Lợi thế vị trí của The Infinity Dĩ An

Vị trí trung tâm của đô thị vệ tinh Dĩ An

The Infinity là tòa tháp cuối cùng thuộc khu phức hợp căn hộ Charm City. Dự án sở hữu vị trí mặt tiền đường DT743, nằm bên cạnh ngã tư 550 - một giao điểm quan trọng của các tuyến đường huyết mạch tại thành phố Dĩ An.

The Infinity tọa lạc tại mặt tiền đường DT743, cạnh cầu vượt 550.

Nằm giữa 3 trung tâm kinh tế lớn của vùng Đông Nam Bộ là TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Dĩ An được coi là đô thị vệ tinh chiến lược của cả khu vực. Địa phương này có nền kinh tế phát triển, hệ thống giao thông kết nối đa chiều và là nơi tập trung nhiều chuyên gia nước ngoài sinh sống… Năm 2023, Dĩ An được công nhận là đô thị loại II và đang tiến đến mục tiêu trở thành đô thị loại I trong năm 2025.

Từ The Infinity chỉ mất 10 phút để đến TP Thủ Đức và khoảng 30 phút để vào trung tâm TPHCM. Vị trí này đáp ứng nhu cầu an cư của chuyên gia và người lao động làm việc tại TPHCM, đồng thời giúp cư dân tận hưởng hệ thống tiện ích hiện đại, từ giáo dục, y tế đến các dịch vụ giải trí hàng đầu địa phương.

Dự án sở hữu nhiều lợi thế khi kề cạnh Vincom Plaza đầu tiên của Dĩ An.

Ngoài lợi thế về kết nối giao thông, việc nằm gần Vincom Plaza Dĩ An cũng gia tăng sức hút của các căn hộ tại đây. Với hàng loạt tiện ích mua sắm, ẩm thực, giải trí hiện đại, Vincom Plaza không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cư dân mà còn cho thấy khu vực sầm uất bậc nhất Bình Dương.

Bên cạnh đó, dự án còn ghi điểm với khách hàng khi nằm trong khu phức hợp căn hộ đã hiện hữu Charm City. Các tiện ích như công viên, trường mầm non, trung tâm tiêm chủng, Anh ngữ, siêu thị, khu vui chơi trẻ em… đều đã đi vào hoạt động, tạo nên một môi trường sống tiện nghi thu hút lượng khách hàng thuộc giới văn phòng, chuyên gia, kỹ sư… đang làm việc trên địa bàn và vùng lân cận về đây an cư.

Thêm động lực từ các "siêu dự án" giao thông, hạ tầng

Dĩ An được đánh giá là đô thị trẻ đang không ngừng phát triển. Hiện hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn đi qua địa phương đã, đang và sẽ được triển khai nhằm thúc đẩy mục tiêu thành đô thị loại I trong năm 2025.

Mới đây, dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Bình Dương, Bình Phước vừa được khởi công. Cao tốc dài 69km, trong đó đoạn qua Bình Dương khoảng 52km. Theo bản đồ quy hoạch, dự án bắt đầu từ Xa Lộ Đại Hàn chạy dọc theo tuyến đường DT743 ngay vị trí The Infinity tọa lạc.

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội, đoạn qua nút giao Trạm 2, kết nối qua Bình Dương.

Ngoài ra, Dĩ An còn có nhiều công trình kết nối vùng trọng điểm đi qua như: dự án vành đai 3, xa lộ Hà Nội, bến xe Miền Đông, khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM…

Tháng 4, nút giao Tân Vạn, thuộc dự án Vành đai 3 đoạn đi qua phường Bình Thắng, TP Dĩ An đã chính thức khởi công với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.800 tỷ đồng. Nút giao Sóng Thần cũng là một trong những dự án kỳ vọng kết nối khu vực trung tâm TP Dĩ An với TP Thủ Đức cũng đang trong quá trình chuẩn bị triển khai.

Bên cạnh đó, việc nằm gần các tuyến đường lớn như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1K và cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn cũng đảm bảo sự thông suốt trong giao thương, đồng thời kết nối Dĩ An với các khu vực trọng điểm của Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM.

Các dự án quy mô lớn đang được triển khai giúp Dĩ An trở thành điểm đến đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ…

Tọa lạc tại trung tâm thành phố, The Infinity với quy mô 547 căn hộ cao cấp có khả năng đón đầu nhu cầu nhà ở của tầng lớp lao động trí thức đổ về đô thị mới. Trong tương lai gần, khi các dự án giao thông hoàn thiện và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Bình Dương phát huy hiệu quả, The Infinity không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn mang lại tiềm năng tăng giá vượt trội cho nhà đầu tư.