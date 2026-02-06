Masterise Homes: Một năm khẳng định vị thế từ nội lực dài hạn

Cách tiếp cận này thể hiện tầm nhìn xem không gian sống không chỉ là sản phẩm bất động sản, mà là một hệ giá trị gắn liền với đời sống đô thị Việt Nam đương đại.

Định hình lại chất lượng không gian sống người Việt thời đại mới

Năm 2025, Branded Living được Masterise Homes xác lập như một hệ quy chuẩn chất lượng, phản ánh sự dịch chuyển trong cách người Việt nhìn nhận giá trị sống: từ nhu cầu sở hữu nhà ở sang mong muốn kiến tạo một phong cách sống bền vững có chiều sâu.

Trong bối cảnh thị trường liên tục xuất hiện những ý tưởng và thông điệp mới, Masterise Homes lựa chọn con đường khác biệt: xây dựng một hệ tiêu chuẩn phát triển và vận hành nhất quán, đảm bảo chất lượng không gian sống được kiểm soát xuyên suốt, thay vì chạy theo những xu hướng ngắn hạn.

Masterise Homes ra mắt hàng loạt dự án mới trong năm 2025 (Ảnh: Masterise Homes).

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ khi hơn 10 dự án mới được giới thiệu, nâng tổng số dự án mang thương hiệu Masterise Homes sau hơn một thập kỷ lên trên 30 dự án trải dài khắp Bắc - Trung - Nam.

Danh mục sản phẩm được cấu trúc bài bản theo từng phân khúc và chân dung khách hàng, với Masteri Collection đại diện cho chuẩn mực sống đô thị hiện đại, Lumière Series hướng đến nhóm chủ nhân theo đuổi trải nghiệm sống có chiều sâu và dấu ấn cá nhân.

Chiến lược phát triển theo từng dòng sản phẩm, dựa trên nhu cầu khác nhau nhưng cùng vận hành trên một nền tảng tiêu chuẩn thống nhất, cho thấy định hướng dài hạn: vừa mở rộng độ phủ thị trường, vừa giữ vững chuẩn mực cốt lõi về trải nghiệm sống.

Với Lumière Series, thiết kế và trải nghiệm được tiếp cận như một hành trình nuôi dưỡng sự cân bằng thân - tâm - trí. Ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên, tối ưu ánh sáng, thông khí tự nhiên, tích hợp mảng xanh và mặt nước, tạo nên nhịp sống chậm rãi, thư thái giữa đô thị.

Trong khi đó, Masteri Collection phản ánh tinh thần sống đô thị năng động, nơi “hàng hiệu” được chuyển hóa thành những không gian khuyến khích kết nối và tương tác tự nhiên. Hệ tiện ích và không gian sinh hoạt chung theo chủ đề được tổ chức bài bản, tạo điều kiện hình thành cộng đồng văn minh, gắn kết đa thế hệ.

Khai trương vào quý I/2025, tòa Sea thuộc Grand Marina, Saigon đánh dấu sự hiện diện của khu căn hộ đô thị mang thương hiệu JW Marriott đầu tiên tại châu Á - Thái Bình Dương (Ảnh: Masterise Homes).

Bên cạnh việc mở rộng danh mục dự án, năm 2025 ghi nhận năng lực thực thi của Masterise Homes qua các cột mốc triển khai. The Centric bước vào giai đoạn bàn giao không gian thương mại; Lumière Springbay và Masteri Grand View cất nóc đúng tiến độ.

Tòa Sea thuộc Grand Marina, Saigon chính thức vận hành, đánh dấu khu căn hộ đô thị mang thương hiệu JW Marriott đầu tiên tại châu Á - Thái Bình Dương. The Rivus bàn giao những dinh thự Elie Saab đầu tiên, trong khi The Global City tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và tiện ích.

Nâng tầm chuẩn mực, dẫn dắt tư duy thị trường bất động sản cao cấp

Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng của Masterise Homes trong vai trò định hình tư duy phát triển không gian sống hàng hiệu tại Việt Nam. Việc ra mắt chiến dịch “Branded Living by Masterise Homes”, cùng bộ tiêu chuẩn không gian sống hàng hiệu đầu tiên và Branded Living Summit - hội nghị thường niên về không gian sống hàng hiệu - thể hiện rõ định hướng thiết lập một hệ chuẩn phát triển dài hạn cho thị trường.

