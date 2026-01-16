Masterise Homes ra mắt Masteri Grand Coast tại Ocean City

Từ nhịp đập đầu tiên tại Masteri Waterfront (Ocean Park 1) đến sức hút của Masteri Lakeside, Masteri Trinity Square, Masteri Era Landmark, Masterise Homes đã từng bước định hình một hành trình kiến tạo phong cách sống biểu tượng tại Ocean City. Tất cả cùng làm nên bộ sưu tập Masteri đa sắc diện, nơi mỗi dự án định danh cho một phong thái sống riêng biệt, nâng tầm chuẩn sống quốc tế cho cộng đồng cư dân toàn cầu.

Để hoàn thiện hành trình ấy, Masterise Homes ra mắt biểu tượng cuối cùng Masteri Grand Coast như một dấu ấn kết tinh trọn vẹn của Masteri Collection tại siêu đô thị biển và nghỉ dưỡng lớn bậc nhất phía Đông Hà Nội.

Vị trí ôm trọn mặt hồ Wonder Wave Park tại Ocean Park 2

Tọa lạc giữa trái tim Ocean Park 2, Masteri Grand Coast hiện diện như biểu tượng của sự tự do dẫn dắt, nơi mỗi bước chân trải nghiệm được khơi mở từ vị thế đắt giá và hạ tầng tiên phong.

Masteri Grand Coast nằm trực diện và ôm trọn biển hồ Wonder Wave Park, mở ra tầm nhìn khoáng đạt đầy cảm hứng (Ảnh: Masterise Homes).

Từ đây, cư dân mất khoảng 20 phút di chuyển đến trung tâm Hà Nội, 30 phút tới sân bay Nội Bài và sân bay Gia Bình trong tương lai, đồng thời dễ dàng kết nối đến các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nhờ vị trí “tâm điểm đô thị vành đai”.

Trong tương lai gần, sự hoàn thiện của các tuyến vành đai 3.5, vành đai 4 cùng các cây cầu huyết mạch như Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Mễ Sở,... sẽ rút ngắn khoảng cách không gian, giúp cư dân chủ động kết nối và dẫn dắt phong cách sống tự tại.

Masteri Grand Coast khẳng định vị thế khác biệt khi là dự án nằm trực diện và ôm trọn chiều ngang rộng mở của công viên Wonder Wave Park. Tọa độ mở ra tầm nhìn khoáng đạt, thu trọn khoảng không biển hồ, bờ cát trắng trải dài và hồ tạo sóng lớn bậc nhất Ocean City. Cùng không gian xanh mát của 4 công viên nội khu, giúp nuôi dưỡng sự bình yên tĩnh tại, tạo nên nguồn cảm hứng bất tận cho những chủ nhân vững vàng bản lĩnh sống.

Những giá trị kiến tạo đặc quyền sống phong thái tự do

Tại dấu ấn kết tinh của hành trình nâng tầm chuẩn sống, tự do không còn là khát vọng cần theo đuổi mà trở thành khí chất của những chủ nhân tương lai bản lĩnh.

Lấy cảm hứng từ kiến trúc cao tầng đương đại của các đô thị toàn cầu, dự án với 7 tòa tháp cao 27 tầng, vươn mình kiêu hãnh giữa tầng không với những đường nét mạnh mẽ, hình khối thanh thoát và hệ cửa kính rộng mở hiện đại. Ngôn ngữ thiết kế không chỉ tôn vinh ánh sáng mà còn khai phóng tầm nhìn, phản chiếu phong thái sống tự do mà Masteri Grand Coast theo đuổi.

Masteri Grand Coast lấy cảm hứng từ kiến trúc cao tầng đương đại, tôn vinh ánh sáng, khai phóng tầm nhìn giữa trung tâm Ocean Park 2 (Ảnh: Masterise Homes).

Dự án sở hữu một hệ tiện ích cảnh quan compound (khép kín) rộng nhất Masteri Collection với hơn 180 tiện ích được chia thành 4 công viên ngay trong nội khu.

Từ những phút giây gắn kết tình thân tại bãi cỏ trung tâm xanh mát, dạo bước thong dong giữa vườn bốn mùa rợp bóng mát, thư thái bên hồ sen, đến nhịp sống tràn đầy năng lượng tại hồ bơi Olympic 50m, hồ bơi vô cực và khu thể thao ngoài trời, mỗi mảnh ghép cảm xúc đều cộng hưởng để dẫn lối phong cách sống tự tại giữa đa tầng trải nghiệm.

Masteri Grand Coast sở hữu hệ tiện ích cảnh quan compound rộng nhất Masteri Collection (Ảnh: Masterise Homes).

Giữa Ocean Park 2, phong thái sống tự tại ấy được tiếp nối bởi hệ sinh thái “All in one” (tất cả trong một) quốc tế của thành phố biển hồ ngay bên thềm nhà. Chỉ vài bước chân, chủ nhân có thể hòa mình vào không khí hội hè tại Grand World, thảnh thơi mua sắm tại Mega Mall sầm uất hay hưởng trọn sự an tâm với hệ thống giáo dục - y tế chuẩn quốc tế Vinschool, Vinmec.

Đó là đặc quyền sống, nơi sự sôi động của phố thị và nét tĩnh tại của tâm hồn được giao hòa, kiến tạo cuộc sống giàu cảm hứng.

Masteri Grand Coast mang đến tiêu chuẩn bàn giao cao cấp chuẩn Masteri Collection và tiêu chuẩn vận hành quốc tế của Masterise Property Management (Ảnh: Masterise Homes).

Được phát triển bởi Masterise Homes với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp chuẩn Masteri Collection và chuẩn mực vận hành quốc tế của Masterise Property Management, Masteri Grand Coast mở ra một chương mới về phong cách sống gắn kết - tinh tế - đẳng cấp giữa tâm điểm thành phố biển hồ đang vươn mình mạnh mẽ.

Đây cũng biểu tượng cho sứ mệnh của Masterise Homes trong việc kiến tạo những giá trị tài sản bền vững, song hành cùng hành trình nâng tầm phong cách sống cho cộng đồng cư dân toàn cầu.