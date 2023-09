Chủ đầu tư dự án 3.600 tỷ đồng tại trung tâm TP Huế lỗ 100 triệu đồng/ngày

Công ty cổ phần Đầu tư IMG Huế (IMG Huế) vừa công bố thông tin tài chính nửa đầu năm 2023. 6 tháng đầu năm, công ty địa ốc này kinh doanh không mấy khả quan.

Cụ thể, công ty ghi nhận lỗ gần 18 tỷ đồng trong nửa đầu năm trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 7 tỷ đồng. Tính trung bình mỗi ngày trong nửa đầu năm, doanh nghiệp này lỗ gần 100 triệu đồng. Cùng kỳ năm ngoái, mức lãi là gần 41 triệu đồng mỗi ngày.

Số liệu tài chính IMG Huế (Ảnh chụp màn hình).

Tại thời điểm cuối quý II, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần hơn 265 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,1% so với năm ngoái. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 3 lần lên 4,63 lần vào ngày 30/6. Hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu gần như không đổi, ở mức 1 lần.

Như vậy tính đến ngày 30/6, tổng nợ phải trả của công ty này khoảng 1.227 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 265 tỷ đồng.

Từ những dữ liệu này có thể tính ra tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận cuối quý II là 1.492 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Tài sản tăng phần lớn do tăng nợ phải trả.

Thông tin từ Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp) cho biết từ năm 2016 đến nay, doanh nghiệp có một số khoản vay tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh Sài Gòn, ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Huế, ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Xuân. Tài sản đảm bảo cho các khoản vay này đến từ dự án khu đô thị mới An Cựu City.

Thông tin về giao dịch tài sản đảm bảo của IMG Huế (Ảnh chụp màn hình).

Công ty cổ phần Đầu tư IMG Huế hiện là chủ đầu tư dự án Khu dân cư An Cựu City có diện tích 33 ha tại phường An Đông, TP Huế. Dự án này có tổng giá trị đầu tư 3.600 tỷ đồng, nằm tại trung tâm TP Huế. Đơn vị này đang triển khai An Cựu City giai đoạn 2.

Thông tin từ HNX cho biết, doanh nghiệp có vốn điều lệ 113,6 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là ông Nguyễn Hồng Phúc.

IMG Huế là đơn vị thành viên của Công ty cổ phần IMG. Công ty là chủ đầu tư của một số dự án như tòa nhà Artemis (TP Hà Nội), khách sạn Gerbera Huế, khu dân cư Petro Quảng Ngãi, khu công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông, khu đô thị sinh thái IMG Tiền Giang. Công ty này do ông Lê Tự Minh làm chủ tịch Hội đồng quản trị.