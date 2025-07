Lễ kick-off dự án The Legend Danang

Với chủ đề “Đánh thức di sản - Khai mở huyền thoại”, sự kiện quy tụ hơn 500 chiến binh kinh doanh, đánh dấu hợp tác với 16 đại lý phân phối cùng 3 ngân hàng lớn, mở màn hành trình kiến tạo biểu tượng sống mới bên sông Hàn - tâm điểm mới của bất động sản cao cấp miền Trung.

Chiều ngày 28/6, tại khách sạn Novotel Đà Nẵng, sự kiện kick-off (lễ ra quân) dự án The Legend Danang đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm hứng. Không đơn thuần là lễ ra quân, chương trình là một nghi thức vinh danh giá trị bản sắc, kết nối quá khứ với hiện tại, đồng thời khẳng định tuyên ngôn kiến tạo một tương lai đô thị mới cho thành phố Đà Nẵng.

Đại diện ROX Signature giới thiệu về hành trình kiến tạo một biểu tượng đô thị mới bên cầu Rồng.

Tại sự kiện, mạch kể chuyện “Thành phố và những biểu tượng” đã dẫn dắt người tham dự qua hành trình từ các công trình biểu tượng nổi bật toàn cầu - như Marina Bay Sands (Singapore), The Shard (London), One57 (New York) - đến cầu Rồng, niềm tự hào mang tính nhận diện của Đà Nẵng. Từ dòng cảm hứng đó, câu chuyện được dẫn dắt tự nhiên đến hình tượng The Legend Danang - “con rồng thứ hai” bên sông Hàn - như một biểu tượng sống mới, mang tinh thần cộng hưởng và định hình bản sắc đô thị đương đại.

The Legend Danang sẽ là “con rồng thứ hai” bên sông Hàn.

Khoảnh khắc mở đầu chương trình được đẩy lên cao trào khi hiệu ứng ánh sáng sân khấu bùng nổ, tái hiện hành trình phát triển của Đà Nẵng: từ một thành phố trẻ bên sông đến biểu tượng hội nhập bên những cây cầu. Tại vị trí đã ghi dấu cầu Rồng trên bản đồ thành phố - biểu tượng mới đã được xác lập, The Legend Danang mang trong mình khát vọng vươn tầm và định danh bản sắc bên biểu tượng linh thiêng.

Song song phần công bố hình ảnh dự án, sự kiện cũng chứng kiến lễ ký kết hợp tác phân phối giữa ROX Signature và 16 đại lý chiến lược - những đối tác nhiều kinh nghiệm trong phân phối các dự án cao cấp. Đặc biệt, ba ngân hàng lớn gồm MSB, MB Bank và Vietcombank trở thành đối tác bảo trợ tài chính cho dự án. Sự đồng hành của những thương hiệu uy tín là minh chứng cho tiềm lực mạnh mẽ và sức hút nổi bật của The Legend Danang ngay từ thời điểm khởi đầu.

Ngay sau đó, đại diện ROX Signature đã giới thiệu chi tiết về sản phẩm: The Legend Danang tọa lạc tại vị trí độc bản ngay chân cầu Rồng - biểu tượng đã trở thành niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Dự án sở hữu tầm nhìn đa chiều: hướng sông Hàn, biển Mỹ Khê và toàn cảnh trung tâm thành phố. Mỗi căn hộ tại đây được thiết kế như một gallery nghệ thuật sống, giao hòa giữa ánh sáng tự nhiên, đường nét tinh tế và chất liệu cao cấp. The Legend Danang được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, mang đến trải nghiệm sống khác biệt, đề cao tính cá nhân hóa và tinh thần sống đẳng cấp.

The Legend Danang sở hữu tầm nhìn đa chiều: hướng sông Hàn, biển Mỹ Khê và toàn cảnh trung tâm thành phố.

Đại diện ROX Signature cùng các đối tác thực hiện nghi thức thể hiện sự đồng lòng đưa dự án trở thành tâm điểm phồn vinh trong tương lai.

The Legend Danang không chỉ là sản phẩm tiên phong của ROX Signature, mà còn là tuyên ngôn mở đầu cho hành trình kiến tạo những công trình mang tính dấu ấn, nơi giao thoa giữa di sản, kiến trúc đương đại và chuẩn sống quốc tế. Từ tâm điểm sông Hàn, một chương mới của thành phố đang được viết tiếp - nơi biểu tượng được đánh thức để khai mở những giá trị huyền thoại mới.

ROX Signature là thương hiệu bất động sản cao cấp thuộc ROX Group, tiên phong kiến tạo không gian sống độc bản với kiến trúc tinh tế, trải nghiệm dịch vụ đỉnh cao và giá trị đầu tư bền vững.