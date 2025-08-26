Lỗi sai khiến phòng khách chật chội hầu như ai cũng mắc phải

Trong giới thiết kế và bất động sản, các chuyên gia thường xuyên bắt gặp một sai lầm tưởng chừng vô hại nhưng lại đủ sức bóp nghẹt sự thoáng đãng của không gian sống.

Chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể khiến phòng khách trở nên bí bách, nặng nề. Kiến trúc sư Marie Flanigan - nhà sáng lập Marie Flanigan Interiors, một tên tuổi uy tín trong ngành thiết kế nội thất - đã hé lộ bí mật đằng sau sai lầm này.

Theo Marie, yếu tố quan trọng nhất quyết định một phòng khách có cảm giác rộng rãi, hài hòa hay không chính là tỷ lệ (scale). Khái niệm này chỉ ra mối quan hệ về kích thước giữa các món đồ nội thất với nhau và với tổng thể không gian.

Cô giải thích, khi tỷ lệ được tính toán chuẩn xác, mỗi món đồ đều có chỗ đứng của riêng mình, từ sofa, thảm, đèn cho đến những món đồ trang trí nhỏ. Căn phòng sẽ có khoảng thở, vừa thoáng đãng vừa vững chãi. Ngược lại, chỉ cần sai tỷ lệ, dù đồ đạc ít đến mấy, căn phòng vẫn sẽ có cảm giác chật chội và thiếu kết nối.

Theo Marie, tỷ lệ chính là “xương sống” của một căn phòng - mối quan hệ giữa kích thước từng món đồ nội thất với nhau và với tổng thể không gian (Ảnh: Decorilla).

Những lỗi tỷ lệ hay gặp khiến phòng khách trông chật chội

Có 5 lỗi sai cơ bản về tỷ lệ mà chúng ta thường vô tình mắc phải. Hãy cùng xem bạn có đang rơi vào một trong số đó không nhé.

Sofa quá khổ: Rất nhiều người nghĩ rằng một chiếc sofa càng lớn càng tốt, nhưng thực tế, một chiếc sofa "khổng lồ" có thể chiếm trọn không gian, khiến căn phòng bị "nuốt chửng" và trở nên bí bách ngay lập tức.

Bàn trà quá nhỏ: Việc chọn một chiếc bàn cà phê "mini" quá nhỏ so với bộ sofa cũng là một sai lầm phổ biến, nó sẽ tạo cảm giác lạc lõng, thiếu kết nối. Bạn sẽ thấy mình phải vươn người quá xa để với lấy ly nước, phá vỡ sự tiện nghi.

Thảm bé xíu: Thảm là yếu tố định hình không gian, một tấm thảm quá nhỏ sẽ không thể kết nối các món đồ, khiến khu vực tiếp khách trông như đang "lơ lửng" giữa phòng, thiếu đi sự ổn định.

Đèn thiếu hoặc quá nhỏ: Việc chọn đèn trần, đèn chùm hay đèn bàn quá nhỏ cũng là một sai lầm. Chúng không đủ sức cân bằng với các món nội thất khác, sẽ bị "lọt thỏm" thay vì phát huy công dụng tạo điểm nhấn hay mang lại sự ấm áp.

Tất cả đồ có cùng kích thước: Một lỗi về tỷ lệ mà ít ai để ý đó là việc sử dụng các món đồ trang trí có cùng kích cỡ. Điều này sẽ khiến không gian trở nên đơn điệu, thiếu chiều sâu và rất dễ gây rối mắt.

Một chiếc sofa quá cỡ so với diện tích căn phòng sẽ nuốt trọn không gian, khiến mọi thứ còn lại lép vế (Ảnh: Getty).

Mẹo từ chuyên gia

Vậy làm thế nào để tránh những lỗi trên và chọn được những món đồ có tỷ lệ hoàn hảo? Marie Flanigan gợi ý một vài mẹo đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

Chọn sofa vừa vặn: Khi sắm sofa, bạn hãy cân nhắc kích thước phù hợp. Với phòng khách cỡ trung bình, một chiếc sofa dài khoảng 2,1-2,3m là lựa chọn an toàn. Nếu dùng sofa góc (sectional), hãy chọn loại có chiều dài khoảng 2,8-3m. Quan trọng nhất, hãy nhớ chừa lại một chút khoảng trống hai bên sofa để nó không bị "kẹt cứng" vào tường. Điều này tạo cảm giác không gian rộng rãi hơn.

