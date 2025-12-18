7 bước đơn giản bố trí phòng khách chuẩn phong thủy

Trong văn hóa Á Đông, phong thủy không chỉ là câu chuyện tâm linh mà là cách sắp xếp không gian sao cho con người cảm thấy thoải mái, an tâm và gắn bó hơn với ngôi nhà của mình. Với người Việt, phòng khách lại càng quan trọng. Không chỉ là nơi tiếp khách, không gian này còn là nơi sinh hoạt chung, nơi cả gia đình quây quần, trò chuyện sau một ngày dài.

Một phòng khách được bài trí hợp lý sẽ mang lại cảm giác dễ chịu, thông thoáng và tràn đầy năng lượng tích cực. Dựa trên tư vấn của các chuyên gia thiết kế nội thất và phong thủy hiện đại, dưới đây là 7 nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả để phòng khách vừa đẹp, vừa dễ sống, lại hợp phong thủy.

Khi áp dụng các nguyên tắc phong thủy vào phòng khách, bạn có thể biến nơi đây thành một không gian thân thiện, dễ chịu bằng những thay đổi khá đơn giản (Ảnh: Sixdies).

Đặt ghế sofa ở vị trí “quyền lực”

Trong phong thủy hiện đại, vị trí đặt sofa được xem là nền tảng của phòng khách. Lý tưởng nhất, sofa nên được đặt tựa lưng vào tường vững chắc, mặt hướng ra cửa chính hoặc không gian mở phía trước. Cách sắp xếp này mang lại cảm giác an toàn, chủ động và giúp gia chủ dễ quan sát mọi chuyển động trong nhà.

Với những căn hộ nhỏ hoặc nhà ống buộc phải đặt sofa quay lưng ra cửa, có thể khắc phục bằng cách treo một chiếc gương ở vị trí phù hợp để phản chiếu không gian phía sau. Điều này giúp giảm cảm giác bị động, đồng thời tạo sự cân bằng về mặt thị giác.

Tạo lối đi thông thoáng cho dòng khí

Nhiều gia đình có thói quen tận dụng tối đa diện tích bằng cách đặt nhiều đồ nội thất hoặc giữ lại những món ít dùng. Tuy nhiên, phòng khách quá chật chội dễ gây cảm giác bí bách và nặng nề.

Theo phong thủy, dòng khí cần được lưu thông mềm mại, tự nhiên. Vì vậy, hãy đảm bảo lối đi trong phòng khách đủ rộng, không bị chắn bởi bàn ghế, kệ thấp hay dây điện rối rắm. Một không gian gọn gàng, dễ di chuyển không chỉ tốt cho phong thủy mà còn giúp sinh hoạt hằng ngày thuận tiện hơn.

Phối hợp ánh sáng đa tầng

Ánh sáng đóng vai trò rất lớn trong việc tạo cảm xúc cho không gian sống. Phòng khách quá tối dễ khiến con người mệt mỏi, nhưng ánh sáng quá chói cũng gây căng thẳng.

Thay vì chỉ dùng nguồn sáng duy nhất, bạn nên kết hợp nhiều lớp ánh sáng: đèn trần để chiếu sáng tổng thể, đèn cây hoặc đèn bàn để tạo điểm nhấn. Vào buổi tối, ánh sáng vàng dịu nhẹ sẽ mang lại cảm giác ấm cúng, thư giãn. Ban ngày, hãy tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên bằng cách mở rèm cửa để phòng khách luôn sáng sủa và thông thoáng.

Đưa thiên nhiên vào nhà

Cây xanh không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, gần gũi với thiên nhiên. Trong phong thủy, cây xanh đại diện cho sự sinh trưởng và nguồn năng lượng tích cực.

Với điều kiện khí hậu Việt Nam, bạn có thể chọn những loại cây dễ chăm sóc, lá tròn và xanh tốt như trầu bà, kim tiền, ngọc bích, trúc phú quý. Những loại cây có gai nhọn như xương rồng không nên đặt ở phòng khách vì dễ tạo cảm giác căng thẳng, thiếu mềm mại cho không gian sinh hoạt chung.

Cân bằng ngũ hành qua màu sắc và hình khối

Một phòng khách hài hòa là nơi các yếu tố ngũ hành được phối hợp khéo léo. Bạn không cần thay đổi toàn bộ nội thất mà chỉ cần điều chỉnh qua màu sắc và phụ kiện.

Ví dụ, sàn nhà màu nâu đại diện cho Thổ có thể kết hợp với gối tựa màu xanh lá (Mộc), tranh treo tường tông đỏ hoặc cam nhẹ (Hỏa), chi tiết kim loại ở đèn hoặc bàn trà (Kim), cùng thảm trải sàn màu xanh đậm hoặc đen (Thủy). Sự cân bằng này giúp không gian hài hòa và dễ chịu hơn.

Để tạo sự cân bằng, hãy đảm bảo phòng khách có sự hiện diện của cả 5 yếu tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ (Ảnh: Goodnet).

Treo tranh và gương đúng tầm mắt

Tranh ảnh và gương ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của người sử dụng không gian. Khi treo tranh, nên đặt cao hơn tầm mắt một chút để tạo cảm giác thoáng và nâng tầm không gian.

Nội dung tranh nên hướng đến sự nhẹ nhàng, tích cực như phong cảnh thiên nhiên, biển trời yên bình hoặc hình ảnh gia đình. Gương lớn nếu đặt đúng vị trí sẽ giúp phòng khách trông rộng hơn và phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác sáng sủa, thoáng đãng.

Giữ không gian gọn gàng để tâm trí thảnh thơi

Nguyên tắc cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, đó là sự ngăn nắp. Phòng khách bừa bộn không chỉ gây rối mắt mà còn khiến tinh thần nặng nề, khó thư giãn.

Hãy tập thói quen dọn dẹp thường xuyên, loại bỏ những món đồ không cần thiết và sắp xếp mọi thứ đúng chỗ. Một phòng khách gọn gàng sẽ mang lại cảm giác dễ chịu, giúp cả gia đình tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc sum vầy trong chính ngôi nhà của mình.