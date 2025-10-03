Chưa áp thuế theo thời gian nắm giữ bất động sản, giữ mức 2% khi bán đất

Trả lời câu hỏi về chính sách thuế bất động sản tại họp báo quý III chiều 3/10, ông Lưu Đức Huy - Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) - cho biết, quy định hiện hành vẫn có các chính sách thuế cụ thể trong quá trình giao dịch bất động sản, từ khâu đăng ký sử dụng, mua bán, đến chuyển nhượng.

Theo ông Huy, chính sách thuế với bất động sản cần được nghiên cứu tổng thể, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và đồng bộ với Luật Đất đai. Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế đang phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện.

Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với giao dịch bất động sản, Bộ Tài chính đã có tờ trình gửi Quốc hội trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Thời gian qua, Bộ cũng lấy ý kiến các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân về đề xuất áp dụng thuế TNCN dựa trên thời gian nắm giữ bất động sản. Tuy nhiên, sau khi tổng hợp góp ý, Bộ đã quyết định giữ nguyên chính sách hiện hành, tức là tiếp tục áp dụng mức thuế 2% trên giá chuyển nhượng.

“Qua quá trình tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đã tổng hợp hoàn thiện dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân theo hướng giữ nguyên chính sách thuế thu nhập cá nhân với giao dịch bất động sản như hiện hành”, ông Huy nói.

Toàn cảnh thị trường bất động sản (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, tại hồ sơ dự án Luật Thuế TNCN (thay thế), Bộ Tài chính từng đề xuất phương án đánh thuế 20% trên phần chênh lệch giữa giá bán và giá mua bất động sản theo từng lần chuyển nhượng. Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan, thuế sẽ được tính theo thuế suất tối đa 10% dựa trên giá chuyển nhượng và thời gian sở hữu.

Theo phương án này, thu nhập tính thuế sẽ bằng giá bán trừ giá mua và chi phí hợp lý liên quan. Thời gian nắm giữ được tính từ khi cá nhân có quyền sở hữu, sử dụng bất động sản (từ ngày Luật có hiệu lực) cho đến khi chuyển nhượng.

Tuy nhiên, đề xuất trên đã bị rút khỏi dự thảo luật đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Như vậy, chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản tiếp tục áp dụng như hiện nay: thuế được tính bằng giá chuyển nhượng nhân với thuế suất 2%, thời điểm xác định thu nhập là khi hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực hoặc khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng bất động sản.

Theo giới chuyên môn, việc giữ nguyên cách tính thuế TNCN 2% giúp bảo đảm sự ổn định, dễ áp dụng, song cũng bộc lộ hạn chế khi mức thuế không phản ánh đúng lợi nhuận thực tế từ giao dịch. Dù vậy, trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, quyết định này được đánh giá là bước đi thận trọng, tránh gây thêm áp lực cho người dân và doanh nghiệp.