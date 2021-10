Những tiêu chí của "khu đô thị vị nhân sinh"

Dân trí Đô thị hóa nhanh khiến nhiều người đối mặt với vấn đề về sức khỏe tâm lý bởi sự hối hả và áp lực cuộc sống. Do đó, nhiều chủ đầu tư bất động sản hướng đến xây dựng "đô thị vị nhân sinh".

Kiến trúc sư người Đan Mạch Jan Gehl đề cập khía cạnh "vị nhân sinh" trong quyển sách "Đô thị vị nhân sinh". Đây là triết lý vì con người, truyền cảm hứng cho những ai quan tâm đến quy hoạch và kiến trúc đô thị.

Khi các dãy nhà cao tầng mọc lên và quỹ đất thu hẹp, việc chú trọng yếu tố "vị nhân sinh" trong các dự án trở thành bài toán cho các chủ đầu tư bất động sản. Tây Hồ Group là một trong những nhà phát triển bất động sản theo đuổi triết lý lấy con người làm trung tâm.

Theo kiến trúc sư Jan Gehl, một thành phố tốt phải đảm bảo 4 tiêu chí là an toàn, bền vững - lành mạnh, sống động và thú vị, nơi con người thành chủ thể được quan tâm, yêu thương và trân trọng. Dự án iD Junction - Sunrise Villas (Long Thành, Đồng Nai) của Tây Hồ Group hướng đến các tiêu chí này.

An toàn

Tiêu chí an toàn được hiểu theo nhiều nghĩa, trước hết là an toàn về sức khỏe. Các căn nhà song lập và đơn lập ở khu Sunrise Villas có 3-4 mặt thoáng sáng, lấy sáng và thoáng khí tự nhiên, thông gió, có nhiều cửa sổ giúp cư dân vơi bớt nỗi lo về nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

iD Junction có hệ thống tín hiệu cấp cứu, khi cư dân gặp sự cố hoặc cần trợ giúp nơi công cộng sẽ gửi được tín hiệu về Ban quản lý khu dân cư.

Khu đô thị an toàn còn được hiểu về mặt an ninh. Dự án iD Junction - Sunrise Villas ứng dụng công nghệ AI trong quản lý vận hành các hoạt động hàng ngày như tìm chỗ tự động trong bãi đỗ xe, kiểm soát an ninh 24/07, hệ thống kiểm soát ra vào qua cổng tự động, video phone. Thông qua camera AI, ban quản lý khu đô thị có thể giám sát an ninh chính xác và chủ động, tiếp cận và xử lý nhanh sự cố, tránh mất thời gian cũng như kết nối người dùng, trung tâm vận hành.

Khu đô thị phức hợp ID Junction tích hợp công nghệ hiện đại và an ninh 24/7.

Tiêu chí an toàn còn được xem xét ở khía cạnh môi trường sống. Khu đô thị cần đầu tư không gian vỉa hè dành cho người đi bộ và giải quyết xung đột giữa các loại phương tiện.

Ở iD Junction - Sunrise Villas, có sự phân chia các làn xe (xe đạp, xe máy, ôtô) và có lối đi riêng dành cho người đi bộ, thuận tiện cho việc di chuyển qua lại giữa các phân khu. Cư dân có thể tận hưởng những buổi dạo bộ thư thái bên gia đình hoặc những vòng xe đạp dọc theo bờ hồ trung tâm. Việc phân luồng giao thông còn đảm bảo an toàn cho gia đình trong việc di chuyển đến những khu tiện ích vui chơi, giải trí và học tập.

Bền vững - lành mạnh

Để có cuộc sống lành mạnh, theo kiến trúc sư Jan là "hãy đi bộ 10.000 bước mỗi ngày". Khu đô thị lành mạnh hướng đến việc chăm sóc sức khỏe cho cư dân, chống tình trạng béo phì, rèn luyện thể chất hằng ngày, tăng cường đi bộ và xe đạp, tránh tập trung quá nhiều thời gian vào tay lái xe hơi và máy tính.

