ở thực và cho thuê (Ảnh: CĐT).

Đại diện một đơn vị phân phối tại miền Bắc chia sẻ thêm, qua nghiên cứu các tệp khách hàng thì tiện ích và chất lượng vận hành nằm trong nhóm những tiêu chí sàng lọc quan trọng, nhất là với khách thuê có yêu cầu cao. An ninh, không gian sinh hoạt chung, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và mô hình quản lý chuyên nghiệp ảnh hưởng đến công suất thuê. Đây là yếu tố quyết định dự án có giữ được giá sau vài năm hay không.

Thực tế thị trường cho thấy các căn hộ 2-3 phòng ngủ tiếp tục là phân khúc có nhu cầu bền vững nhất, phù hợp với cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư cho thuê dài hạn. Công năng hợp lý giúp mở rộng tệp khách hàng và duy trì thanh khoản ổn định, trong khi các sản phẩm kén khách thường gặp khó khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh.

Golden Crown Hai Phong đáp ứng yếu tố vị trí nội đô, nhu cầu thuê thực và chính sách thanh toán phù hợp với nhà đầu tư (Ảnh: CĐT).

Cấu trúc tài chính cũng là yếu tố không nên bỏ qua khi đánh giá tiềm năng gia tăng giá trị của một bất động sản. Đây không chỉ là câu chuyện về mức giá bán, mà còn liên quan trực tiếp đến tiến độ thanh toán, tỷ lệ vốn tự có, chính sách hỗ trợ lãi suất và thời gian giãn dòng tiền cho người mua.

Golden Crown Hai Phong trong chiến lược lựa chọn của nhà đầu tư

Nhìn vào thị trường hiện tại, Golden Crown Hai Phong được giới đầu tư đánh giá là một dự án hội tụ trọn vẹn các tiêu chí quan trọng của nhà đầu tư hiện nay.

Dự án tọa lạc tại ngã tư Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu vực sầm uất bậc nhất tại thành phố Hải Phòng, nơi tập trung lực lượng chuyên gia FDI thuộc nhóm cao nhất miền Bắc. Về tiện ích và vận hành, dự án được định hướng phục vụ nhóm cư dân và khách thuê dài hạn với các không gian chăm sóc sức khỏe như Sky Onsen, bể bơi bốn mùa và hệ tiện ích khép kín.

Loại hình căn hộ 2 -3 phòng ngủ tại Golden Crown Hai Phong thu hút nhà đầu tư (Ảnh: CĐT).

Golden Crown Hai Phong áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt, trong đó người mua chỉ cần thanh toán khoảng 20% giá trị căn hộ đến thời điểm nhận nhà, tức chỉ từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng.

Khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong 40 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 60 tháng (chính sách áp dụng đến hết 31/1). Cách triển khai này giúp giảm áp lực dòng tiền ban đầu, tạo điều kiện để nhà đầu tư chủ động nắm giữ tài sản trong trung và dài hạn.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, Golden Crown Hai Phong là một ví dụ điển hình cho xu hướng thị trường hiện nay, khi chính sách bán hàng được xây dựng xoay quanh nhu cầu thực và khả năng chi trả của người mua, thay vì chỉ tập trung vào chiết khấu.

Ngoài các yếu tố kể trên, Golden Crown Hai Phong còn được bảo chứng bởi uy tín và năng lực triển khai của Dojiland - thương hiệu đã tạo dựng dấu ấn qua nhiều công trình quy mô, chất lượng cao trên thị trường.

Trong bối cảnh thị trường đang sàng lọc mạnh, chọn đúng tài sản quan trọng hơn nhiều so với chọn đúng thời điểm. Golden Crown Hai Phong là một trong những trường hợp nổi bật khi đáp ứng đồng thời vị trí nội đô, nhu cầu thuê thực và chính sách thanh toán phù hợp với nhà đầu tư.

