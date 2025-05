Masterise Homes ra mắt LUMIÈRE Midtown - Chất sống tinh anh tại The Global City

Bức tranh bất động sản cao cấp tại TPHCM đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc. Sau sáp nhập, TPHCM trở thành siêu đô thị, khu Đông là trung tâm mới trên bản đồ tổng thể. Trong làn sóng đô thị hóa có chọn lọc, với cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, tiện ích phát triển đồng bộ, khu Đông TPHCM đang là điểm đến hấp dẫn của chủ đầu tư cũng như người mua nhà nhạy bén.

Tầng lớp thành thị hiện đại này tìm kiếm một không gian sống có "tất cả trong một", đáp ứng được nhu cầu về sự tiện nghi, riêng tư lẫn trải nghiệm sống phong phú. Đó là sự đòi hỏi về vị trí chiến lược, chất lượng sống quốc tế, không gian hiện đại và môi trường sống bền vững.

LUMIÈRE Midtown, phân khu cao tầng hạng sang vừa ra mắt tại "trái tim" khu đô thị The Global City là sự lựa chọn cho nhu cầu này.

Sự trở lại của biểu tượng tinh anh tại trung tâm TPHCM

LUMIÈRE Midtown là phân khu cao tầng mới nằm trong dòng sản phẩm LUMIÈRE Series, là dự án đánh dấu sự trở lại của thương hiệu LUMIÈRE tại trung tâm TPHCM, dòng sản phẩm mang đậm dấu ấn sang trọng của Masterise Homes, nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, là tài sản đáng sở hữu của tầng lớp tinh anh, tiếp nối từ những dự án thành công trước đó.

LUMIÈRE Midtown hội tụ trọn vẹn ba yếu tố then chốt: vị trí đắc địa, thiết kế duy mỹ và trải nghiệm sống xứng tầm cho giới tinh anh.

Các dự án thuộc LUMIÈRE series được ưu ái tại những vị trí đẹp, trung tâm các khu đô thị năng động - nơi mọi tiện ích, kết nối giao thương, giá trị nghệ thuật. Dưới góc nhìn của những chủ nhân thành đạt, sau một hành trình tích lũy tri thức, trải nghiệm và thành tựu LUMIÈRE đại diện cho một không gian sống cân bằng, là biểu tượng của hệ giá trị tinh anh đã chắt lọc.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của Trung tâm mới TPHCM, LUMIÈRE Midtown gồm 2 tòa tháp cao tầng với kết cấu 2 tầng hầm, 4 tầng khối đế, 23 tầng căn hộ, mang đến nguồn cung 808 căn hộ hạng sang được thiết kế đa dạng để phục vụ nhu cầu sống linh hoạt của cộng đồng cư dân thành thị.

Trải nghiệm chất sống tinh anh tại LUMIÈRE Midtown

LUMIÈRE Midtown sở hữu vị trí chiến lược tại tâm điểm The Global City, khu đô thị siêu kết nối tại TPHCM.

Tọa lạc tại mặt tiền trục đường Liên Phường trọng điểm, là trục xương sống tại khu Đông TPHCM, dự án đóng vai trò kết nối các khu dân cư cao cấp tại TPHCM như Thảo Điền, An Phú. Cùng với hàng loạt công trình trọng điểm như hầm chui nút giao An Phú dự kiến hoàn thiện cuối quý II năm nay; đường Đỗ Xuân Hợp dự kiến mở rộng trong năm nay, sân bay quốc tế Long Thành đang thi công… LUMIÈRE Midtown nói riêng và The Global City nói chung đang là tâm điểm mở ra nhịp sống hiện đại, kết nối dễ dàng, siêu thuận tiện cho chủ nhân tương lai.

Kiến trúc của LUMIÈRE Midtown lấy cảm hứng từ New York, với phong cách biophilic hiện đại, kiến tạo những không gian sống vừa mở rộng về mặt thể chất, vừa nuôi dưỡng cảm xúc, tinh thần.

