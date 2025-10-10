Kỳ vọng thị trường cuối năm khởi sắc, doanh nghiệp địa ốc ồ ạt tuyển dụng

Thị trường bất động sản mùa cao điểm ở khu vực cuối năm "nóng" lên từng ngày, trong bối cảnh nhiều dự án quy mô lớn được chào bán, giới thiệu. Công tác chuẩn bị nguồn lực, quy tụ nhân tài, phục vụ hoạt động kinh doanh chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới được nhiều doanh nghiệp thúc đẩy.

Doanh nghiệp bất động sản ồ ạt "tuyển quân" cho mùa cuối năm

NovaGroup chuẩn bị tổ chức một hội thảo nhân sự lớn để tìm kiếm đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nhân sự cấp cao. Tập đoàn chiêu mộ hơn 500 vị trí nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, dịch vụ - du lịch - giải trí, nông nghiệp - tiêu dùng…

Trước đó, hệ thống Dat Xanh Services - đơn vị nắm giữ mảng dịch vụ bất động sản của Tập đoàn Đất Xanh - đẩy mạnh chiến dịch tuyển dụng mở rộng tại các công ty thành viên thuộc hệ sinh thái với quy mô lớn hơn 3.000 quản lý và chuyên viên kinh doanh trên khắp cả nước. Trong đó, Dat Xanh Services Hội sở (khu vực miền Nam) và Đất Xanh Miền Bắc tuyển tổng cộng 2.500 chuyên viên bán hàng.

Bà Trịnh Thị Kim Liên - Giám đốc Phát triển Kinh doanh sản phẩm - Dat Xanh Services - đánh giá thị trường hồi phục đã thúc đẩy lực lượng môi giới chuyển mình mạnh mẽ, với xu hướng dịch chuyển về vùng đồng hành cùng các doanh nghiệp lớn.

Ở phía chủ đầu tư, nhiều doanh nghiệp cũng cởi mở, thay đổi trong việc tung ra các gói vay ưu đãi, hỗ trợ khách hàng, nhất là với người mua nhà lần đầu.

Gamuda Land hợp tác với các ngân hàng giới thiệu một số gói vay ưu đãi như thanh toán 10% có thể giải ngân, cho vay 80% giá trị sản phẩm trong 40 năm, ân hạn nợ gốc 5 năm tùy theo chính sách. Ngoài ra, chủ đầu tư còn hỗ trợ lãi suất tối đa 7%/năm trong 25 tháng.

Một số chủ đầu tư khác cũng không ngần ngại đưa ra các chính sách hỗ trợ về mặt tài chính. Công ty C-Holdings gắn liền với tên tuổi doanh nhân Nguyễn Quốc Cường từng có quỹ trợ giá cho người trẻ mua nhà, áp dụng với hơn 1.200 căn hộ ở Bình Dương (cũ), tổng giá trị 100 tỷ đồng.

Các ngân hàng thương mại tích cực triển khai các gói tín dụng ưu đãi sâu nhằm kích thích nhu cầu mua nhà với lãi suất cạnh tranh từ 5,3% đến 6,5%/năm (cố định 12 tháng).

Thị trường địa ốc cuối năm được dự báo tích cực (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Thị trường cuối năm tích cực, xuất hiện các xu hướng dẫn dắt

Các chuyển động trên diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản có những diễn biến tích cực. Trong 9 tháng, theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), hơn 4.000 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước và gấp hơn 3 lần so với doanh nghiệp giải thể.

Số doanh nghiệp gia nhập thị trường cao hơn số doanh nghiệp rút lui, phản ánh bức tranh tích cực của kinh tế vĩ mô, sự phục hồi của thị trường.

Đại diện Gamuda Land đánh giá thị trường bất động sản đang dần lấy lại đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế phục hồi mạnh mẽ. GDP 9 tháng đầu năm đạt 7,85%, mức cao nhất trong 3 năm gần đây; vốn FDI giải ngân đạt 28,54 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ - con số cao nhất trong 5 năm qua.

Dòng vốn dồi dào cùng chính sách nới lỏng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước đang hỗ trợ tích cực cho thanh khoản và nhu cầu mua nhà, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng phát triển mạnh.

Vị này cho rằng, thị trường đang được hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất thấp và tín dụng mở rộng, trong khi pháp lý dự án được tháo gỡ đáng kể, giúp nguồn cung mới dần khởi động trở lại. Cùng với đó, lượng FDI tăng mạnh tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nhà ở cho chuyên gia và lực lượng lao động nước ngoài. Đặc biệt, phân khúc căn hộ hướng đến người trẻ và gia đình trẻ vẫn ghi nhận giao dịch tốt nhờ các chính sách bán hàng linh hoạt, hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc.

Ngoài ra, dòng vốn đầu tư tiếp tục dịch chuyển mạnh từ Bắc vào Nam, tập trung tại các trung tâm đô thị lớn và dịch chuyển đến khu vực hưởng lợi hạ tầng, trong đó phân khúc chung cư và nhà ở gắn sóng hạ tầng giữ vai trò dẫn dắt.