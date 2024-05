Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi được kỳ vọng là cú hích cho thị trường

"Liều vaccine" đưa thị trường bất động sản thoát khỏi vùng đáy

Theo số liệu quý I/2024 từ Hội môi giới bất động sản Việt Nam, tỷ lệ hấp thụ bất động sản tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước và tăng 83% so với quý IV/2023. Trong đó, thị trường bất động sản (BĐS) TPHCM cũng có những tín hiệu khởi sắc với doanh thu ước đạt 80.845 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tín hiệu khả quan của 4 tháng đầu năm 2024 đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường BĐS và được coi là bước đệm cho cú chuyển mình và bật dậy sau khoảng thời gian dài thị trường ngủ đông. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của ngành BĐS có khả năng sẽ đi kèm với những tác dụng phụ.

Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi 2023 được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh theo đúng chủ trương của Chính phủ. Hiện nay, chỉ có khoảng 40.000 môi giới BĐS được đào tạo nghiệp vụ bài bản. Chính vì vậy, bộ luật mới sẽ khiến toàn ngành BĐS phải sàng lọc khắt khe để vươn mình phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn.

Doanh nghiệp góp sức cho tiến trình phục hồi và hướng tới bền vững của ngành BĐS Việt Nam

Chia sẻ về tác động của Luật Kinh doanh BĐS 2023, ông Nguyễn Tiến Hiệp - Chủ tịch Tập đoàn Nhà Phố Việt Nam cho biết: "Với luật Kinh doanh BĐS sửa đổi 2023 dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/8/2024 thay vì 1/1/2025 như Nghị quyết trước đây của Chính phủ, số lượng môi giới BĐS sẽ giảm do điều kiện hành nghề chặt chẽ hơn. Song song với đó là chất lượng dịch vụ môi giới BĐS được nâng cao do yêu cầu về trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp khắt khe hơn".

Ông Nguyễn Tiến Hiệp - Chủ tịch Tập đoàn Nhà Phố Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Nhà Phố Việt Nam cũng tin rằng các điều luật là bước tiến quan trọng cho ngành môi giới BĐS Việt Nam, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp và lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường.

Đứng trước nhiều thời cơ và thách thức của ngành BĐS hiện nay, Tập đoàn Nhà Phố Việt Nam - doanh nghiệp môi giới BĐS hàng đầu đã và đang triển khai nhiều chiến lược hiệu quả để bứt phá trong giai đoạn mới.

Hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa hoạt động tư vấn môi giới BĐS, tập đoàn liên tục tổ chức các chương trình đào tạo nghiệp vụ miễn phí, mở các khóa đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề, có chứng chỉ do Sở xây dựng cấp cho hàng nghìn thành viên để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ môi giới chuyên môn cao, am hiểu thị trường. Đội ngũ chuyên viên môi giới hiện tại của tập đoàn đã lên tới 18.000 trên cả nước, mục tiêu đến cuối năm 2024 đạt 24.000 chuyên viên nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng.

"Tập đoàn luôn tập trung lấy giá trị con người làm cốt lõi, chú trọng vào chất lượng và nâng cao nghiệp vụ nhân lực, điều đó không chỉ thực hiện sau khi có Luật Kinh doanh BĐS sửa đổi và sẽ tiếp tục được nâng cấp để bắt kịp và dẫn đầu xu hướng thị trường. Với cơ chế hoa hồng minh bạch, cạnh tranh nhất thị trường, chúng tôi cũng siết chặt hoạt động tuân thủ theo chính sách và pháp luật để đảm bảo uy tín và tạo dựng lòng tin cho khách hàng", ông Hiệp chia sẻ.

Tập đoàn Nhà Phố được đánh giá sở hữu thế hệ môi giới mới chính trực, trách nhiệm trải dài khắp 63 tỉnh thành; có hệ thống bán hàng trực tuyến (online) song hành trực tiếp (offline) và đi đầu trong ứng dụng công nghệ số một chạm với Khonhapho.com.

Tập đoàn Nhà Phố Việt Nam - đơn vị tiên phong về giải pháp tối ưu cho các nhà môi giới.

Chia sẻ về những chiến lược và dự định sắp tới, ông Hiệp cho biết: "Trong chiến lược phát triển đến năm 2026, Nhà Phố Việt Nam sẽ phát triển chi nhánh tại tất cả 63 tỉnh thành trên toàn quốc, chiếm 70 - 80% thị phần BĐS nhà phố và là thương hiệu số một trong phân khúc môi giới BĐS cao cấp. Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị ra mắt ứng dụng Khonhapho.com, áp dụng hệ thống quản trị kho hàng thông minh và sẽ áp dụng số hóa toàn phần trong hoạt động tư vấn môi giới BĐS".

Cũng theo ông Hiệp, Nhà Phố Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những tập đoàn môi giới BĐS thổ cư lớn nhất Việt Nam, góp phần kiến tạo thị trường BĐS Việt Nam ngày càng minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Tập đoàn Nhà Phố Việt Nam sẽ khai trương trụ sở miền Nam vào đầu tháng 6/2024, nơi được kỳ vọng trở thành trung tâm giao dịch BĐS sôi động và uy tín bậc nhất khu vực, kết nối hàng nghìn nhà đầu tư, khách hàng tiềm năng và đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của thị trường.

Lễ khai trương diễn ra vào ngày 6/6 tại 277B Cách Mạng Tháng Tám, quận 10, TPHCM. Sự kiện mang đến nhiều chương trình ưu đãi và hoạt động đặc sắc dành cho khách hàng.