Nằm trong khu dân cư hiện hữu, iD Junction - Sunrise Villas tạo ra không gian sống, các khu tiện ích giúp con người ham thích vận động: Ở các khu thể dục ngoài trời, chơi thể thao ở khu thể thao phức hợp, hồ bơi và club house không gian mở...

Cuộc sống sẽ trở nên sống động hơn khi dẫn lối đi về cho cư dân hằng ngày là đường hoa nở theo mùa vào thời điểm khác nhau, giúp họ cảm nhận sự thay đổi của thời gian qua vẻ đẹp tươi mới của thiên nhiên.

iD Junction - Sunrise Villas - hướng đến cảm xúc và trải nghiệm của con người.

Sống động

Sống động được hiểu theo nghĩa khát khao trải nghiệm (qua rất nhiều hoạt động cộng đồng và khám phá thiên nhiên), với tỷ lệ thích hợp để mọi thứ thu gọn trong tầm mắt, tác động đến các giác quan, đem lại cảm nhận đầy đủ cho con người khi sống trong khu đô thị.

Đến với iD Junction - Sunrise Villas, cư dân có thể trải nghiệm không gian mang đậm dấu ấn Việt thể hiện ở Cổng chào vân tay làm từ tre, trúc và vòng xoay hồ Chuồn Chuồn gợi nhớ ký ức trẻ thơ ở một vùng quê yên bình bên cạnh những tiện ích hiện đại, ứng dụng công nghệ 4.0.

Vòng xoay hồ Chuồn Chuồn - điểm nhấn tinh tế đưa hồn quê Việt vào phố thị.

Chủ đầu tư Tây Hồ Group cho biết mong muốn bảo vệ và bảo tồn di sản văn hóa giá trị của người Việt - vốn là những điểm khác biệt được bạn bè thế giới tôn trọng và mong muốn trải nghiệm và khám phá thiên nhiên xung quanh.

Hoa cỏ dẫn lối cư dân trên đường về nhà mỗi ngày.

Những buổi giao lưu cộng đồng tại hồ Cầu Vồng trong không gian xanh biếc nối liền với nhánh sông Đồng Môn góp phần lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và tràn đầy sức sống. Qua đó, Tây Hồ Group muốn tăng cường sự tương tác giữa con người với nhau, giữa con người và thiên nhiên.

Thú vị

Nếu như dự án iD Junction tạo ra cuộc sống yên bình cho người cao niên, năng động cho giới trẻ thì đối với trẻ em, đây là một môi trường sống thú vị, thỏa mãn niềm khát khao trải nghiệm cho các con theo từng lứa tuổi: 2-3 tuổi, 3-6 tuổi, 6-12 tuổi và từ 12 tuổi trở lên.

Không gian vui chơi riêng dành cho thiếu nhi đặt tại sân sau của mẫu nhà The Bliss.

Với khu vui chơi và không gian sinh hoạt ngoài trời như hồ bơi, khu thể thao, trẻ em nô đùa và rèn luyện thể chất cùng bạn bè trang lứa. Ngoài ra, các em còn có góc thư giãn riêng trong chính ngôi nhà của mình, tránh xa "chiếc hộp" với 4 bức tường và trò chơi trên các thiết bị điện tử. Qua đó giúp trẻ phát triển trí tuệ, tư duy sáng tạo và gắn kết tình cảm thương yêu khi bố mẹ và ông bà cùng trẻ vui chơi, vận động mỗi ngày.

Lấy con người làm trung tâm, iD Junction - Sunrise Villas thiết kế theo hướng quan tâm đến cuộc sống của từng thành viên trong gia đình, tạo không gian tương tác giữa họ với nhau, giữa họ với cộng đồng và thiên nhiên, kỳ vọng trở thành "khu đô thị vị nhân sinh".

Trường Thịnh