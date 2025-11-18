6 điểm nóng bừa bộn chỉ cần dọn trong 10 phút là nhà gọn ngay

Thực tế, bạn không cần chờ tới cuối tuần hay mất cả giờ để dọn dẹp nhà cửa. Chỉ với 10 phút mỗi ngày, bạn đã có thể lấy lại sự ngăn nắp cho ngôi nhà.

Các chuyên gia gọi đây là “dọn dẹp vi mô” - chia công việc lớn thành những bước cực ngắn, dễ hoàn thành. Chuyên gia Orna Fathers từ Grace This Space Interiors gọi đây là nghi thức “làm mới căn phòng”: “Bạn không cần dọn sâu, chỉ cần khôi phục trật tự thị giác. Hiệu ứng tinh thần đi kèm thật sự mạnh mẽ”.

Một không gian gọn gàng mang lại cho bạn cảm giác bình yên (Ảnh: Apartment Therapy).

Hãy bắt đầu làm mới ngôi nhà với 6 khu vực trọng yếu sau đây.

Khu vực cửa ra vào - nơi mọi thứ hạ cánh

Lối vào nhà là nơi chào đón bạn mỗi ngày nhưng cũng thường là “bãi chiến trường thu nhỏ” đầu tiên. Chìa khóa, mắt kính, hóa đơn, khẩu trang, và những đôi giày dép vương vãi tạo nên một ấn tượng không mấy dễ chịu.

Hãy bắt đầu phân loại với 10 phút. Thư từ, hóa đơn nên được xếp vào một khay riêng hoặc xử lý ngay. Giày dép được xếp gọn gàng lên kệ. Chìa khóa và kính mát nên có một “ngôi nhà” cố định như một chiếc bát nhỏ xinh hay móc treo tường.

Một thay đổi nhỏ ở khu vực này ngay lập tức mang lại cảm giác trật tự và chào đón khi bạn bước vào nhà.

Bàn trà phòng khách - bộ mặt của cả ngôi nhà

Phòng khách là không gian sinh hoạt chung, và bàn trà chính là trung tâm của sự chú ý. Một chiếc bàn trà bừa bộn với điều khiển, ly tách dùng dở, vài món đồ ăn vặt sẽ khiến cả căn phòng trông thiếu sức sống.

Hãy dọn sạch mọi thứ trên bề mặt bàn. Lau sạch bụi bẩn và chỉ đặt lại một vài vật dụng trang trí cần thiết và tinh tế. Đó có thể là một chồng sách nhỏ, một ngọn nến thơm, hoặc một lọ hoa tươi.

Không gian phòng khách của bạn sẽ ngay lập tức trở nên thoáng đãng và sang trọng hơn hẳn, tựa như một trang bìa tạp chí nội thất.

Bàn đầu giường - điểm dừng chân cuối ngày

Nơi bạn nhìn thấy cuối cùng trước khi ngủ và đầu tiên khi thức dậy có ảnh hưởng lớn đến tâm trạng. Một chiếc bàn đầu giường lộn xộn với cốc nước uống dở, dây sạc rối tung, và những món đồ lặt vặt sẽ vô tình khiến tâm trí bạn khó lòng thư giãn.

Trong 10 phút, hãy dọn dẹp mọi thứ, lau sạch bề mặt và chỉ giữ lại những vật dụng thiết yếu. Một chiếc đèn ngủ, cuốn sách bạn đang đọc, và có thể là một chiếc đĩa nhỏ để trang sức. Việc này gửi một tín hiệu cho não bộ rằng ngày đã kết thúc, giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ và bắt đầu ngày mới với một tinh thần sảng khoái.

Bàn trang điểm và lavabo - ma trận mỹ phẩm

Đây là khu vực rất dễ trở nên bừa bộn với vô số lọ kem dưỡng, dụng cụ trang điểm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Mỗi buổi sáng, việc phải tìm kiếm một món đồ trong “ma trận” này có thể khiến bạn thêm căng thẳng.

Hãy bắt đầu bằng việc loại bỏ những sản phẩm đã hết hạn hoặc không còn dùng tới. Lau sạch bề mặt bàn và sắp xếp lại những món đồ bạn dùng hàng ngày vào một chiếc khay nhỏ. Những món ít dùng hơn có thể cất gọn vào ngăn kéo.

10 phút lau sạch bề mặt lavabo và dọn dẹp chai lọ mỹ phẩm hàng ngày giúp bạn cảm thấy thư thái khi bước vào phòng tắm mỗi buổi sáng (Ảnh: Vecteezy).

Một không gian sạch sẽ, gọn gàng vào buổi sáng chắc chắn sẽ giúp quy trình chuẩn bị của bạn trở nên dễ chịu và nhanh chóng hơn.

Bàn làm việc - nơi khơi nguồn cảm hứng

Dù là làm việc tại nhà hay chỉ là góc xử lý giấy tờ cá nhân, một không gian làm việc lộn xộn có thể làm giảm năng suất và sự tập trung. Những chồng giấy tờ, bút viết lung tung và các thiết bị không ngăn nắp dễ khiến bạn cảm thấy quá tải trước khi bắt đầu công việc.

Hãy dành 10 phút để phân loại giấy tờ, cất giữ những gì quan trọng và loại bỏ những thứ không cần thiết. Sắp xếp lại bút viết, sổ tay và các vật dụng văn phòng phẩm khác vào đúng vị trí.

Một bàn làm việc quang đãng không chỉ giúp tăng hiệu quả công việc mà còn mang lại sự minh mẫn cho tinh thần.

Cánh cửa tủ lạnh và những chai lọ sắp hết hạn

Bạn không cần dọn cả tủ lạnh, chỉ cần tập trung vào cánh cửa và những khu vực dễ thấy. Đây là nơi thường chứa các loại chai lọ gia vị, nước sốt, đồ hộp dùng dở và rất dễ bị lãng quên.

Hãy lấy tất cả ra, kiểm tra hạn sử dụng và vứt bỏ những thứ đã quá hạn. Lau sạch các kệ ở cánh cửa tủ và sắp xếp các chai lọ lại theo nhóm. Mỗi lần mở tủ lạnh, bạn sẽ được chào đón bằng một không gian sạch sẽ và biết chính xác món đồ mình cần đang ở đâu.

Chuyên gia sức khỏe tinh thần Shula Melamed cho biết: “Ngôi nhà thường phản ánh tâm trạng của bạn. Việc dọn dẹp, dù chỉ một chút, có thể giúp bạn từ cảm giác quá tải chuyển sang một thành tựu nhỏ, để từng bước lấy lại sự kiểm soát".

Việc biến những công việc nhỏ này thành thói quen hàng ngày không chỉ giúp ngôi nhà luôn ngăn nắp mà còn là một liệu pháp tuyệt vời cho tâm hồn, giúp bạn cảm thấy kiểm soát tốt hơn cuộc sống của mình.