Kiến nghị làm nhà ở cho người có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng

Trong cuộc họp với Thủ tướng về chính sách phát triển nhà ở xã hội, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), kiến nghị cần bổ sung thêm nguồn cung cho phân khúc nhà ở giá cả phù hợp với người có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, bởi họ không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nhưng cũng không đủ khả năng để mua nhà thương mại giá cao.

Quan điểm này được ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đồng tình. Ông Đính cho rằng bên cạnh nhà ở xã hội cần phát triển thêm phân khúc nhà ở giá cả phù hợp với mức thu nhập của đại đa số người dân hiện nay. Việc này sẽ giúp tái cơ cấu lại nguồn cung, đáp ứng nhu cầu thực của đại đa số người dân.

Mặt khác, ông Đính nêu quan điểm hiện nay Việt Nam đang thiếu thị trường cho thuê chuyên nghiệp, trong khi chính sách nhà ở xã hội vẫn đang tập trung vào mục tiêu sở hữu. Việc thiếu sản phẩm cho thuê đã làm gia tăng áp lực sở hữu nhà, gián tiếp đẩy nhu cầu và giá cả lên cao, tạo điều kiện cho hoạt động đầu cơ.

Vì vậy, Phó Chủ tịch VNREA kiến nghị cần khẩn trương xây dựng và phát triển thị trường nhà ở cho thuê, bắt đầu từ việc thúc đẩy các dự án nhà ở công nhân, với các chính sách phù hợp về thiết kế và giá cả để giảm áp lực sở hữu cho người dân, từ đó giúp thị trường ổn định hơn.

Thị trường thiếu nhà ở cho người có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng (Ảnh: NL).

Ngoài vấn đề về nguồn cung, ông Lê Hoàng Châu cũng đề xuất mức lãi suất vay mua nhà ở xã hội hiện nay 5,9%/năm vẫn còn khá cao đối với mức thu nhập của người có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Do đó, ông kiến nghị giảm lãi suất vay mua nhà ở xã hội xuống 4,8%/năm để có thêm người dân được mua nhà ở xã hội.

Một vấn đề nữa được ông Lê Hoàng Châu đưa ra đó là việc Luật Nhà ở đã cho phép người sở hữu nhà ở xã hội được bán lại cho chủ đầu tư hoặc cho người thuộc diện được mua nhà ở xã hội khác trong thời hạn 5 năm.

Tuy nhiên, cơ chế hiện nay chưa cho phép người đã bán nhà ở xã hội (do luân chuyển công tác, dịch chuyển lao động địa phương) được quyền mua nhà ở xã hội tại địa phương mới. Ông Châu cho rằng cần ủng hộ vấn đề này để tạo điều kiện cho người dân thu nhập thấp có nhà an cư lạc nghiệp.

Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng giao nhiều nhiệm vụ khác nhau với các bộ, ngành, trong đó có yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập trung bình (trên 20 triệu đồng/tháng); tăng nguồn cung các phân khúc khác nhau.