Chọn bàn trà hợp lý: Đối với bàn cà phê, chiều dài bàn nên bằng khoảng 2/3 chiều dài của sofa, và khoảng cách từ bàn đến ghế ngồi lý tưởng nhất là 40-45 cm. Khoảng cách này vừa đủ để bạn dễ dàng với tới đồ vật mà không cần phải đứng dậy.

Đầu tư thảm xứng đáng: Một mẹo khác là hãy đảm bảo tấm thảm của bạn phải đủ lớn để toàn bộ chân trước của tất cả ghế ngồi đều nằm trên thảm. Kích thước tối thiểu cho một tấm thảm phòng khách nên là 2,4x3m. Một tấm lớn hơn, cỡ 2,7x3,6m, sẽ mang lại cảm giác vững chãi và sang trọng hơn hẳn.

Thảm nên đủ lớn để chân trước của ghế đều đặt trên thảm, như vậy khu vực tiếp khách mới “liền mạch (Ảnh: The Spruce).

Đèn - đừng ngại làm điểm nhấn: Đừng ngại chọn đèn to một chút. Marie khuyên bạn hãy chọn đèn trần hoặc đèn chùm có kích thước bằng khoảng 1/3 chiều rộng căn phòng. "Sự hiện diện nổi bật từ trên cao có thể cân bằng ngay cả những món đồ nội thất lớn nhất, tạo nên một tổng thể hài hòa và ấn tượng".

Không cần tốn kém, vẫn có thể "hô biến" phòng khách rộng hơn

Ngân sách hạn chế không phải là trở ngại để bạn có một phòng khách hoàn hảo. Bí kíp là hãy đầu tư vào thảm - món đồ có thể ngay lập tức cải thiện diện mạo phòng khách, giúp nó trông rộng rãi và có chủ ý hơn.

Nếu phải đầu tư lớn, hãy ưu tiên một chiếc sofa có tỷ lệ chuẩn, màu trung tính. Nó sẽ là nền tảng vững chắc để bạn dễ dàng thay đổi đồ trang trí sau này. Bàn cà phê và bàn góc có thể chọn loại tạm thời, dễ thay đổi mà không phá vỡ bố cục chung.

Ánh sáng cũng là một "phao cứu sinh" hiệu quả. Nếu chưa thể sắm đèn chùm lớn, hãy chọn đèn sàn hoặc đèn bàn có chiều cao và tỷ lệ phù hợp với khu vực ngồi. Ánh sáng không chỉ mang lại sự cân bằng mà còn tạo cảm giác ấm áp, tinh tế.

Chọn đúng tỷ lệ mới chỉ là một nửa câu chuyện. Cách bạn sắp xếp đồ đạc cũng quan trọng không kém. Một sai lầm phổ biến là kê sát đồ đạc vào tường để "tiết kiệm" diện tích. Nhưng thực tế, việc kéo đồ ra một chút, dù chỉ vài centimet, sẽ tạo ảo giác không gian rộng hơn.

Kê đồ sát tường tưởng tiết kiệm diện tích, nhưng chỉ cần nhích ra vài centimet, căn phòng sẽ trông rộng rãi hơn hẳn (Ảnh: The Spruce).

Bạn cũng nên cân bằng chiều cao và hình dáng. Nếu sofa của bạn thấp và mảnh mai, hãy kết hợp với một kệ sách cao hoặc một chiếc đèn sàn uốn cong. Sự kết hợp này tạo nên sự đa dạng thị giác, giúp căn phòng bớt đơn điệu. Một mẹo hay nữa là phối hợp giữa đồ có chân hở ví dụ như ghế có chân và đồ bọc kín chân như sofa bọc kín để tạo chiều sâu và giúp ánh sáng lưu thông.

Cuối cùng, đừng quên tối đa hóa "khoảng thở". Đây là một trong những lời khuyên đắt giá nhất từ Marie Flanigan: "Chừa không gian giữa các món đồ không phải là lãng phí diện tích. Chính những khoảng trống này mới khiến phòng khách trở nên dễ chịu, thoáng đãng thay vì ngột ngạt".