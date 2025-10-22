Lumière Midtown: Tọa độ an cư và đầu tư tiềm năng tại khu Đông TPHCM

Vị trí chiến lược tại khu Đông TPHCM

Lumière Midtown tọa lạc tại vị trí chiến lược khu Đông TPHCM - yếu tố đảm bảo giá trị tài sản tăng trưởng vượt trội trong tương lai. Dự án nằm ở “trái tim” The Global City, khu đô thị phức hợp theo chuẩn quốc tế dành cho cư dân toàn cầu. Vị trí độc tôn tạo nên giá trị kép, cùng tiềm năng tăng giá trong dài hạn, nhờ lợi thế đa kết nối, hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp và tốc độ phát triển hạ tầng xung quanh.

Tọa độ của Lumière Midtown bảo chứng cho tiềm năng tăng trưởng theo thời gian (Ảnh: CĐT).

Anh Quốc Tuấn, nhà đầu tư có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản cho biết: “Tôi làm bất động sản lâu năm nên hiểu vị trí là ưu tiên hàng đầu. Lumière Midtown nằm ở vị trí đắc địa của khu Đông, tại điểm giao thoa của các tuyến hạ tầng trọng điểm".

Đòn bẩy từ hạ tầng “tỷ đô” của khu Đông

Lumière Midtown thừa hưởng trọn vẹn lợi thế đa kết nối từ tầm nhìn quy hoạch vĩ mô của TPHCM. Nằm ở mặt tiền đường Liên Phường - một trong những trục giao thông huyết mạch của khu Đông, cư dân tương lai mất khoảng 10-20 phút để di chuyển từ phường Bến Thành (quận 1 cũ) hay phường An Khánh (quận 2 cũ) về đến dự án. Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, cư dân cũng sẽ mất khoảng 30 phút di chuyển từ sân bay về đến nơi ở.

Dự án nằm ngay trục đường Liên Phường, dễ dàng di chuyển đến các khu vực quận 1, quận 2 cũ, Thảo Điền (Ảnh: CĐT).

Tại khu vực này, đại lộ Võ Nguyên Giáp, đại lộ Mai Chí Thọ, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và tuyến Liên Phường đang định hình mạng lưới kết nối thông suốt và vượt trội. Cuối năm 2024, tuyến Metro số 1 vận hành, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc thay đổi diện mạo đô thị. Hàng loạt công trình trọng điểm khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, bao gồm nút giao An Phú, đường Liên Phường và Đỗ Xuân Hợp mở rộng. Sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2026, hứa hẹn tạo ra một làn sóng phát triển mới cho toàn khu vực.

Mỗi cột mốc hạ tầng đang dần hoàn thiện không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm di chuyển mà còn mở ra một biên độ tăng trưởng mới cho bất động sản khu vực. Vì thế, Lumière Midtown, với vị trí chiến lược, được hưởng lợi trực tiếp, hứa hẹn giá trị tài sản sẽ gia tăng đáng kể trong tương lai.

Thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích theo chuẩn quốc tế

Nằm giữa tâm điểm The Global City - một “thành phố trong thành phố” được kiến tạo theo chuẩn mực quốc tế - Lumière Midtown vừa là nơi an cư nhờ hệ tiện ích đủ đầy cho mọi nhu cầu sống, vừa là tài sản có giá trị sinh lời bền vững với tiềm năng cho thuê vượt trội.

Lumière Midtown có lợi thế vượt trội khi thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích đẳng cấp của The Global City. Cư dân chỉ cần đi bộ vài phút là có thể tiếp cận trung tâm thương mại rộng đến 123.000m2 ngay đối diện để mua sắm, hàng loạt nhà hàng và cà phê tại khu nhà phố SOHO, các khu vui chơi giải trí hiện đại, cùng hệ thống y tế và giáo dục chất lượng cao.

Lumière Midtown thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích đẳng cấp của The Global City (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh những tiện ích chung này, Lumière Midtown còn sở hữu hệ tiện ích nội khu, đặc quyền dành riêng cho cư dân như hồ bơi vô cực đối xứng, phòng gym và yoga, sky garden...

Bảo chứng chất lượng vượt trội, pháp lý từ Masterise Homes

Một trong những yếu tố then chốt quyết định quyết định đầu tư của khách hàng là uy tín chủ đầu tư. Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, kiến tạo Lumière Midtown - đã khẳng định vị thế qua loạt dự án được bàn giao theo cam kết với chất lượng vượt trội và pháp lý minh bạch, tạo nền tảng vững vàng cho dự án. Minh chứng cho yếu tố pháp lý của Lumière Midtown là khu nhà phố thương mại SOHO tại The Global City.

Chị Thu Hoài, một nhà đầu tư chia sẻ. “Tôi đã chứng kiến nhiều dự án chậm tiến độ, vướng mắc pháp lý. Với Masterise Homes, tôi yên tâm không chỉ về tiến độ mà còn về pháp lý”.

Hội tụ nhiều lợi thế vượt trội, Lumière Midtown có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai (Ảnh: CĐT).

Hội tụ nhiều lợi thế vượt trội, Lumière Midtown hứa hẹn không chỉ là tọa độ an cư lý tưởng mà còn là tài sản sinh lời cho nhà đầu tư. Sức hút của Lumière Midtown trong thời gian qua là tiền đề cho các phân khu tiếp theo sẽ ra mắt trong thời gian tới tại The Global City, góp phần hiện thực hóa khu đô thị phức hợp theo chuẩn quốc tế tại khu Đông TPHCM dành cho cư dân toàn cầu.

Tìm hiểu thêm về Lumière Midtown tại https://masterisehomes.com/the-global-city/lumiere-midtown/.