Các căn hộ được tối ưu ánh sáng tự nhiên, đón gió trong lành và tầm nhìn thoáng rộng nhờ hệ cửa sổ lớn. Cảnh quan nội khu như hồ bơi vô cực, vườn thư giãn, lối đi dạo xanh đều được quy hoạch theo tiêu chuẩn resort, ưu tiên trải nghiệm nghỉ dưỡng kết nối với thiên nhiên. Khi không gian sống không chỉ là chốn an cư mà còn là nơi tái tạo năng lượng cho thân - tâm - trí, LUMIÈRE Midtown "tái định nghĩa" chất lượng cuộc sống bằng những trải nghiệm đáng giá, xứng tầm, vừa duy mỹ, vừa hiện đại.

Khi không gian sống là nơi tái tạo năng lượng cho thân - tâm - trí, LUMIÈRE Midtown "tái định nghĩa" chất lượng cuộc sống qua những trải nghiệm xứng tầm, vừa duy mỹ, vừa hiện đại.

Bên cạnh đó, giá trị lớn nhất của cuộc sống hiện đại không nằm ở sự xa hoa, mà ở khả năng tối giản thời gian để tận hưởng nhiều hơn. Nếu các nhu cầu thiết yếu - từ giáo dục, y tế đến giải trí, thư giãn đều hiện diện ngay bên cạnh, cư dân vừa có lối sống tiện nghi, vừa có cơ hội tái thiết lập nhịp sống cân bằng, trọn vẹn hơn mỗi ngày.

Một trong những điểm khác biệt nổi bật của LUMIÈRE Midtown chính là tầm nhìn rộng mở, không bị che chắn - yếu tố hiếm hoi đối với các dự án căn hộ cao tầng trong nội đô TPHCM. Đây không chỉ là giá trị thẩm mỹ mà còn là lợi thế dài hạn về chất lượng sống và giá trị tài sản.

Bên cạnh vị trí đối diện Trung tâm thương mại 123.000m2, điểm khác biệt nổi bật của LUMIÈRE Midtown chính là tầm nhìn rộng mở, không bị che chắn - yếu tố hiếm có trong các dự án căn hộ ở trung tâm TPHCM.

Nhờ lợi thế quy hoạch bài bản của khu đô thị The Global City, tại LUMIÈRE Midtown, mọi kết nối đều được giới hạn chỉ trong 15 phút đi bộ. Trường học quốc tế kế cận, giúp con trẻ đến lớp an toàn, cha mẹ an tâm với lịch trình linh hoạt.

Đối diện LUMIÈRE Midtown chính là trung tâm thương mại quy mô 123.000m2 - điểm đến mua sắm, giải trí hàng đầu TPHCM khi hoàn thiện, đồng thời vị trí kế cận kênh đào nhạc nước lớn bậc nhất Đông Nam Á, khu công viên ngoài trời còn là tiện ích tuyệt vời để tái tạo năng lượng, kết nối cộng đồng tinh anh và nâng tầm trải nghiệm sống mỗi ngày.

Đại diện Masterise Homes, bà Nguyễn Thị Minh Phương - Giám đốc khối Phát triển Kinh doanh chia sẻ: "Xây dựng căn hộ cao tầng đẹp, chất lượng thôi là chưa đủ. Chúng tôi phát triển LUMIÈRE Midtown với mục đích đáp ứng nhu cầu về không gian sống của một cộng đồng có phong cách sống hiện đại, tinh tế, có gu. Với dự án này, tôi tin rằng cư dân tương lai của LUMIÈRE Midtown được tận hưởng trải nghiệm sống xứng tầm, thể hiện tuyên ngôn cá nhân, tự do tận hưởng chất sống đẳng cấp, vừa sôi động bên ngoài, vừa thư thái bên trong".

LUMIÈRE Midtown được bảo chứng chất lượng, uy tín bởi Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, tiếp tục khẳng định cam kết về pháp lý, tiến độ bàn giao, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng. Với quy hoạch đồng bộ, hạ tầng kết nối mạnh mẽ và hội tụ tất cả lợi thế an cư, đầu tư hấp dẫn, dự án này hứa hẹn trở thành tâm điểm của tâm điểm phồn hoa dành cho cộng đồng cư dân tinh anh.

