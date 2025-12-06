Khu đô thị tiện ích, hiện đại bắt đầu hình thành, đón tiềm năng từ metro Hòa Lạc

Nhu cầu nhà ở chất lượng cao tại Hoà Lạc

Mỗi ngày, đúng 6h45 sáng, dù mưa hay nắng, chị Hiền, nhân viên làm việc tại một trung tâm dữ liệu lớn đều bền bỉ đứng chờ xe tuyến ở điểm Châu Văn Liêm giao với đại lộ Thăng Long để đi làm tại Hòa Lạc.

Dù gia đình (chồng và 2 con) có mức thu nhập khá cao nhưng chị lại không muốn tự lái xe đi làm, phần vì ngại lái xe trên cao tốc và chi phí đi lại hàng tháng cũng không hề nhỏ.

Chị cho hay nhiều người hỏi chị sao không chuyển lên Hòa Lạc sống, đất trên khu vực này còn rẻ và giao thông thuận tiện chỉ 40-50 phút bằng phương tiện cá nhân. Song, chỉ những ai làm việc tại Hòa Lạc như chị Hiền mới hiểu, không dễ sống ở Hòa Lạc.

Bởi dù là khu vực tiềm năng để vươn lên thành trung tâm hành chính thành phố phía Tây của Thủ đô theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 nhưng nơi đây lại đang là “vùng trũng về không gian sống và tiện ích đô thị”.

Phần lớn cư dân khu công nghệ cao Hòa Lạc hay cán bộ, nhân viên tập đoàn lớn vẫn phải về Hà Đông hoặc Xuân Mai mua sắm và sử dụng dịch vụ cao cấp.

Thực tế cho thấy, các dự án BĐS mọc lên như nấm sau mưa nhưng chủ yếu là đầu cơ và phân lô bán nền nên dù thành hình hài các khu dân cư từ cả chục năm nhưng tới nay các khu đô thị này vẫn bỏ không cho cỏ dại mọc.

Tại khu vực trung tâm, một dạo rộ lên mốt mua đất xây chung cư mini, nhà trọ sinh viên cho thuê song chất lượng xây bình dân, tiện ích không có nên chẳng mấy mà khai thác không hiệu quả.

Ước ao của chị Hiền là Hòa Lạc có một khu đô thị đa chức năng có đầy đủ tiện ích công cộng: trường học, phòng khám, nhà hàng, cà phê, khu vui chơi, shopping, giải trí. “Nếu có một khu đô thị đồng bộ hạ tầng và đầy đủ tiện ích như vậy tôi sẽ chuyển lên sống tại Hòa Lạc để đi làm cho gần và thuận tiện”, chị Hiền nói.

Thống kê cho thấy, Hòa Lạc hiện có hơn 100.000 người di chuyển từ nơi khác tới sinh sống, học tập và làm việc, tốc độ tăng dân số cơ học 8%/năm, gấp đôi Hà Nội. Tới năm 2030, nơi đây dự kiến sẽ có khoảng 600.000 cư dân, riêng “thành phố đại học thông minh” đã thu hút hơn 40.000 người về học tập và làm việc.

Điều này thúc đẩy nhu cầu lớn về nhà ở chất lượng cao, các khu đô thị khép kín - all-in-one, phù hợp tầng lớp tri thức với chuẩn sống và tiêu dùng ngày càng cao. Giới chuyên gia dự báo, nhu cầu nhà ở chất lượng cao tại Hòa Lạc sẽ sớm bùng nổ khi tới đây tuyến Metro số 5 được khởi công vào ngày 19/12.

Hòa Lạc - Trung tâm cư trú mới của tầng lớp cư dân tri thức (Ảnh: Grand M).

Hoa Lac Metro City - khu đô thị đáng sống, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới

Metro sẽ tạo ra một mô hình sống mới, thay đổi cách thị trường định giá bất động sản. Với mô hình TOD, giá trị bất động sản dọc metro sẽ được nâng cấp, hình thành những “thành phố trong thành phố”, thu hút vốn đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Cách ga Metro số 5 (Tiến Xuân) từ 500m, liền kề khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia, Hoa Lac Metro City là dự án compound (quy hoạch đồng bộ và khép kín) theo mô hình TOD quy mô lớn và đẳng cấp bậc nhất Hòa Lạc. Đây cũng là khu đô thị all-in-one, mảnh ghép làm nên bức tranh tươi sáng đầy tiềm năng của thành phố phía Tây Hà Nội.

Hoa Lac Metro City được phát triển theo mô hình TOD (Ảnh: Grand M).

Sở hữu 8,3ha đất sạch, pháp lý minh bạch, Hoa Lac Metro City cung cấp ra thị trường hữu hạn chỉ 192 sản phẩm liền kề, shophouse và biệt thự trong không gian sống được tích hợp đầy đủ tiện ích, hứa hẹn trở thành điểm giao thương, nghỉ ngơi, giải trí của toàn khu vực.

Đây cũng sẽ là phân khúc dự báo đón đầu tiềm năng sinh lời theo hạ tầng vừa khai thác giá trị thực tế của sản phẩm.

“Các khu đô thị có vị trí trung tâm, pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ, tiện ích đầy đủ sẽ là tâm điểm hút vốn, thu hút cư dân về sinh sống cũng như hội tụ cả tiềm năng tăng giá lẫn khả năng khai thác sinh lời”, CEO Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch G.Empire Group, đơn vị tiếp thị, phân phối BĐS hàng đầu thị trường, nhận định.

Hoa Lac Metro City - Tâm điểm hội tụ tiềm năng tăng giá lẫn khả năng khai thác sinh lời an toàn (Ảnh: KITA Group).

Vị CEO dự báo trong vòng 2 năm kể từ khi tuyến Metro số 5 khởi công, những dự án như Hoa Lac Metro City sẽ có biên độ tăng giá tốt, thanh khoản cao do cầu cao, quỹ đất trung tâm Hòa Lạc ít đi trong khi dân số cơ học gia tăng.