Lý do bãi bỏ phê duyệt giá đất đối với một khu “đất vàng” ở Nha Trang

Ngày 5/3, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản bãi bỏ quyết định trước đây của cơ quan này về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả một lần đối với dự án Trung tâm điện ảnh và dịch vụ văn hóa Sao Việt, Nha Trang. Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, quyết định trên được bãi bỏ do chưa đủ cơ sở và căn cứ pháp lý để ban hành.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức xác định lại giá đất đối với dự án Trung tâm điện ảnh và dịch vụ văn hóa Sao Việt theo đúng quy định.

Trung tâm điện ảnh và dịch vụ văn hóa Sao Việt tại số 10 Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Theo hồ sơ, khu đất rộng gần 1.000m2 tại số 10 đường Hoàng Hoa Thám trước đây là rạp chiếu phim của thành phố Nha Trang (cũ), nay thuộc phường Nha Trang, do nhà nước quản lý. Lô đất có hai mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám và Trần Văn Ơn, cách biển Nha Trang hơn 200m nên được xem là “đất vàng” của địa phương.

Giai đoạn 2013-2014, khu đất này được thu hồi, giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án Trung tâm điện ảnh và dịch vụ văn hóa Sao Việt, với các hạng mục như khách sạn, trung tâm văn hóa đa chức năng, khu luyện tập và biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim công nghệ hiện đại cùng các dịch vụ vui chơi, giải trí khác.

Sau quá trình xây dựng, đến nay dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện khu đất được giao không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là chưa đúng quy định nên cần rà soát để thực hiện lại.