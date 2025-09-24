Khu đô thị Nam An Khánh có thêm 6 tòa nhà hỗn hợp cao tới 40 tầng

UBND xã An Khánh (TP Hà Nội) vừa công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng khu B tại ô đất ký hiệu HH3. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức.

Ô đất HH3 có chức năng hỗn hợp gồm căn hộ cao cấp, văn phòng, khách sạn, dịch vụ thương mại và công trình công cộng. Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch, diện tích ô đất giữ nguyên hơn 40.000m2. Quy mô dân số tăng lên 5.409 người.

Phương án tổ chức không gian được điều chỉnh thành 6 tòa tháp cao từ 31-40 tầng. Khối nhà để xe cao 7 tầng được bố trí ở giữa 6 tòa tháp với các tiện ích như cây xanh, sân vườn, sân thể thao nằm trên mái.

Khu đô thị Nam An Khánh (Ảnh: Trần Kháng).

Một số chỉ tiêu như diện tích, mật độ xây dựng, tổng diện tích sàn, hệ số sử dụng đất được điều chỉnh giảm. Trước đó, ô đất được quy hoạch với tổng diện tích sàn khoảng 421.200m2, trong đó 60% là sàn căn hộ, còn lại dịch vụ thương mại. Mật độ xây dựng khối đế 53%, khối tháp 40% và hệ số sử dụng đất 10,5 lần.

Đầu năm nay, Hà Nội cũng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam An Khánh và phần mở rộng - khu B, tỷ lệ 1/500 tại ô đất HH2D. Chức năng sử dụng đất tại đây vẫn được giữ nguyên gồm căn hộ cao cấp, văn phòng, dịch vụ, thương mại và công trình khác. Tuy nhiên, chiều cao công trình được điều chỉnh, từ mức 7–60 tầng trước đây xuống còn tối đa 40 tầng. Diện tích xây dựng từ 13.152m2 giảm về 9.796m2.

Khu đô thị mới Nam An Khánh nằm ở phía tây TP Hà Nội, thuộc địa bàn xã An Khánh. Tổng diện tích đất quy hoạch dự án gần 190ha. Dự án được giao cho Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển khu đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) phát triển từ năm 2006.