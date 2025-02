KITA Group tuyển thiết kế kiến trúc dự án TM01 với tổng giải thưởng gần 2 tỷ đồng

Đây là hai dự án thuộc quần thể GIA by KITA nằm trong lõi trong tâm khu đô thị Ciputra - một quần thể với hơn 400 dinh thự đẳng cấp, 10 tòa căn hộ siêu sang và tổ hợp thương mại dịch vụ hiện đại cùng bộ sưu tập hơn 100 tiện ích xa hoa bậc nhất khu vực.

Giải thưởng 1 tỷ đồng cho đơn vị chiến thắng cuộc thi tuyển kiến trúc dự án TM01

Nằm trong quần thể công trình kiến trúc đẳng cấp tại Khu đô thị (KĐT) Ciputra Hà Nội, dự án TM01 có diện tích 19.699m2, với quy hoạch 2 tòa nhà condotel, 1 tòa nhà khách sạn và văn phòng, được phát triển bởi KITA Group. Hưởng trọn lợi thế kết nối vùng với vị trí ngay các trục giao thông chính, dễ dàng kết nối tới tất cả các khu vực kinh tế trọng điểm khác của Thủ đô, dự án hứa hẹn mang đến những dịch vụ thương mại cao cấp.

Dự án TM01 được nhà phát triển dự án KITA Group đặc biệt chú trọng phối kết hợp hài hòa, tối ưu hóa hệ thống công năng và tiện tích. Với mục tiêu đó, KITA Group phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức cuộc thi tuyển phương án kiến trúc cho dự án TM01. Cuộc thi tạo cơ hội cho các công ty, đơn vị thiết kế kiến trúc - xây dựng hàng đầu khu vực và trong nước thể hiện tài năng, ý tưởng thiết kế sáng tạo, độc đáo, hứa hẹn tạo nên công trình điểm nhấn mới cho Thủ đô.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 14/2 đến hết ngày 25/4 với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 2 tỷ đồng.

Ban tổ chức cuộc thi, Hội đồng chấm thi và đại diện 7 đơn vị tư vấn kiến trúc tham gia cuộc thi.

Tham gia cuộc thi tuyển này có 7 đơn vị tư vấn kiến trúc đủ điều kiện, đã có nhiều kinh nghiệm với các đề án thiết kế đoạt giải thưởng kiến trúc trong lĩnh vực thiết kế công trình, tòa tháp thương mại cao tầng trong nước và quốc tế tham dự, bao gồm: Baumschlager Eberle Architekten (BEA), Shanghai Zhongjian Architectural Design Institute Co., Ltd. (SZADI), Guangzhou Zoneteam Architectural Design&Urban Planning Institute CO., LTD, China Academy of Building Research Co., Ltd. (CABR), HMP Architecture, Cubic Architecture Joint Stock CO., LTD, Tổng công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC).

Thảo luận tại lễ công bố, đại diện các đơn vị tư vấn kiến trúc, ông Nguyễn Trường Linh - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, ông Cung Thành Đạt - Phó tổng giám đốc Công ty Baumschlager Eberle khu vực Đông Nam Á đề cao cuộc thi tuyển phương án kiến trúc dự án TM01 do KITA Group tổ chức, thể hiện mong muốn và quyết tâm sẽ cùng mang tới sân chơi sáng tạo này những ý tưởng kiến trúc đáp ứng yêu cầu khắt khe của chủ đầu tư.

Tại buổi lễ, đại diện KITA Group chia sẻ: "Chúng tôi tổ chức cuộc thi thiết kế kiến trúc cho dự án TM01 nhằm tìm kiếm một thiết kế mới, xây dựng, tạo nên biểu tượng mới tại Thủ đô. Với kinh nghiệm và năng lực của các đơn vị tham gia, chúng tôi kỳ vọng các thiết kế sẽ mang lại giá trị thẩm mỹ vượt trội, đảm bảo chất lượng xây dựng bền vững cho một sản phẩm bất động sản hạng sang mà KITA Group đang phát triển".

Ông Nguyễn Duy Kiên - Nhà sáng lập KITA Group phát biểu tại sự kiện về tầm quan trọng của dự án TM01 trong chiến lược phát triển của tập đoàn.

Cái bắt tay cùng đơn vị thiết kế hàng đầu châu Á cho dự án CT05, CT06

Nằm trong chiến dịch tìm kiếm các phương án kiến trúc cho những dự án "đình đám", Công ty Cổ phần KITA Invest (thuộc Tập đoàn KITA Group) cũng đã ký kết hợp tác với Viện nghiên cứu khoa học kiến trúc Trung Quốc về việc tư vấn thiết kế kiến trúc tổ hợp thương mại văn phòng, kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất CT05-HH, CT06-HH KĐT Nam Thăng Long (dự án CT05, CT06).

Dự án CT05, CT06 là tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ thuộc dòng sản phẩm bất động sản siêu sang mang thương hiệu GIA by KITA nằm trong khu đô thị Ciputra. Dự án do KITA Invest đầu tư với tổng diện tích 59.600m2, bao gồm 10 tòa tháp cao 40 tầng với hơn 2.000 căn hộ, penthouse, shophouse nằm sát cạnh đại công viên 65 hecta.

Viện Nghiên cứu khoa học kiến trúc Trung Quốc (Trung Kiến Viện) là cơ quan R&D tổng hợp hàng đầu trong ngành xây dựng và phát triển đô thị tại Trung Quốc, sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, hệ thống nghiên cứu tiên tiến, nổi tiếng với nhiều công trình mang tính biểu tượng trên thế giới như: sân vận động quốc gia Bắc Kinh, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Trung Quốc (CCTV), Trung tâm Hội nghị Quốc gia Trung Quốc…

Công ty Cổ phần KITA Invest (thuộc Tập đoàn KITA Group) ký kết hợp tác với Viện nghiên cứu khoa học kiến trúc Trung Quốc.

Việc hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dự án CT05, CT06 của KITA Group. Với kinh nghiệm hàng đầu tại Trung Quốc, Trung Kiến Viện hứa hẹn sẽ mang đến cho dự án này những giải pháp thiết kế sáng tạo, hiện đại, tính thẩm mỹ cao, nhằm mục tiêu kiến tạo nên cuộc sống an cư lạc nghiệp, cộng đồng văn minh, phồn hoa bậc nhất Thủ đô Hà Nội.