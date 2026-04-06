Một số trường hợp phát sinh khi làm sổ đỏ và hướng dẫn cụ thể

Mất biên lai nộp tiền sử dụng đất, xử lý thế nào?

Một công dân phản ánh, năm 1999 đã mua một thửa đất do UBND huyện bán, hoàn tất nghĩa vụ tài chính và được cấp quyết định giao quyền sử dụng đất kèm trích lục (bìa trắng). Gia đình được phép xây dựng nhà ở và sinh sống ổn định từ năm 2000.

Hiện nay, khi làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng), hồ sơ được yêu cầu bổ sung biên lai nộp tiền sử dụng đất năm 1999. Tuy nhiên, chứng từ này đã bị thất lạc, khiến người dân lo ngại phải nộp lại tiền sử dụng đất lần thứ hai.

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, về nguyên tắc, trường hợp đã được UBND huyện giao đất từ năm 1999 được xác định là có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất. Theo quy định tại khoản 4 Điều 137 Luật Đất đai 2024, người sử dụng đất thuộc diện này đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Tuy nhiên, trong trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, người sử dụng đất vẫn phải thực hiện nộp tiền theo quy định pháp luật.

Cơ quan này cũng cho biết, việc lưu trữ chứng từ nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm của cơ quan trực tiếp thu và được thực hiện theo thời hạn lưu trữ do pháp luật quy định.

Để giải quyết vướng mắc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân gửi kiến nghị đến Bộ Tài chính nhằm được hướng dẫn cụ thể về việc tra cứu, cung cấp lại thông tin nộp tiền sử dụng đất, làm căn cứ hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Một số trường hợp phát sinh khi làm sổ đỏ được giải đáp (Ảnh: DT).

Quy hoạch chồng lấn, căn cứ nào để cấp sổ đỏ?

Một công dân phản ánh đang sử dụng ổn định thửa đất được UBND xã giao từ năm 1994, hiện trạng là đất ở nông thôn. Thửa đất đã được UBND xã xác nhận không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Tuy nhiên, theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới do UBND huyện ban hành năm 2022, vị trí thửa đất lại được xác định là đất xây dựng nhà ở xã hội. Trong khi đó, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 do UBND tỉnh ban hành năm 2024 tiếp tục xác định đây là đất ở nông thôn. Sự không thống nhất giữa các loại quy hoạch khiến người dân băn khoăn về cơ sở pháp lý để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương. Việc xem xét cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ và các quy định cụ thể do địa phương ban hành để tổ chức thực hiện Luật Đất đai 2024.

Do đó, Bộ không có đủ cơ sở để kết luận cụ thể đối với từng trường hợp, mà chỉ nêu nguyên tắc chung. Theo đó, thửa đất được giao từ năm 1994 bởi UBND cấp xã được xác định là trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền.

Căn cứ khoản 2 Điều 140 Luật Đất đai 2024, đối với đất đã được sử dụng ổn định trong giai đoạn từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004, nếu được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp và phù hợp với một trong các loại quy hoạch như quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn thì đủ điều kiện để xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 138 của luật này.

Cơ quan quản lý cũng khuyến nghị người dân liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý đất đai tại địa phương (UBND cấp xã) để được hướng dẫn, đối chiếu hồ sơ và giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất khi đăng ký lần đầu

Một công dân phản ánh thửa đất do cha khai phá từ năm 1960. Sau khi cha qua đời năm 1997, người con tiếp tục quản lý, sử dụng ổn định; trên đất có nhà ở trong hạn mức công nhận. Hiện nay, công dân đang làm thủ tục đăng ký đất đai lần đầu và băn khoăn về thời điểm tính tiền sử dụng đất: được xác định theo thời điểm khai phá ban đầu (năm 1960) hay thời điểm người con tiếp tục sử dụng (năm 1997).

Liên quan đến vấn đề này, Cục Quản lý đất đai (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, theo quy định của Luật Đất đai 2024, đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính được tính tại thời điểm người sử dụng đất hoặc người đại diện hợp pháp nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Như vậy, căn cứ pháp luật hiện hành, thời điểm tính tiền sử dụng đất không phụ thuộc vào thời điểm khai phá hay thời điểm bắt đầu sử dụng đất, mà được xác định theo thời điểm hoàn tất việc nộp hồ sơ hợp lệ để đăng ký quyền sử dụng đất.