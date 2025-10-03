Lumière Midtown: Nơi an cư và đầu tư cho giới tinh anh

Dự án được Masterise Homes phát triển, mang đến một định nghĩa mới về cuộc sống cân bằng giữa nhịp điệu sôi động của đô thị và không gian sống thư thái cùng thiên nhiên.

Lợi thế kết nối vượt trội

Tại các đô thị lớn như TPHCM, việc chọn nơi an cư có thể di chuyển nhanh chóng và dễ dàng kết nối đến mọi nơi là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người.

Với lợi thế tại trung tâm TPHCM, Lumière Midtown đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống và di chuyển với vị trí chiến lược ngay mặt tiền đường Liên Phường - một trong những trục đường “xương sống” của khu Đông thành phố, tiếp giáp với các đại lộ huyết mạch như Đỗ Xuân Hợp, Võ Nguyên Giáp và cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Tọa lạc tại tâm điểm The Global City, Lumière Midtown sở hữu mọi lợi thế kết nối đô thị và liên kết vùng (Ảnh: CĐT).

Khi hạ tầng khu Đông ngày càng hoàn thiện với hàng loạt công trình trọng điểm đang dần “về đích”, thời gian di chuyển từ các khu vực khác của thành phố đến The Global City nói chung và Lumière Midtown nói riêng sẽ được rút ngắn đáng kể. Điển hình như trục đường Liên Phường kết nối đại lộ Võ Nguyên Giáp dự kiến thông xe trong năm 2025, cư dân tương lai mất khoảng 5-10 phút để di chuyển từ phường Bến Thành (quận 1 cũ) hay phường An Khánh (quận 2 cũ) đến dự án.

Lợi thế an cư với 3 lớp tiện ích đặc quyền

Bên cạnh vị trí đắc địa, người mua nhà hiện nay quan tâm đến hệ sinh thái tiện ích và cộng đồng cư dân lân cận. Hệ sinh thái này phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống - làm việc - giải trí cho cả gia đình. Lợi thế vượt trội của Lumière Midtown là ba lớp tiện ích đặc quyền, từ tiện ích nội khu đến hệ tiện ích đô thị theo chuẩn quốc tế của The Global City, biến nơi đây trở thành lựa chọn cho cư dân hiện đại.

Sống tại Lumière Midtown là sống trọn vẹn cùng 3 lớp tiện ích đặc quyền giữa khu đô thị (Ảnh: CĐT).

Đầu tiên là hệ tiện ích nội khu với 34 tiện ích trong nhà và ngoài trời được thiết kế theo hướng đưa thiên nhiên vào không gian sống, giúp tái tạo năng lượng thân - tâm - trí toàn diện cho cư dân. Kế đến là các tiện ích ngay thềm nhà, với khối đế thương mại và không gian giao lưu kết nối, mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc giữa lòng đô thị nhộn nhịp cho cộng đồng tinh anh.

Cuối cùng hệ tiện ích đô thị đẳng cấp quốc tế của The Global City, từ 15 phút đi bộ hoặc chỉ vài bước chân, cư dân sẽ dễ dàng tiếp cận chuỗi tiện ích như trung tâm thương mại lớn bậc nhất TPHCM quy mô 123.000m², trường học quốc tế, kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, công viên vịnh Tình Yêu và cầu Ánh Trăng, khu nhà phố thương mại SOHO… Những tiện ích này đã hình thành mang đến giá trị thực, sống động cho cộng đồng cư dân.

Lumière Midtown là khu căn hộ hiếm có khi vừa sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm TPHCM, vừa là dự án duy nhất đối diện Trung tâm thương mại 123.000m2 tại The Global City (Ảnh: CĐT).

Lợi thế đầu tư với tiềm năng tăng trưởng bền vững

Một trong những yếu tố được người mua nhà quan tâm hàng đầu và ra quyết định chính là yếu tố pháp lý và năng lực, uy tín của chủ đầu tư. Lumière Midtown mang đến sự an tâm cho khách hàng và nhà đầu tư với nền tảng pháp lý và năng lực vượt trội, bảo chứng từ Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế.

Lumière Midtown mang đến sự an tâm trọn vẹn cho khách hàng và nhà đầu tư với nền tảng pháp lý và năng lực vượt trội, bảo chứng từ Masterise Homes (Ảnh: CĐT).

“Với Masterise Homes, chất lượng và uy tín đặt lên hàng đầu, không chỉ đảm bảo chất lượng không gian sống theo chuẩn quốc tế, Masterise Homes mang lại giá trị bền vững cho hàng triệu khách hàng và nhà đầu tư, bàn giao sản phẩm theo tiến độ và trao sổ hồng theo cam kết”, đại diện thương hiệu khẳng định.

Bên cạnh đó, tiềm năng tăng trưởng vượt trội của Lumière Midtown đến từ tiến độ phát triển hạ tầng khu vực như nút giao An Phú, đường Liên Phường (dự kiến hoàn thành năm 2025) và sân bay Long Thành (dự kiến hoạt động năm 2026)…

Lumière Midtown tại The Global City không chỉ là nơi an cư mà còn là khoản đầu tư sinh lời trong trung và dài hạn (Ảnh: CĐT).

Theo Báo cáo triển vọng 2025 của Công ty tư vấn bất động sản Avison Young, nhiều nhà đầu tư bất động sản cũng như các gia đình đang chuyển hướng từ khu vực trung tâm truyền thống sang các khu đô thị tích hợp nhà ở, thương mại, giải trí và giáo dục, nhằm đón đầu làn sóng phát triển và tối ưu hóa cơ hội sinh lời trong tương lai.

Với lợi thế quy hoạch bài bản và tiện ích “tất cả trong một”, Lumière Midtown tại The Global City không chỉ là nơi an cư mà còn là khoản đầu tư sinh lời trong trung và dài hạn.