Masterise Homes gây ấn tượng khi tổ chức Branded Living Summit - hội nghị thường niên về không gian sống hàng hiệu đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: Masterise Homes).

Song song với vai trò dẫn dắt tư duy, năng lực xây dựng thương hiệu của Masterise Homes tiếp tục được ghi nhận trên bình diện khu vực. Doanh nghiệp được Brand Finance xếp hạng “Top 3 nhà phát triển bất động sản giá trị nhất Đông Nam Á”, phản ánh tầm vóc thương hiệu được bồi đắp trên nền tảng chiến lược dài hạn.

Năm 2025, Masterise Homes liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế uy tín (Ảnh: Masterise Homes).

Chiến lược Branded Living cũng được ghi nhận qua các giải thưởng uy tín như Best Luxury Developer of the Year, Best Property Campaign of the Year (Luxuo Asia Awards) và Doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng hiệu của năm (FChoice).

Đồng thời, Masterise Homes được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025 và là đại diện Việt Nam chia sẻ tại Branded Residences Forum Asia 2025, khẳng định tiếng nói chuyên môn trong bức tranh bất động sản cao cấp khu vực.

Ở cấp độ dự án, năng lực thực thi chuẩn mực được phản ánh qua loạt giải thưởng quy hoạch và kiến trúc. The Global City được trao danh hiệu “Khu đô thị phức hợp hàng đầu Việt Nam” và “Quy hoạch tổng thể hàng đầu Việt Nam” tại International Property Awards 2025-2026.

The Centric và The Rivus tiếp tục được vinh danh tại các giải thưởng kiến trúc châu Á. Những ghi nhận này cho thấy Branded Living không chỉ hiện diện ở các dự án biểu tượng, mà được triển khai nhất quán trên toàn bộ danh mục phát triển.

Nuôi dưỡng cộng đồng, nâng tầm trải nghiệm cư dân

Với Masterise Homes, hành trình kiến tạo không gian sống không dừng lại ở thời điểm bàn giao. Triết lý Branded Living được tiếp nối thông qua việc nuôi dưỡng cộng đồng và trải nghiệm cư dân trong đời sống thường nhật.

Năm 2025, tại nhiều dự án đã vận hành, các cộng đồng cư dân được hình thành tự nhiên giữa những con người cùng nhịp sống và kỳ vọng giá trị. Nền tảng của sự gắn kết đến từ quá trình quản lý, vận hành và kết nối được duy trì liên tục, thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn phát triển sản phẩm.

Mỗi dòng sản phẩm được nuôi dưỡng cộng đồng theo cách riêng. Tại Masteri Collection, tinh thần cộng đồng năng động được hình thành thông qua các không gian sinh hoạt chung và tiện ích đa lớp, khuyến khích sự tương tác giữa các gia đình và thế hệ.

Trong khi đó, tại Lumière Series, cộng đồng được nuôi dưỡng theo hướng cân bằng thân - tâm - trí, với các hoạt động wellness (nghỉ dưỡng) chọn lọc, giúp cư dân tái tạo năng lượng và duy trì nhịp sống hài hòa.

Hoạt động gói bánh chưng quen thuộc mỗi dịp Tết đến xuân về tại các khu dân cư của cộng đồng “Nhà tôi ở Masterise” (Ảnh: Masterise Homes).

Tinh thần này được thể hiện rõ qua cộng đồng “Nhà tôi ở Masterise” - nơi Masterise Homes không chỉ là nhà phát triển, mà trở thành người đồng hành trong việc bồi đắp đời sống tinh thần và các mối quan hệ xã hội của cư dân. Từ một địa chỉ cư trú, “Nhà tôi ở Masterise” dần được gọi tên như một lựa chọn sống - nơi giá trị không nằm ở hình thức, mà ở trải nghiệm sống được vun đắp bền bỉ theo thời gian, trong sự giao thoa hài hòa giữa chuẩn mực sống toàn cầu và bản sắc Việt.

Nhìn lại năm 2025, Masterise Homes ghi dấu một giai đoạn phát triển chiến lược trong hành trình định hình lại chất lượng không gian sống tại Việt Nam. Khi Branded Living được xác lập như một hệ tiêu chuẩn sống dài hạn, giá trị được bồi đắp qua thời gian chính là nền tảng để Masterise Homes vững bước vào năm 2026, với cam kết nhất quán: kiến tạo những trải nghiệm sống xứng tầm, bền vững.