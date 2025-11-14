Nhiều cơ hội rộng mở cho nhà đầu tư vào Cần Giờ

Cần Giờ - điểm “hội quân” của giới đầu tư

Là thị trường bất động sản quy mô lớn nhất nước, TPHCM sở hữu mặt bằng giá cao vượt trội, tại khu trung tâm (quận 1 cũ) có nơi hiện lên tới 1 tỷ đồng/m2 đất. Mức giá này khiến bất động sản trung tâm dù rất giá trị, nhưng mất đi sức hấp dẫn đối với giới đầu tư, bởi dư địa tăng trưởng giá hẹp, số người đủ khả năng mua hạn chế.

Vì vậy, giới đầu tư tại TPHCM có xu hướng rời trung tâm về các địa bàn mới nhằm hiện thực hoá kỳ vọng “lợi nhuận tính bằng lần”. Trong đó, Cần Giờ đang là địa bàn hấp dẫn, ngay cả giới đầu tư miền Bắc.

Dòng người xếp hàng làm thủ tục ký quỹ căn Vịnh Ngọc minh chứng cho sức hút của Cần Giờ (Ảnh: CĐT).

Nguyên nhân là giá đất Cần Giờ còn đang thấp, cho thấy triển vọng tăng trưởng của Cần Giờ và biên độ tăng giá trong dài hạn, nhờ nguồn vốn đầu tư khổng lồ, lên đến chục tỷ USD, được rót vào hạ tầng nơi đây.

Giá bất động sản Cần Giờ được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tiệm cận nội đô TPHCM

Nổi bật nhất trong mạng lưới hạ tầng tỷ đô đang “vẽ lại” bản đồ bất động sản TPHCM là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Dự kiến khởi công tháng 12/2025, hoàn thành quý III/2028, tốc độ thiết kế 350km/h, công trình sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Bến Thành với Cần Giờ chỉ còn tính bằng phút.

Đây không chỉ là cú đột phá hạ tầng đưa Cần Giờ trở thành lõi trung tâm mở rộng mà còn kích hoạt một làn sóng chuyển cư của giới tinh hoa “sống Cần Giờ, làm trung tâm”, tạo lực cầu lớn cho phân khúc bất động sản hạng sang.

“Ở các thành phố có mạng lưới đường sắt tốc độ cao phát triển, như Tokyo hay London, việc người di chuyển 60-70km/ngày đi làm là bình thường, bởi khoảng cách lúc này không còn tính bằng km, mà tính bằng phút.

Từ Cần Giờ chưa kịp uống hết ly cà phê là đã đến Bến Thành, nhanh hơn nhiều so với di chuyển trong nội đô ùn tắc”, bà Lê Thị Thanh Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh BĐS Vietnam Groove, phân tích.

Bên cạnh đó là dự án cầu Cần Giờ, dự kiến khởi công quý III/2026, hoàn thiện quý II/2028, xóa bỏ cảnh “qua sông lụy phà” kéo dài hàng thập kỷ. Hay nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác (quý II/2026 khởi công, quý I/2028 hoàn thành) cũng giúp Cần Giờ liên thông với hai miền Đông - Tây Nam Bộ và kết nối với sân bay Long Thành chỉ trong 45 phút.

Dự án đường vượt biển nối Cần Giờ và Vũng Tàu, khi hoàn thành sẽ rút ngắn quãng đường giữa 2 thủ phủ du lịch phía Nam từ 2 giờ di chuyển xuống còn 10 phút. Hiện, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương giao Vingroup nghiên cứu và lập đề xuất dự án, dự kiến quý II/2026 khởi công, quý I/2029 hoàn thành.

“Cần Giờ sẽ trở thành một trung tâm có môi trường sống, làm việc và kinh doanh lý tưởng, có sức hấp dẫn các nhà đầu tư, các doanh nhân cả trong và ngoài nước. Lợi thế thuộc về những người nắm được cơ hội sớm”, TS. Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả (Bộ Tài chính) nhìn nhận.

Mô hình Finger Villas độc đáo giúp mỗi căn biệt thự “Vịnh tỷ phú” đều sở hữu bãi biển riêng biệt, có căn tầm nhìn lên tới 8km (Ảnh: CĐT).

Trên thực tế, những nhà đầu tư thức thời đã nhìn ra tiềm năng của Cần Giờ. Minh chứng là ngay những ngày đầu mở ký quỹ khu Vịnh Ngọc của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise, hàng nghìn khách hàng đã xếp hàng dài tại các điểm giao dịch của Vinhomes tại Hà Nội và TPHCM để làm thủ tục kỹ quý. Trong đó, được quan tâm nhất thời điểm này là chuỗi nhà phố liền kề trên hai trục đường huyết mạch: Tương Lai và Vịnh Ngọc 48.

Với cấu trúc linh hoạt 4 -5 tầng, mặt tiền rộng, tổng diện tích sàn lớn nhất dự án, nhà phố liền kề Tương lai và Vịnh Ngọc 48 tối ưu cho mọi hình thức khai thác kinh doanh và đầu tư cho thuê (Ảnh: CĐT).

Nằm ngay trái tim tài chính, thương mại và du lịch của toàn đô thị, hai trục Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 hội tụ yếu tố để hình thành phố thương mại sầm uất bậc nhất.

Đường Tương Lai rộng 50m được ví như xương sống kinh tế của toàn đại đô thị, kết nối trực tiếp nhà ga của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Trong khi đó, Vịnh Ngọc 48 nằm sát vịnh, cận kề thủ phủ kinh tế đêm Cosmo Bay - tái hiện Clarke Bay của Singapore và Vincom Plaza. Với vị trí "kim cương", nơi dòng khách, dòng vốn đổ về, dòng sản phẩm này có tiềm năng sinh lời với nhiều loại hình kinh doanh, từ F&B, spa, boutique, phòng khám đến lưu trú…

Dù sở hữu vị trí trung tâm hiếm có và tổng diện tích sàn lớn nhất dự án, dòng sản phẩm này vẫn có mức giá dự kiến tốt nhất dự án, từ 140 triệu đồng/m2 đất (chưa gồm VAT).

Khi khu cao tầng đối diện khởi công vào 12/2025, nhà phố liền kề Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 sẽ định vị thương phố phồn hoa mới của đô thị biển, giúp nhà đầu tư sớm gặt hái lợi nhuận.