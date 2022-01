Những lợi thế khi sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng Grand Mercure Hoi An

Dân trí Sở hữu biệt thự Grand Mercure Hoi An, chủ nhân vừa được tận hưởng trải nghiệm nghỉ dưỡng, vừa sở hữu tài sản có khả năng tăng giá, có một khoản thu nhập thụ động mỗi năm.

Kỳ nghỉ đẳng cấp trong ngôi nhà thứ hai

Du lịch Việt Nam đã tiến gần đến việc mở cửa chào đón du khách quốc tế. Nhiều địa phương du lịch trọng điểm như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc, Hội An... được phép áp dụng hộ chiếu vaccine, đang tích cực chuẩn bị để đón các đoàn khách quốc tế. Cùng với các lợi thế về vị trí, tiềm năng du lịch, sự tăng trưởng trở lại của ngành du lịch sau Covid-19 là yếu tố tạo nên sức hút của bất động sản ven biển.

Không gian thư giãn tại biệt thự nghỉ dưỡng Grand Mercure Hoi An.

Bất động sản ven biển không chỉ là sản phẩm bất động sản thông thường mà còn ngôi nhà thứ hai phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của bản thân và gia đình nhờ việc sở hữu đầy đủ tiện nghi, được vận hành bởi đơn vị quản lý vận hành hàng đầu. Khi thị trường có dấu hiệu phục hồi và tăng trở lại cũng chính là thời điểm cho các nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, tầm nhìn dài hạn có thể tìm kiếm dự án, những sản phẩm có dư địa tăng giá để tối ưu hóa lợi nhuận cho dòng tiền.

Biệt thự nghỉ dưỡng bên biển An Bàng - Grand Mercure Hoi An hứa hẹn là một lựa chọn trong thời điểm hiện tại với cách khai thác "1 khoản đầu tư cho 3 sở hữu".

Đại diện chủ đầu tư cho biết, chủ nhân của biệt thự Grand Mercure Hoi An sẽ được "sở hữu kỳ nghỉ" lên tới 60 ngày mỗi năm. Chính sách 15 đêm nghỉ miễn phí, 45 đêm nghỉ trả phí của Grand Mercure Hoi An vẫn "lãi" hơn so với việc mua các thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Việc làm chủ kỳ nghỉ trong năm giúp chủ nhân tận hưởng trải nghiệm nghỉ dưỡng bên bãi biển An Bàng thơ mộng tại ngôi nhà thứ hai của mình. Đây là cách đầu tư, tiêu dùng thời gian tái tạo cơ thể và tâm hồn của giới thượng lưu, biết hưởng thụ, tác động đến quyết định "xuống tiền" của nhà đầu tư.

Đáp ứng kỳ vọng kép của nhà đầu tư

Biệt thự nghỉ dưỡng Grand Mercure Hoi An bên biển An Bàng.

Với chính sách bán hàng ưu đãi, theo đại diện chủ đầu tư, việc sở hữu biệt thự Grand Mercure Hoi An cũng đồng nghĩa với việc khách hàng có được một khoản thu nhập thụ động trong 3 năm. Đây là điểm mấu chốt trong tư duy những nhà đầu tư hiện đại, đầu tư thảnh thơi mà vẫn sinh lời. Grand Mercure Hoi An được quản lý và vận hành bởi Tập đoàn Accor - đơn vị từng gây tiếng vang với dự án tại Đà Nẵng nhờ tỷ lệ lấp đầy phòng đạt 75%-100%. Kết hợp với công suất đặt phòng tại Hội An - Thành phố tuyệt vời nhất thế giới (2020), biển An Bàng thuộc 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh (CNNGo bình chọn), có thể thấy triển vọng sinh lời khi đầu tư dự án.

Một trong những điểm hấp dẫn của Grand Mercure Hoi An là khả năng sở hữu tài sản tăng trưởng. Grand Mercure Hoi An nằm ở địa thế đắc địa với hệ thống giao thông kết nối thuận lợi, giữa hai sân bay Chu Lai và Đà Nẵng, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 30 phút di chuyển.

Từ Grand Mercure Hoi An có thể di chuyển đến trong ngày các điểm du lịch nổi tiếng như: phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Ngũ Hành Sơn, Cù Lao Chàm, bán đảo Sơn Trà, làng mỹ nghệ Non Nước, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế,...

Grand Mercure Hoi An là dấu chân đầu tiên của Tập đoàn Accor tiến vào thị trường Hội An nên đơn vị này cũng đã dồn không ít tâm huyết và sự chỉn chu cùng chủ đầu tư kiến tạo nên một Grand Mercure Hoi An theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Sự tâm huyết đó được thể hiện bằng các tiện ích trong nội khu dự án như: vườn thượng uyển, skybar ngắm toàn cảnh biển An Bàng, bể bơi trải dài từ đầu dự án đến bãi biển, phòng hội nghị rộng 1.000 m2 cho những sự kiện cấp cao, trung tâm thương mại góp mặt của các thương hiệu đình đám, dịch vụ vui chơi có thưởng, clubhouse,...

Bên cạnh đó, kiến trúc nội thất của căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Đông Dương, kết hợp với những yếu tố bản địa của Hội An, nhưng vẫn hiện đại và hợp thời. Đây chính là những gì mà chủ đầu tư và thương hiệu Grand Mercure trao tặng đến cho các chủ nhân biệt thự tương lai.

Địa thế và tiện ích nội - ngoại khu của Grand Mercure Hoi An kỳ vọng đáp ứng kỳ vọng kép giúp chủ sở hữu tận hưởng cuộc sống đồng thời nâng tầm đẳng cấp cá nhân, đồng thời thảnh thơi khi đầu tư.

Trường Thịnh