Nhà ở xã hội cũng bị kê chênh giá, VNREA yêu cầu môi giới siết chặt kỷ luật

Ghi nhận gần đây của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho thấy tình trạng đưa tin sai lệch, quảng cáo không đúng sự thật, thu các khoản phí không đúng bản chất giao dịch hay tạo lập những “ưu tiên” không được pháp luật quy định vẫn diễn ra ở cả phân khúc nhà ở thương mại lẫn nhà ở xã hội.

Người dân xếp hàng xuyên đêm, chen lấn chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án CT3 Kim Chung (Ảnh: Văn Hưng).

Trước thực trạng này, VNREA đã ban hành công văn yêu cầu siết kỷ luật hành nghề và tăng cường giám sát hoạt động môi giới.

Công văn nhấn mạnh các sàn giao dịch và doanh nghiệp môi giới phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm toàn bộ nhân sự và cộng tác viên chấp hành thống nhất.

Các đơn vị được yêu cầu không để xảy ra các hành vi trái quy định như cam kết “suất mua”, “suất nội bộ”, quyền ưu tiên lựa chọn sản phẩm hoặc các cam kết không được pháp luật hoặc chủ đầu tư xác nhận; thu tiền giữ chỗ, tiền chênh lệch hay các khoản thu ngoài hợp đồng không đúng bản chất.

Đơn vị môi giới không được phát tán thông tin, hình ảnh, tài liệu chưa được kiểm chứng; không sử dụng thương hiệu của tổ chức theo cách gây hiểu nhầm, thiếu minh bạch. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra nội bộ để ngăn chặn việc nhân viên và cộng tác viên lợi dụng danh nghĩa công ty thực hiện hành vi vi phạm.

Đối với đội ngũ môi giới cá nhân, Hiệp hội yêu cầu tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; đặt trách nhiệm minh bạch thông tin, trung thực trong tư vấn lên hàng đầu; không lợi dụng tâm lý khách hàng để trục lợi.

Môi giới bị nghiêm cấm đưa ra cam kết chắc chắn về suất mua, suất ưu tiên hay đảm bảo kết quả xét duyệt; thu tiền chênh lệch, tiền bảo đảm hồ sơ hoặc bất kỳ khoản thu nào không được phép; cố tình thổi phồng thông tin, tạo dựng nội dung gây hiểu nhầm; hoặc sử dụng danh nghĩa tổ chức, cá nhân khác khi chưa được cho phép.

Môi giới phải giữ gìn uy tín nghề nghiệp, hành xử chuẩn mực, tuân thủ đạo đức nghề môi giới nhằm góp phần xây dựng lực lượng môi giới chuyên nghiệp, văn minh.